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REGNUM
REGNUM

Власти ФРГ привлекли ОЗХО к исследованию проб Навального

Отмечается, что специалисты ОЗХО получили пробы блогера и приступили к их анализу. При этом в кабинете министров ФРГ подчеркнули, что ранее три лаборатории независимо друг от друга выявили в пробах следы нервно-паралитического боевого вещества группы «Новичок».В источнике
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RT на русском

В ФРГ заявили об исследовании проб Навального в трёх лабораториях

RT на русском04:50
ТАСС

Кабмин ФРГ заявил, что три лаборатории в ЕС подтвердили «Новичок» в анализах Навального

ТАСС04:38
Независимая газета

Казус Навального стал пробным камнем для российских и немецких дипломатов

Независимая газетавчера в 11:13
Вести.Ru

Эксперты из Франции и Швеции подтвердили отравление Навального «Новичком»

Вести.Ru04:45
РИА Новости

В Германии рассказали о результатах новой экспертизы анализов Навального

РИА Новости04:44
РБК

Отравление Навального. Что важно знать

РБК04:40
Интерфакс

ФРГ получила подтверждение отравления Навального «Новичком» от независимых лабораторий

Интерфакс04:31

Памфилова заявила о беспрецедентной агрессии и грубости наблюдателей

На прошедших в Единый день голосования выборах ряд наблюдателей продемонстрировали беспрецедентный уровень хамства, грубости и агрессии, заявил глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, сообщает корреспондент РБК.
РБК06:22
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Тихановская прокомментировала встречу Путина и Лукашенко

Экс-кандидат в президенты и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала предстоящую встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается в ее Telegram-канале.
Газета.Ru05:29
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Швейцария вернет Узбекистану 131 млн долларов в рамках дел Каримовой

Швейцария и Узбекистан подписали рамочное соглашение о возвращении Узбекистану $131 млн, которые с 2012 г. остаются на счетах в швейцарских банках дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой, говорится на сайте правительства Швейцарии.
Ведомости03:33
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