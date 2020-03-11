Экономика
Политика СегодняВласти Эстонии признали начало экономического кризиса в стране
Состояние эстонской экономики в 2020 году резко ухудшилось – такого спада в стране не происходило с 2008 года. Министр финансов Мартин Хельме объявил о начале экономического кризиса, последствия которого будет трудно прогнозировать.
Читать в источнике
Оценить581
Подробнее о событии
Показать все источники
Жизнь взаймы. Эстония в полной мере ощутит на себе последствия экономического кризиса
BaltNews.ee11 марта в 07:27
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 06:51, Ашберн
Политика
В МИД Китая не исключили, что коронавирус в Ухань завезли США
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в своем Twitter предположил, что именно военные США завезли коронавирус нового типа в китайский город Ухань, который стал очагом распространения COVID-2019.
Футбол
УЕФА приостановил розыгрыши ЛЧ и ЛЕ из-за коронавируса
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за распространения коронавируса.
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
В Москве погиб человек из-за падения дерева во время сильного ветра
Сегодня МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве. Порывы могут достигать 25-ти метров в секунду.
Политика
Песков призвал бороться с рассылкой фейков о поправке к Конституции
Накануне интернет-издание Znak.com писало, что россиянам приходит рассылка в мессенджере WhatsApp, в которой предлагается заработать более 1 млн рублей ежегодно с помощью якобы принятия некой поправки в Конституцию.
Политика
Все российские регионы поддержали закон о поправке в Конституцию
Все 85 регионов России поддержали закон об изменениях в Конституции РФ.
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ
Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
Игры
Игра Blade Runner 1997 года выйдет в обновлённой версии
Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»
Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки в Конституции
Депутат Госдумы от «Единой России» и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции РФ и обнулить сроки после принятия поправок в Конституцию.
Политика
Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний
Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
Политика
Один из основателей «Яблока» Лукин заявил о выходе из партии
Один из основателей партии "Яблоко", сенатор Владимир Лукин заявил РИА Новости, что уведомил руководство партии о выходе из ее рядов.
Здоровье
Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ
По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
Общество
В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса в мире
Вспышка коронавируса COVID-19 в мире, которую Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемией, может закончиться уже к июню, если все страны будут следовать инструкциям ВОЗ и примут все необходимые меры борьбы с инфекцией, считает глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть
Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Общество
У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус
Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.
Происшествия
В Омской области депутат избил пенсионера на заправке
Народному избраннику не понравилось, что дедушка плохо убрал снег. По словам очевидцев, депутат начал пинать несчастного пенсионера.
Происшествия
Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой
Политика
Песков рассказал об отношении Путина к культу личности
Президент России Владимир Путин выступает категорически против формирования его культа личности, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Политика
Кремль оценил перспективы саммита «пятерки» постоянных членов СБ ООН
В беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь российского лидера отметил, что Москва получила определенные сигналы о том, что Великобритания также заинтересована в проведении такого саммита.
Футбол
Англия догоняет Испанию. Что будет с рейтингом УЕФА?
Португальские, российские, бельгийские и голландские команды выбыли из еврокубков, потому в первой десятке таблицы коэффициентов УЕФА вряд ли что-то изменится до конца сезона.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с европейскими странами
С завтрашнего дня отечественные авиакомпании перестанут летать в Италию, Германию, Францию и Испанию.
Происшествия
Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге
Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
Экономика
Кудрин спрогнозировал нулевой рост экономики России из-за цен на нефть
Алексей Кудрин спрогнозировал нулевой рост экономики России из-за цен на нефть.
Экономика
Около 20% туркомпаний в России могут закрыться
"Есть вероятность, что порядка 15-20% из них могут закрыться", — сообщила член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина.
Энергетика
В МЭА назвали самые уязвимые страны в условиях падения цены на нефть
Ирак, Алжир и Нигерия больше всего пострадают от резкого падения цены на нефть.
Общество
В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
Общество
«Яндекс» предложил сотрудникам перейти на работу из дома
Компания «Яндекс» предложила своим сотрудникам приходить в офис только по необходимости и перейти в основном на удаленную работу из дома.
Шоу-бизнес
Меган Маркл практически свела на нет общение с Кейт Миддлтон
Меган Маркл во время «прощального» визита в Великобританию практически свела на нет общение с Кейт Миддлтон, сообщает Daily Mail со ссылкой на собственные источники.