Происшествия
REGNUMВласти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом
Апелляционный суд в Каире не стал рассматривать иски семей граждан России, погибших в катастрофе самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа» в 2015 года над Синаем. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Вторая серия исков была подана к Шерифу Исмаилу, премьер-министру Египта на момент крушения А321, и трем его подчиненным — главам МВД, министерств финансов и авиации, которые, по мнению истцов, в результате «халатности или оплошности» допустили пронос террористами бомбы на борт готовившегося к вылету из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург лайнера «Когалымавиа».Коммерсантъвчера в 17:28
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Общество
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Шоу-бизнес
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Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Происшествия
В Иркутске десять человек отравились салатами из супермаркета
Десять человек были с симптомами острого пищевого отравления были госпитализированы сегодня, четвертого марта, в Иркутскую областную инфекционную больницу.
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Лавров сообщил о согласии Трампа на встречу лидеров «пятёрки» СБ ООН
Американский лидер Дональд Трамп согласился на саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, который предложил организовать российский президент Владимир Путин.
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Происшествия
Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус
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Политика
Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17
Ранее Совместная следственная группа по расследованию крушения малайзийского Boeing MH17 сообщала, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта.
Футбол
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В матче 1/8 финала Кубка Англии «Челси» на своем поле переиграл «Ливерпуль» со счетом 2:0. Счет в матч открыл Виллиан в первом тайме, после пушечного удара по центру ворот.
Армия и оружие
В МИД РФ раскритиковали США за авиаудар по талибам
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер показала главный изъян своего тела
Самая молодая миллиардерша в мире устроила себе мини-отпуск. Она отдыхает вместе со своей сестрой, супермоделью Кендалл Дженнер.
Общество
Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией
Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».
Общество
Госдума обеспечивает оперативное финансирование послания президента
Володин отметил, что правительство и Госдума раньше обычного корректируют основные параметры бюджета, так как обычно изменения госсметы рассматриваются ближе к лету, после оценки его исполнения в первом квартале года.
Шоу-бизнес
Кристине Асмус придется есть 18 раз в день для новой роли
Детали проекта Асмус не раскрыла, только рассказала, что питаться будет максимально часто и плотно, а точнее 18 раз в день.
Общество
В России могут ограничить время продажи алкоголя в кафе в жилых домах
В конце сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете розничной продажи алкоголя в ресторанах, барах, кафе и буфетах в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, общей площадью менее 20 кв. м. В пресс-службе Роспотребнадзора также положительно оценили идею.
Космос
Ученые НАСА нашли странную дыру на Марсе
Ученые НАСА проанализировали снимки, полученные в 2011 году аппаратом Mars Reconnaissance, и обнаружили отверстие в поверхности Марса.
Футбол
Определен календарь игр сборной России в Лиге наций
Стал известен календарь матчей сборной России в Лиге наций.
Происшествия
СК возбудил новое уголовное дело в отношении владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Беловайна
Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении владельца сети ресторанов "Тарас Бульба" Юрия Беловайна.
Космос
Найден способ достичь скорости света
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер-Грановская: «Мало ли чего хотел Константин Меладзе»
Ведущий спросил, общается ли Надежда с продюсером «ВИА Гры» Константином Меладзе.
Космос
Миссией Gaia найден необычный сверхмассивный белый карлик WDJO551+4135
Музыка
Россию на «Евровидении» представит группа Little Big
Общество
Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»
Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
Армия и оружие
МиГ-29 и МиГ-35 получили интеллектуальную систему защиты от перегрузок
Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" (входит в ОАК) создала интеллектуальную систему защиты от превышения предельных перегрузок для МиГ-29 и МиГ-35, сообщили в пресс-службе корпорации.
Армия и оружие
Турция взорвала ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Общество
РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР
РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.