По словам эксперта, речь идет о поправках в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ), согласно которым возможно изъятие автомобиля в пользу государства у водителей, неоднократно замеченных в пьянстве за рулем или устроивших ДТП в таком состоянии.