«Власти Фиджи не дали разрешение на посадку российского борта, который должен был забрать российских граждан с острова», — говорится в сообщении. Как отмечается, прорабатываются другие варианты возвращения россиян на родину.

Власти Фиджи не дали разрешение на посадку самолёта для вывоза россиян

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