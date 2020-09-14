Власти ФРГ привлекли ОЗХО к исследованию проб Навального
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Отмечается, что специалисты ОЗХО получили пробы блогера и приступили к их анализу. При этом в кабинете министров ФРГ подчеркнули, что ранее три лаборатории независимо друг от друга выявили в пробах следы нервно-паралитического боевого вещества группы «Новичок».В источнике
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Независимая газетавчера в 11:13