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Soccer.ruSoccer.ruВласти Франции не разрешат возобновить чемпионат раньше августа

Источник сообщает, что власти Франции собираются запретить проведение матчей национального футбольного чемпионата до августа. С 17 марта по 11 мая во Франции действует режим карантина. Во вторник с заявлением по этому вопросу должен выступить премьер-министр страны Эдуар Филипп.
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Власти Франции могут запретить возобновление Лиги 1

Sport.ru08:59

Французские власти могут запретить возобновление Лиги 1 до августа

Metaratings08:38

L’Equipe: Чемпионат Франции может завершиться досрочно из-за решения правительства

Матч ТВ08:14

СМИ: власти Франции могут запретить возобновление чемпионата по футболу

РИА Новости08:14

Французский чемпионат возобновится не раньше августа

Газета.Ru07:41

Власти Франции не разрешат возобновить чемпионат раньше августа

Soccer.ru07:32

СМИ: власти Франции не разрешат возобновить чемпионат страны по футболу раньше августа

ТАСС Спорт07:23
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 09:39, Ашберн
Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

Изменения банковских комиссий за переводы Максимальный размер банковской комиссии для физических лиц в системе быстрых платежей будет ограничен.
Вести.Ru 04:25
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Армия и оружие

Пентагон опубликовал видеоролики с НЛО

«Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как неопознанные», — говорится в заявлении Пентагона.
Известия вчера в 15:21
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Политика

Москва не одобряет заявления Хафтара о переходе власти в Ливии

Москва не одобряет заявление главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара о выходе из политического соглашения и переходе власти в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:14
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Шоу-бизнес

Эмма Уотсон встречается с бывшим продавцом марихуаны

В 2014 году, во время учебы в Оксфорде, у Уотсон был роман с регбистом из университетской команды Мэттом Дженни, в 2016-17-м – с программистом из Силиконовой долины Уильямом Найтом, затем Эмма сделала исключение для актера Корда Оверстрита (они встречались в 2017 году), в 2018-м общалась с нью-йоркским бизнесменом Бренданом Уоллесом.
ИА InterMedia вчера в 14:50
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Энергетика

В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
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Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» снова сменил курс

Главный претендент на достройку газопровода "Северный поток-2", трубоукладчик "Академик Черский", вновь изменил порт прибытия, теперь им обозначен порт Находка, из которого судно вышло в феврале.
Российская газета 26 апреля в 07:57
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Музыка

Клип Skibidi стал самым просматриваемым российским видео на YouTube

Мойка78 вчера в 08:32
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Авто

Skoda начала продажи полноприводного Skoda Karoq в России

Российские дилеры Skoda начали прием заказов на полноприводный Skoda Karoq с турбомотором 1.4 TSI мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатым «роботом» DSG.
Автоновости дня 03:49
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Политика

Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП

«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК вчера в 07:50
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Политика

Путин выступит с большим обращением

Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
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Экономика

Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии

Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета 26 апреля в 15:06
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Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
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Армия и оружие

Норвежские F-16 сопроводили Ту-22М3 над Баренцевым и Норвежским морями

Известия 09:18
Здоровье

Названа причина вспышки заболеваемости коронавирусом в Дивееве

Глава региона проверил соблюдение мер безопасности после вспышки коронавируса: посетил пункты контроля на въездах в село, где несут дежурство сотрудники полиции, медработники и волонтеры.
Гипер НН 06:57
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Шоу-бизнес

Тодоренко оправдалась за поддержку домашнего насилия

Телеведущая Регина Тодоренко публично извинилась за свои слова о том, что в домашнем насилии виновата сама жертва.
NewInform 25 апреля в 03:54
Авто

АвтоВАЗ запустил продажи нового Lada Xray Cross Instinct

«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня 07:31
Общество

Рекордно жаркий год предрекли жителям России в Гидрометцентре

UfacityNews.ru вчера в 04:40
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Армия и оружие

Над Белгородом в День Победы пролетит военная авиация

Белгород, 28 апреля 2020, 15:24 — REGNUM Парадный строй военной авиации пролетит над Белгородом 9 мая в честь Дня Победы.
REGNUM 08:24
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Экономика

Утвержден порядок выплат зарплатных субсидий

Для получения «зарплатной» субсидии должны быть соблюдены следующие условия: - компания (ИП) должна быть включена в реестр субъектов МСП по состоянию на 01.03.2020; - отрасль, в которой ведет свою деятельность потенциальный получатель субсидии, отнесена к наиболее пострадавшим из-за эпидемии коронавируса.
Главная книга вчера в 06:48
93
Общество

Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
Газета.Ru вчера в 11:32
2,6K
Игры

Naughty Dog отреагировала на утечку сюжета The Last of Us Part II

Naughty Dog прокомментировала утечку кадров из готовящейся к выходу игры The Last of Us Part II.
CyberSport.ru вчера в 16:30
Энергетика

Мировая нефть продолжила падение

С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение.
Lenta.ru 01:45
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Общество

На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения»

Минобороны России и Русское географическое общество (РГО) нашли на дне Черного моря теплоход "Армения", затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года.
ТАСС вчера в 08:07
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Общество

Медсестра из Коммунарки записала видео с жалобами на условия работы

Evo-rus.com 09:34
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Финансы

Минфин 29 апреля проведет аукцион по размещению ОФЗ двух выпусков

Министерство финансов России 29 апреля проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26232 с погашением 6 октября 2027 года и ОФЗ-ПД выпуска 25084 с погашением 4 октября 2023 года.
ТАСС 09:14
Политика

Кремль анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

В предыдущие разы Путин выступал 25 марта и 2 апреля.
Замана 26 апреля в 18:00
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Культура

Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ

Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ 26 апреля в 15:53
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Религия

Костромские православные отмечают Радоницу

Приводят в порядок могилы, чтят память умерших родственников.
ГТРК Кострома 01:55
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Происшествия

В Новой Москве потушили крупный пожар на складе

Пожар на складе с деревянными поддонами в Рязановском поселении в Новой Москве потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
РИА Новости 09:03
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Общество

Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» для «Силы Сибири»

Lenta.ru 06:34
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