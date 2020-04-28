Коронавирус
Soccer.ruВласти Франции не разрешат возобновить чемпионат раньше августа
Источник сообщает, что власти Франции собираются запретить проведение матчей национального футбольного чемпионата до августа. С 17 марта по 11 мая во Франции действует режим карантина. Во вторник с заявлением по этому вопросу должен выступить премьер-министр страны Эдуар Филипп.
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Общество
В Москве режим самоизоляции продлен до конца майских праздников
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 режим повышенной готовности продлен в Москве по 11 мая включительно.
Коммерсантъ 13:06
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
Общество
Академики РАН выступили против реформы МГУ
Члены клуба «1 июля», в состав которого входят академики и члены-корреспонденты Российской академии наук, выступили против планируемой реформы факультетов МГУ.
Дождь 11:39
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
Политика
Путин подвёл итоги борьбы с пандемией
Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру 11:43
Политика
Путин подписал указ о продлении ограничений по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 12:31
Политика
Путин объявил о проведении авиационного парада 9 мая
Национальная служба новостей 12:52
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Футбол
Чемпионат Франции по футболу не будет доигран
Чемпионат Франции по футболу будет досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 10:42
Общество
Минздрав призвал россиян отказаться от поездок на майские праздники
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предостерег россиян от поездок на майские праздники, включая встречи с родственниками.
Вестник Кавказа 11:57
Космос
Зонд Solar Orbiter сблизится с Землей в ноябре 2021 года
Зонд Solar Orbiter, который был запущен в феврале 2020 года, под воздействием Земли в ноябре 2021 года совершит гравитационный маневр (изменение орбиты), после чего выйдет на рабочую орбиту вокруг Солнца.
ТАСС 00:31
Общество
Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса
Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
Общество
Собянин заявил, что в Москве надо продлить режим самоизоляции
27 апреля губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что ситуация с вирусом в регионе по-прежнему сложная, отметив, что в области нужно продлить режим самоизоляции и пропуска.
RT на русском 11:23
Политика
Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни.
РИА Новости 12:37
Здоровье
За сутки 64 человека в Ростовской области заболели коронавирусом
По информации Роспотребнадзора на 10:50, вторника, 28 апреля на территории Ростовской области COVID-19 подтвержден еще у 64 человек.
Kursk.com 04:52
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце словами любви попросила у Павла Прилучного прощения
Агата Муцениеце опубликовала на персональной странице в Instagram стих о любви.
Актуальные Новости 03:36
Политика
Путин поручил подготовить рекомендации для снятия режима самоизоляции
Путин уточнил, что эти рекомендации должны поступить главам субъектов заранее, чтобы у регионов после 11 мая была ещё неделя на подготовку.
Право.ру 11:43
Киберспорт
Nigma — OG Seed. Прогноз: звёздную команду Kuroky ждут проблемы
OG Seed неудачно стартовали на текущем турнире, а Nigma хочет реабилитироваться за сенсационный вылет с ESL One Los Angeles.
Чемпионат 26 апреля в 07:15
Происшествия
Пострадавшего при взрыве в авто в Волгограде прооперировали
Пострадавший в результате взрыва, произошедшего в автомобиле в Волгограде, находится в реанимации.
Известия 01:56
Общество
В Карелии продлили время продажи алкоголя
В Карелии продлили время продажи алкоголя, теперь спиртные напитки можно будет купить с 10.00 до 19.00, соответствующее распоряжение подписал глава региона Артур Парфенчиков.
Взгляд.ру 13:47
Армия и оружие
Пентагон ограничил время полёта F-35 на сверхзвуке
Министерство обороны США приняло решение ограничить время полёта малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35B и F-35С на сверхзвуковой скорости из-за связанных с этим технических проблем.
Популярная механика 09:05
Политика
Путин: пик пандемии коронавируса еще не пройден
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что пик пандемии коронавируса в России еще не пройден.
Газета.Ru 10:50
Общество
Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону
Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 11:19
Общество
Москва ужесточает требования к тишине в домах
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, ограничивающий проведение шумных работ в домах.
Газета.Ru 13:31
Политика
Путин выступил с новым обращением в связи с коронавирусом: главное
2 апреля президент России Владимир Путин в ходе очередного обращения к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля.
РЕН ТВ 11:45
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Политика
Путин предложил сделать 28 апреля Днем работника скорой помощи
РИА Новости 10:44
Общество
В Роспотребнадзоре названы примерные сроки отмены режима самоизоляции
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вскоре можно будет приступить к поэтапной отмене ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией.
ИА Новороссия вчера в 12:30
Здоровье
В Минздраве назвали самый важный симптом заражения коронавирусом
Одышка может свидетельствовать о развитии тяжелой формы COVID-19, заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 09:52
Общество
Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков
Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
Известия 11:49