Отмечается, что специалисты ОЗХО получили пробы блогера и приступили к их анализу. При этом в кабинете министров ФРГ подчеркнули, что ранее три лаборатории независимо друг от друга выявили в пробах следы нервно-паралитического боевого вещества группы «Новичок».