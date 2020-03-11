Экономика

Политика СегодняПолитика СегодняВласти Эстонии признали начало экономического кризиса в стране

Состояние эстонской экономики в 2020 году резко ухудшилось – такого спада в стране не происходило с 2008 года. Министр финансов Мартин Хельме объявил о начале экономического кризиса, последствия которого будет трудно прогнозировать.
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Жизнь взаймы. Эстония в полной мере ощутит на себе последствия экономического кризиса

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