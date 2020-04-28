Источник сообщает, что власти Франции собираются запретить проведение матчей национального футбольного чемпионата до августа. С 17 марта по 11 мая во Франции действует режим карантина. Во вторник с заявлением по этому вопросу должен выступить премьер-министр страны Эдуар Филипп.

Власти Франции не разрешат возобновить чемпионат раньше августа

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