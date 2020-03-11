Экономика
Политика СегодняВласти Эстонии признали начало экономического кризиса в стране
Состояние эстонской экономики в 2020 году резко ухудшилось – такого спада в стране не происходило с 2008 года. Министр финансов Мартин Хельме объявил о начале экономического кризиса, последствия которого будет трудно прогнозировать.
Читать в источнике
Оценить581
Подробнее о событии
Показать все источники
Жизнь взаймы. Эстония в полной мере ощутит на себе последствия экономического кризиса
BaltNews.ee11 марта в 07:27
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 05:18, Ашберн
Энергетика
Леонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне
Россия и Саудовская Аравия создали соглашение ОПЕК+, в котором участвовали 24 страны, в конце 2016 года, когда цены на нефть долгое время находились на низких уровнях и даже опускались до $28 за баррель.
Финансы
Курс доллара на открытии торгов снизился до 74 рублей
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 1,1%, составив 74 рубля.
Авто
В России стартовали продажи Skoda Karoq в базовой комплектации
Чешская компания Skoda начала продажи в России кроссовера Karoq в базовой комплектации Active.
Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»
Политика
Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний
Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Здоровье
Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ
По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
Общество
Глава МВД Австралии заявил, что заразился коронавирусом
Глава МВД Австралии Питер Даттон сообщил, что его тест на коронавирус (COVID-19) показал положительный результат.
Армия и оружие
США нанесли ответный удар в Ираке
Вашингтон, 13 марта 2020, 02:55 — REGNUM Войска Соединенных Штатов нанесли удары по позициям повстанческой группировки в Ираке в ответ на обстрел базы Эт-Таджи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Политика
«РИА Новости»: Россия пока не получала от Индонезии отказ от Су-35
Россия пока не получала от Индонезии уведомление об отказе от контракта на поставку истребителей Су-35, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть
Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Политика
Все региональные парламенты России поддержали изменения в Конституцию
Парламенты всех 85 регионов России поддержали предлагаемый закон об изменениях в Конституцию.
Общество
В Казахстане обнаружили коронавирус
Коронавирус обнаружили у двоих граждан Казахстана, они вернулись из Германии.
Здоровье
Эксперт поддержал решение ВОЗ об объявлении пандемии коронавируса
Бывший главврач Боткинской больницы Алексей Яковлев оценил решение Всемирной организации здравоохранения объявить пандемию коронавируса.
Политика
Владимир Путин назвал Ходорковского жуликом
В очередной части большого интервью президента страны информационному агентству ТАСС Владимир Путин высказался относительно бывшего руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского.
Здоровье
Опубликована актуальная информация о коронавирусе
Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщает о 80 813 случаях заражения. Опубликована актуальная информация о коронавирусе.
Киберспорт
Watch Dogs и The Stanley Parable станут бесплатными в Epic Games Store
Через неделю, 19 марта, ассортимент бесплатных игр сменится на куда более известные тайтлы, а именно: Watch Dogs — скандальный хакерский боевик Ubisoft, который на выходе разочаровал многих; The Stanley Parable — уникальная адвенчура, где выбор игрока влияет на всё.
Футбол
В матче Кубка Либертадорес арбитр показал восемь красных карточек
Порту-Алегри, Бразилия, 13 марта 2020, 12:01 — REGNUM В матче группового этапа Кубка Либертадорес между «Гремио» и «Интернасьоналом» главный арбитр показал восемь красных карточек.
Армия и оружие
Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Атлантикой
Два сверхзвуковых самолета выполнили плановый полет над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей, а также над Атлантическим океаном.
Музыка
Наргиз ушла к продюсеру Дробышу после скандала с Фадеевым
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ
Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Общество
Турция переносит туристический сезон из-за коронавируса
Власти Турции предложили перенести начало туристического сезона с марта на середину или конец апреля из-за коронавируса, сообщает «Лента.ру».
Финансы
ЦБ оценил готовность России к внешним финансовым шокам
По данным регулятора, в банковской и в целом финансовой системе «накоплены буферы капитала и рублевой, а также валютной ликвидности».
Финансы
Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году
В течение двух-трех лет курс рубля постепенно вернется на прежние позиции, считает аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф.
Экономика
Назван очаг возможного финансового кризиса
Если распространение коронавируса COVID-19 приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом, скорее всего, станет банковский сектор Италии.
Экономика
Цена на гаражи в Петербурге выросла на 7%
Самые дорогие в России гаражи продаются в Сочи (1,7 млн руб.), Владивостоке (625 тыс. руб.) и Москве (500 тыс. руб.), а дешевле всего они стоят в Челябинске (165 тыс. руб.), Волгограде и Омске (190 тыс. руб.) Ранее "Ъ" писал, что законопроект о "гаражной амнистии" разрабатывался Минэкономики совместно с Росреестром в течение двух лет.
Экономика
Путин объяснил необходимость санации банков
Президент Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что оздоровление банковского сектора было необходимо, чтобы не пострадали «миллионы» граждан.