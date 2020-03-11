Экономика

Политика СегодняПолитика СегодняВласти Эстонии признали начало экономического кризиса в стране

Состояние эстонской экономики в 2020 году резко ухудшилось – такого спада в стране не происходило с 2008 года. Министр финансов Мартин Хельме объявил о начале экономического кризиса, последствия которого будет трудно прогнозировать.
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Эстония объявила о начале экономического кризиса в стране

Вести.Ru11 марта в 02:46

Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

РБК11 марта в 04:44

Минфин Эстонии считает, что в стране начался экономический кризис

ТАСС11 марта в 03:02

Минфин Эстонии заявил о начале экономического кризиса

РИА Новости11 марта в 02:52

Жизнь взаймы. Эстония в полной мере ощутит на себе последствия экономического кризиса

BaltNews.ee11 марта в 07:27

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса

Московский Комсомолец11 марта в 02:32

Министр финансов Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

Интерфакс11 марта в 01:53
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Финансы

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