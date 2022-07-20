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Власти Энергодара сообщили о четырех атаках украинских БПЛА на Запорожскую АЭС за день

Власти Энергодара сообщили о четырех атаках украинских беспилотников на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) за день.
Lenta.ru
По словам Рогова, беспилотные летательные аппараты были снаряжены
 боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте.
News.ru
Запорожская АЭС находится на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар.
РБК
На прошлой неделе два украинских беспилотника нанесли удар по зданию вблизи Запорожской АЭС.
Взгляд.ру

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