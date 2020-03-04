Происшествия

REGNUMREGNUMВласти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом

Апелляционный суд в Каире не стал рассматривать иски семей граждан России, погибших в катастрофе самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа» в 2015 года над Синаем. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Власти Египта все еще не знают погибших над Синаем

Вторая серия исков была подана к Шерифу Исмаилу, премьер-министру Египта на момент крушения А321, и трем его подчиненным — главам МВД, министерств финансов и авиации, которые, по мнению истцов, в результате «халатности или оплошности» допустили пронос террористами бомбы на борт готовившегося к вылету из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург лайнера «Когалымавиа».
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