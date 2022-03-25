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Власти Евросоюза обсудят с рынком ограничение цен в сфере энергетики

Власти Евросоюза в скором времени обсудят с рынком ограничение цен на газ и электроэнергию.
Московский Комсомолец
Евросовет поручил Еврокомиссии и Совету стран ЕС связаться с «заинтересованными сторонами» для обсуждения способов снижения цен в сфере энергетики.
Московский Комсомолец
Предлагается поддерживать потребителей за счет ваучеров, льгот по налоговым выплатам, предоставления государственной помощи и ограничений в цене.
РЕН ТВ
Среди вариантов действий предложено введение налоговых льгот, прямая поддержка потребителей, введение ограничения цен.
ИА Красная Весна

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Власти ЕС проведут срочные обсуждения с участниками рынка электроэнергии
ИА Красная Весна17:33
Власти ЕС обсудят с рынком ограничение цен в энергетике
Общественная служба новостей17:23
Европейские власти обсудят с рынком ограничение цен на газ и электроэнергию
Московский Комсомолец17:11
Власти Евросоюза обсудят ограничение цен в энергетике
РЕН ТВ17:20
Власти Евросоюза обсудят с рынком ограничение цен в сфере энергетики
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