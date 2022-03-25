Немецкое агентство dpa со ссылкой на источники в правительственных кругах Украины сообщает, что на Украину из ФРГ в пятницу прибыли 1,5 тысячи зенитных ракет "Стрела" и 100 пулеметов MG3, а также восемь миллионов патронов для пистолетов.