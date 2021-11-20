Будьте в Плюсе

Власти Франции направят €1,9 млрд на развитие туризма в стране

Правительство Франции направит €1,9 млрд на развитие туристической отрасли в республике.
ТАСС
Во время своей поездки по департаменту Эндр и Луара Кастекс заявил, что "иностранные туристы постепенно возвращаются в страну".
ТАСС
План правительства страны по развитию туризма рассчитан на десять лет.
Экономика сегодня
Как сообщает радиостанция, представленный Кастексом план, который рассчитан на 10 лет, предусматривает, в частности, выделение €750 млн в виде кредитов на модернизацию малым и средним предприятиям, связанным с туристической отраслью.
ТАСС

Подробнее о событии

Во Франции решили поддержать туристическую отрасль почти 2 миллиардами евро
ИА Красная Весна09:31
Правительство Франции направит 1,9 млрд евро на развитие туризма в стране
Экономика сегодня11:30
Франция выделит почти 2 млрд евро на развитие туризма
ФАН11:07
Премьер Франции Кастекс сообщил о новом транше для туротрасли
Народные новости11:39
Власти Франции направят €1,9 млрд на развитие туризма в стране
ТАСС09:05

Интересное

Валерий Гаркалин скончался из-за полиорганной недостаточности

Состояние артиста постоянно ухудшалось и его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, однако у Гаркалина развился пневмоторакс и внутренние органы стали отказывать один за другим, сообщает Telegram-канал Mash.
Слово и Дело08:57

Плутник назвал безобразным судейство в матче с «Ахматом», «Локомотив» подаст протест

Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Александр Плутник заявил, что судейство в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом" было безобразным.
РИА Новости11:06

Захарова заявила, что Польша не признает своей оккупации целого региона в Ираке

Ирак много лет страдал от оккупации, в том числе польских солдат, но сейчас в Польше не называют это оккупацией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя миграционный кризис на белорусско-польской границе.
РИА Новости08:47