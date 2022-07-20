По словам эксперта, речь идет о поправках в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ), согласно которым возможно изъятие автомобиля в пользу государства у водителей, неоднократно замеченных в пьянстве за рулем или устроивших ДТП в таком состоянии.
Процессор Intel Core i9-13900K Raptor Lake, протестированный в просочившихся тестах, представляет собой образец QS, который имеет 24 ядра и 32 потока в конфигурации с 8 ядрами P и 16 ядрами E. Процессор содержит в общей сложности 36 МБ кэш-памяти L3 и 32 МБ кэш-памяти L2, что в сумме составляет 68 МБ «умного кэша».
Вице-премьер России Александр Новак заявил в эфире Первого канала, что страна не будет поставлять на мировые рынки нефть, в случае если обсуждаемые странами G7 ограничения на ее цену окажутся ниже затрат на добычу.