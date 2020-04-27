Общество

ИзвестияИзвестияВласти Фиджи не разрешили посадку российского вывозного борта

Власти Фиджи отказали в разрешении на посадку российскому самолету, который должен был забрать граждан РФ с острова. Об этом сообщили в Минкомсвязи в понедельник, 27 апреля. Речь идет о рейсе № UTA9033, который должен был быть выполнен в понедельник.
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На Фиджи отказали в посадке вывозному рейсу для россиян

Московский Комсомолец07:03

Власти Фиджи не дали разрешение на посадку самолёта для вывоза россиян

RT на русском06:16

Власти Фиджи не разрешили посадку российского вывозного борта

Известия06:49

Utair: Авиакомпания и российские власти будут искать альтернативные пути вывоза граждан с Фиджи

Агентство Москва06:45

Власти Фиджи не дали разрешение на посадку российского борта

ТАСС06:20

Фиджи запретили посадку планировавшего забрать россиян самолета

Коммерсантъ07:00

Посольство в Австралии находится на связи с россиянами на Фиджи

РИА Новости07:09
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Политика

Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
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Общество

«Бессмертный полк» впервые пройдет в формате онлайн-шествия

Российская газета 07:12
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Общество

В Минприроды РФ предупредили о рисках рекордной жары летом 2020 года

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Общество

Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России

Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
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Происшествия

В Красноярском крае нашли погибшего при прорыве дамбы в прошлом году

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Российская газета 08:15
Экономика

В ПФР сказали, когда пенсионер получит прибавку, если уволится

В Пенсионном фонде России рассказали, в каком случае и в какие сроки пенсионеру стоит ждать прибавку к пенсии в случае его увольнения с работы, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 25 апреля в 14:30
Общество

Петербуржцам разрешили поехать на дачу на майские праздники

Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного.
Коммерсантъ 08:36
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Политика

МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 08:54
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Происшествия

Чебоксарки укусили и побили задержавших их на прогулке полицейских

REGNUM 06:41
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Здоровье

В России заразились коронавирусом почти 400 беременных женщин

В России зарегистрированы 394 случая заражения коронавирусом беременных женщин, из них 276 — в Москве.
Православие и Мир 08:26
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Политика

Путин заявил о риске возникновения наводнений и пожаров в России

В весенне-летний период в некоторых регионах России возрастают риски возникновения наводнений и пожаров.
Lenta.ru 08:27
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Общество

Проценко опроверг слухи о массовом увольнении персонала Коммунарки

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о массовых увольнениях в медучреждении.
Вести.Ru 06:45
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Футбол

Гончаренко покинет пост главного тренера ЦСКА

«По моим данным, клуб ищет нового главного тренера, при этом основного кандидата на этот пост пока нет», — говорится в сообщении.
ProstoProSport 07:11
Общество

На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения»

ТАСС 08:07
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Политика

В Польше ощущается нехватка рабочей силы — TVP

Инглот отметил, что из-за карантина и отъезда граждан Украины в Польше ощущается нехватка рабочей силы, особенно в сельском хозяйстве.
REGNUM 03:15
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Общество

ВОЗ заметила снижение темпов распространения коронавируса в Москве

В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге снижаются темпы прироста случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:24
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Общество

В России могут начать штрафовать за лающих по ночам собак

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы.
REGNUM 01:37
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Происшествия

Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского

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Lenta.ru 03:33
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Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ вчера в 04:52
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Футбол

РПЛ сообщила о вариантах возобновления сезона

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) предложило клубам два варианта возобновления сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 08:16
Общество

В Самарской области выявили еще 20 случаев заражения коронавирусом

Самара, 26 апреля 2020, 12:35 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Самарской области.
REGNUM вчера в 05:35
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Происшествия

В Воронеже коронавирус выявили у 26 медиков больницы «Электроника»

Воронеж, 27 апреля 2020, 14:36 — REGNUM 41 случай заражения коронавирусом подтверждён в БСМП Воронежа №10 (больница «Электроника»), в числе инфицированных 26 работники отрасли здравоохранения.
REGNUM 07:36
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Происшествия

В Алтайском крае нашли тела подростка и девушки, пропавших в январе

Тела подростка и девушки, пропавших в Алтайском крае в начале января 2020 года, найдены, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.
РИА Новости 08:44
Происшествия

В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки

RT на русском вчера в 09:36
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Экономика

Торговые сети увеличивают объемы поставок медицинских масок в магазины

Российские торговые сети наращивают объемы поставок одноразовых и многоразовых медицинских масок в магазины.
Российская газета 08:57
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Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину

Доверяют Мишустину 52,1% участников исследования - второй результат среди политиков России после президента Владимира Путина (69,8%).
Накануне.Ru вчера в 20:43
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В Госдуме чиновникам советуют готовиться к «новой нормальности»

Москва, 27 апреля 2020, 09:48 — REGNUM В Госдуме советуют чиновникам подготовиться к «новой нормальности» после пандемии коронавируса.
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«АвтоВАЗ» приостановит производство с 29 апреля

С 13 апреля «АвтоВАЗ» полностью возобновил производство. С 29 июня 2020 г. «АвтоВАЗ» планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю.
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Ненужные обновления мобильных приложений заполнили смартфоны на базе операционной системы Android.
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Хохлов не видит альтернативу Путину на посту президента страны

Бывший наставник московского «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал об отношении к властям и президенту страны Владимиру Путину, сообщает Spоrt24.
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Независимое государство в Океании на востоке Меланезии. Расположена на архипелаге Фиджи в юго-западной части Тихого океана, к северу от Новой Зеландии, к востоку от Вануату, к югу от Тувалу и к западу от Тонга.
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