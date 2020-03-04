Вторая серия исков была подана к Шерифу Исмаилу, премьер-министру Египта на момент крушения А321, и трем его подчиненным — главам МВД, министерств финансов и авиации, которые, по мнению истцов, в результате «халатности или оплошности» допустили пронос террористами бомбы на борт готовившегося к вылету из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург лайнера «Когалымавиа».

с чего всё началось

Апелляционный суд в Каире не стал рассматривать иски семей граждан России, погибших в катастрофе самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа» в 2015 года над Синаем. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Шоу-бизнес Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери Федор и Светлана Бондарчук после развода продолжают вместе заботиться о дочери. Ранее Светлана объясняла, почему Варя живет за рубежом.

Общество Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.

Политика Путин заявил о фейках о коронавирусе из-за границы Президент России Владимир Путин заявил, что у него есть данные ФСБ о том, что вбросы фейковых сообщений о коронавирусе «в основном организованы из-за границы».

Экономика ФРС США понизила ключевую ставку до 1—1,25% Федеральная резервная система (ФРС) США понизила ключевую ставку с 1,5—1,75% годовых до 1—1,25% на фоне развивающихся рисков, вызванных ситуацией с коронавирусом.

Политика Песков рассказал о мерах защиты Путина от коронавируса Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все необходимые меры по обеспечению защиты главы государства Владимира Путина от коронавирусной инфекции COVID-19 принимаются.

Армия и оружие Турция бросает в бой элитные силы джихадистов Источники из кругов сирийской оппозиции утверждают, что турецкое командование отправило сражаться за Серакиб отборные силы джихадистской группировки «Хайят Тахрир аль-Шам» (запрещена в РФ).

Происшествия В Екатеринбург переводится высокопоставленный силовик из Тюмени В Свердловскую область переводится начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Тюменской области полковник Игорь Алексеев.

Армия и оружие Армия Сирии попыталась сбить турецкий F-16 Как пишет портал avia.pro, по турецкому истребителю F-16 был открыт огонь из зенитно-ракетного комплекса «Бук» С-200, когда самолет пересек границу воздушного пространства Сирии.

Авто Koenigsegg представил гиперкар Gemera Гибридная установка Gemera включает 2-литровый двигатель с двойным турбонаддувом и три электромотора.