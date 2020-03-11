Экономика
Политика СегодняВласти Эстонии признали начало экономического кризиса в стране
Состояние эстонской экономики в 2020 году резко ухудшилось – такого спада в стране не происходило с 2008 года. Министр финансов Мартин Хельме объявил о начале экономического кризиса, последствия которого будет трудно прогнозировать.
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Экономика
Forbes предрек победу России над Саудовской Аравией в нефтяной войне
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Врачи оценили прогноз Меркель по заражению 70% населения коронавирусом
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В Беларуси представили первый электромобиль Geely
В Минске прошла презентация полностью электрической модели Geely Geometry A – это первый в Белоруссии электромобиль китайского бренда.
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По базе США в Ираке нанесен ракетный удар
По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
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Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК.
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Продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
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Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
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В Сирии в ДТП погиб российский военный
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Временный госпиталь в Ухане закрылся. Выписаны последние пациенты
Перед закрытием из госпиталя "Фанцан", устроенного на территории спорткомплекса в районе Учан, выписали последних пациентов — 49 человек.
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В Сети показали фото возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport
В Сети рассекречены фотографии возрожденной модели внедорожника Ford Bronco Sport.
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Опубликовано видео расстрела семьи на ул. Баранова в Калининграде
Момент расстрела Вадима Янголенко и Дарьи Ефимовой на ул. Баранова в Калининграде попал на камеры видеонаблюдения.
Политика
Путин допустил свой пятый президентский срок
1. Путин допустил участие в еще одних выборах президента Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции.
Футбол
«ПСЖ» и «Боруссия» объявили стартовые составы на ответный матч ЛЧ
Французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе не попал в стартовый состав на ответный матч 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией", сообщается на сайте УЕФА.
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Есть все шансы для того, чтобы "ключевые отрасли производства Российской Федерации вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной конкурентной борьбе".
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе
Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
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В Москве госпитализирована Валентина Талызина
Народную артистку РСФСР Валентину Талызину госпитализировали в Москве.
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Анастасия Заворотнюк, дочь Анастасии, уверена в том, что ее мать поправится.
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Спин-офф «Человека-паука» от Sony обзавелся сценаристом
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Honor View 20 и Honor 9X получат Android 10 на следующей неделе
Исходя из информации, указанной в официальном пресс-релизе компании, смартфоны Honor 20, Honor 20 Pro, Honor View 20 и Honor 9X получат обновление до Android 10 уже 15 марта.