Экономика

Политика СегодняПолитика СегодняВласти Эстонии признали начало экономического кризиса в стране

Состояние эстонской экономики в 2020 году резко ухудшилось – такого спада в стране не происходило с 2008 года. Министр финансов Мартин Хельме объявил о начале экономического кризиса, последствия которого будет трудно прогнозировать.
Читать в источнике
Комментировать494

Подробнее о событии

Минфин Эстонии заявил о начале экономического кризиса

РИА Новости11 марта в 02:52

Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

РБК11 марта в 04:44

Минфин Эстонии считает, что в стране начался экономический кризис

ТАСС11 марта в 03:02

Жизнь взаймы. Эстония в полной мере ощутит на себе последствия экономического кризиса

BaltNews.ee11 марта в 07:27

Эстония объявила о начале экономического кризиса в стране

Вести.Ru11 марта в 02:46

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса

Московский Комсомолец11 марта в 02:32

Министр финансов Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

Интерфакс11 марта в 01:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 06:51, Ашберн
Политика

В МИД Китая не исключили, что коронавирус в Ухань завезли США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в своем Twitter предположил, что именно военные США завезли коронавирус нового типа в китайский город Ухань, который стал очагом распространения COVID-2019.
Газета.Ru вчера в 17:36
Футбол

УЕФА приостановил розыгрыши ЛЧ и ЛЕ из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за распространения коронавируса.
RT на русском 06:17
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:06
Происшествия

В Москве погиб человек из-за падения дерева во время сильного ветра

Сегодня МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве. Порывы могут достигать 25-ти метров в секунду.
Эхо Москвы 06:30
Политика

Песков призвал бороться с рассылкой фейков о поправке к Конституции

Накануне интернет-издание Znak.com писало, что россиянам приходит рассылка в мессенджере WhatsApp, в которой предлагается заработать более 1 млн рублей ежегодно с помощью якобы принятия некой поправки в Конституцию.
Известия 06:42
Политика

Все российские регионы поддержали закон о поправке в Конституцию

Все 85 регионов России поддержали закон об изменениях в Конституции РФ.
Газета.Ru 04:24
Хоккей

«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ

Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
РИА Новости вчера в 15:03
Игры

Игра Blade Runner 1997 года выйдет в обновлённой версии

News.ru вчера в 12:11
Музыка

Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»

Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
РБК вчера в 20:50
Политика

Терешкова предложила обнулить президентские сроки в Конституции

Депутат Госдумы от «Единой России» и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции РФ и обнулить сроки после принятия поправок в Конституцию.
Мойка78 10 марта в 07:37
Политика

Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний

Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
BFM.ru 02:54
Политика

Один из основателей «Яблока» Лукин заявил о выходе из партии

Один из основателей партии "Яблоко", сенатор Владимир Лукин заявил РИА Новости, что уведомил руководство партии о выходе из ее рядов.
РИА Новости 02:49
Здоровье

Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ

По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
RuNews24.ru вчера в 18:32
Общество

В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса в мире

Вспышка коронавируса COVID-19 в мире, которую Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемией, может закончиться уже к июню, если все страны будут следовать инструкциям ВОЗ и примут все необходимые меры борьбы с инфекцией, считает глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Комсомольская правда вчера в 20:47
Энергетика

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть

Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Газета.Ru вчера в 05:19
Общество

У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус

Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 22:06
Происшествия

В Омской области депутат избил пенсионера на заправке

Народному избраннику не понравилось, что дедушка плохо убрал снег. По словам очевидцев, депутат начал пинать несчастного пенсионера.
РИА ОмскИнформ 02:16
Происшествия

Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой

Известия 11 марта в 12:00
Политика

Песков рассказал об отношении Путина к культу личности

Президент России Владимир Путин выступает категорически против формирования его культа личности, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
RT на русском 06:29
Шоу-бизнес

Развод Лолиты Милявской не состоялся из-за коронавируса

Kleo.ru 06:29
Политика

Кремль оценил перспективы саммита «пятерки» постоянных членов СБ ООН

В беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь российского лидера отметил, что Москва получила определенные сигналы о том, что Великобритания также заинтересована в проведении такого саммита.
РИА Новости 05:38
Футбол

Англия догоняет Испанию. Что будет с рейтингом УЕФА?

Португальские, российские, бельгийские и голландские команды выбыли из еврокубков, потому в первой десятке таблицы коэффициентов УЕФА вряд ли что-то изменится до конца сезона.
Спорт-Экспресс вчера в 19:30
Общество

Россия ограничивает авиасообщение с европейскими странами

С завтрашнего дня отечественные авиакомпании перестанут летать в Италию, Германию, Францию и Испанию.
Радио Зенит вчера в 05:19
Происшествия

Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге

Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
RT на русском 06:22
Экономика

Кудрин спрогнозировал нулевой рост экономики России из-за цен на нефть

Алексей Кудрин спрогнозировал нулевой рост экономики России из-за цен на нефть.
Piter.tv вчера в 08:37
Экономика

Около 20% туркомпаний в России могут закрыться

"Есть вероятность, что порядка 15-20% из них могут закрыться", — сообщила член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина.
Вести.Ru 02:27
Энергетика

В МЭА назвали самые уязвимые страны в условиях падения цены на нефть

Ирак, Алжир и Нигерия больше всего пострадают от резкого падения цены на нефть.
РБК 03:48
Общество

В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
Интерфакс вчера в 13:08
Общество

«Яндекс» предложил сотрудникам перейти на работу из дома

Компания «Яндекс» предложила своим сотрудникам приходить в офис только по необходимости и перейти в основном на удаленную работу из дома.
РБК 06:13
Шоу-бизнес

Меган Маркл практически свела на нет общение с Кейт Миддлтон

Меган Маркл во время «прощального» визита в Великобританию практически свела на нет общение с Кейт Миддлтон, сообщает Daily Mail со ссылкой на собственные источники.
Пятый канал вчера в 22:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное