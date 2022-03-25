Немецкое агентство dpa со ссылкой на источники в правительственных кругах Украины сообщает, что на Украину из ФРГ в пятницу прибыли 1,5 тысячи зенитных ракет "Стрела" и 100 пулеметов MG3, а также восемь миллионов патронов для пистолетов.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал неприемлемыми публикации посольства России во Франции в соцсетях, из-за которых посол РФ был вызван во французский МИД, Макрон выразил надежду, что это больше не повторится.
Британия уточнила ограничения спустя сутки после того, как их применила: Тиньков и Швидлер попали под британские финансовые санкции (заморозка активов) 24 марта наряду с главой «Сбербанка» Германом Грефом, его заместителем Александром Ведяхиным, бывшим первым запредом банка Львом Хасисом и другими.
С 15 марта ЦБ приостановил покупку золота у кредитных организаций «в целях создания условий для удовлетворения спроса населения», который усилился после «отмены уплаты НДС при совершении этих операций».