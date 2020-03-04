Происшествия
REGNUMВласти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом
Апелляционный суд в Каире не стал рассматривать иски семей граждан России, погибших в катастрофе самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа» в 2015 года над Синаем. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Вторая серия исков была подана к Шерифу Исмаилу, премьер-министру Египта на момент крушения А321, и трем его подчиненным — главам МВД, министерств финансов и авиации, которые, по мнению истцов, в результате «халатности или оплошности» допустили пронос террористами бомбы на борт готовившегося к вылету из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург лайнера «Когалымавиа».Коммерсантъвчера в 17:28
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Происшествия
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Армия и оружие
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Фанаты «Зенита» смогут бесплатно попасть на матч с «Ахматом»
Экономика
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Общество
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Происшествия
Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус
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Общество
Роскачество рассказало об уловках продавцов в преддверии 8 Марта
Самые изощренные маркетинговые уловки продавцов в преддверии 8 Марта озвучили специалисты Роскачества.
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Турция бросает в бой элитные силы джихадистов
Источники из кругов сирийской оппозиции утверждают, что турецкое командование отправило сражаться за Серакиб отборные силы джихадистской группировки «Хайят Тахрир аль-Шам» (запрещена в РФ).
Происшествия
В Екатеринбург переводится высокопоставленный силовик из Тюмени
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Ведущий спросил, общается ли Надежда с продюсером «ВИА Гры» Константином Меладзе.
Общество
Госдума стимулирует вклады в негосударственные пенсионные фонды
Законопроект о негосударственных пенсионных фондах улучшит благосостояние людей предпенсионного возраста.
Технологии
Boeing представил проект нового вертолета для армии США
Американская компания Boeing представила внешний вид нового легкового разведывательно-ударного вертолета FARA (Future Attack Reconnaissance Aircraft), предназначенного для армии США.
Кино
Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»
Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Армия и оружие
Десантники Белоруссии и морпехи Британии начали учения под Витебском
Миротворческая рота 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады и военные 42-го батальона морской пехоты Вооружённых сил Великобритании начали совместную тренировку на полигоне под Витебском.
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В Ингушетии силовики ликвидировали члена бандподполья
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Авто
Koenigsegg представил гиперкар Gemera
Гибридная установка Gemera включает 2-литровый двигатель с двойным турбонаддувом и три электромотора.
Армия и оружие
Турция нанесла удары по группе российских военных в Серакибе
Как утверждает сирийский журналист Бассам Джаара, Турция предупредила Россию о нанесении ударов, однако, ракетные и артиллерийские удары были нанесены ещё до того, как российская военная полиция смогла покинуть город.