Коронавирус

Soccer.ruSoccer.ruВласти Франции не разрешат возобновить чемпионат раньше августа

Источник сообщает, что власти Франции собираются запретить проведение матчей национального футбольного чемпионата до августа. С 17 марта по 11 мая во Франции действует режим карантина. Во вторник с заявлением по этому вопросу должен выступить премьер-министр страны Эдуар Филипп.
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Власти Франции могут запретить возобновление Лиги 1

Sport.ru08:59

Французский чемпионат возобновится не раньше августа

Газета.Ru07:41

СМИ: власти Франции могут запретить возобновление чемпионата по футболу

РИА Новости08:14

L’Equipe: Чемпионат Франции может завершиться досрочно из-за решения правительства

Матч ТВ08:14

Французские власти могут запретить возобновление Лиги 1 до августа

Metaratings08:38

Власти Франции не разрешат возобновить чемпионат раньше августа

Soccer.ru07:32

СМИ: власти Франции не разрешат возобновить чемпионат страны по футболу раньше августа

ТАСС Спорт07:23
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Общество

В Москве режим самоизоляции продлен до конца майских праздников

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 режим повышенной готовности продлен в Москве по 11 мая включительно.
Коммерсантъ 13:06
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Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
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Общество

Академики РАН выступили против реформы МГУ

Члены клуба «1 июля», в состав которого входят академики и члены-корреспонденты Российской академии наук, выступили против планируемой реформы факультетов МГУ.
Дождь 11:39
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Общество

Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии

По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
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Политика

Путин подвёл итоги борьбы с пандемией

Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру 11:43
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Политика

Путин подписал указ о продлении ограничений по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 12:31
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Политика

Путин объявил о проведении авиационного парада 9 мая

Национальная служба новостей 12:52
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Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
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Футбол

Чемпионат Франции по футболу не будет доигран

Чемпионат Франции по футболу будет досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 10:42
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Общество

Минздрав призвал россиян отказаться от поездок на майские праздники

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предостерег россиян от поездок на майские праздники, включая встречи с родственниками.
Вестник Кавказа 11:57
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Космос

Зонд Solar Orbiter сблизится с Землей в ноябре 2021 года

Зонд Solar Orbiter, который был запущен в феврале 2020 года, под воздействием Земли в ноябре 2021 года совершит гравитационный маневр (изменение орбиты), после чего выйдет на рабочую орбиту вокруг Солнца.
ТАСС 00:31
Общество

Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
1,8K
Общество

Собянин заявил, что в Москве надо продлить режим самоизоляции

27 апреля губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что ситуация с вирусом в регионе по-прежнему сложная, отметив, что в области нужно продлить режим самоизоляции и пропуска.
RT на русском 11:23
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Политика

Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни.
РИА Новости 12:37
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Здоровье

За сутки 64 человека в Ростовской области заболели коронавирусом

По информации Роспотребнадзора на 10:50, вторника, 28 апреля на территории Ростовской области COVID-19 подтвержден еще у 64 человек.
Kursk.com 04:52
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Шоу-бизнес

Агата Муцениеце словами любви попросила у Павла Прилучного прощения

Агата Муцениеце опубликовала на персональной странице в Instagram стих о любви.
Актуальные Новости 03:36
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Политика

Путин поручил подготовить рекомендации для снятия режима самоизоляции

Путин уточнил, что эти рекомендации должны поступить главам субъектов заранее, чтобы у регионов после 11 мая была ещё неделя на подготовку.
Право.ру 11:43
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Киберспорт

Nigma — OG Seed. Прогноз: звёздную команду Kuroky ждут проблемы

OG Seed неудачно стартовали на текущем турнире, а Nigma хочет реабилитироваться за сенсационный вылет с ESL One Los Angeles.
Чемпионат 26 апреля в 07:15
Происшествия

Пострадавшего при взрыве в авто в Волгограде прооперировали

Пострадавший в результате взрыва, произошедшего в автомобиле в Волгограде, находится в реанимации.
Известия 01:56
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Общество

В Карелии продлили время продажи алкоголя

В Карелии продлили время продажи алкоголя, теперь спиртные напитки можно будет купить с 10.00 до 19.00, соответствующее распоряжение подписал глава региона Артур Парфенчиков.
Взгляд.ру 13:47
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Армия и оружие

Пентагон ограничил время полёта F-35 на сверхзвуке

Министерство обороны США приняло решение ограничить время полёта малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35B и F-35С на сверхзвуковой скорости из-за связанных с этим технических проблем.
Популярная механика 09:05
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Политика

Путин: пик пандемии коронавируса еще не пройден

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что пик пандемии коронавируса в России еще не пройден.
Газета.Ru 10:50
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Общество

Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону

Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 11:19
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Общество

Москва ужесточает требования к тишине в домах

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, ограничивающий проведение шумных работ в домах.
Газета.Ru 13:31
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Политика

Путин выступил с новым обращением в связи с коронавирусом: главное

2 апреля президент России Владимир Путин в ходе очередного обращения к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля.
РЕН ТВ 11:45
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Армия и оружие

Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном

Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
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Политика

Путин предложил сделать 28 апреля Днем работника скорой помощи

РИА Новости 10:44
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Общество

В Роспотребнадзоре названы примерные сроки отмены режима самоизоляции

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вскоре можно будет приступить к поэтапной отмене ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией.
ИА Новороссия вчера в 12:30
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Здоровье

В Минздраве назвали самый важный симптом заражения коронавирусом

Одышка может свидетельствовать о развитии тяжелой формы COVID-19, заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 09:52
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Общество

Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков

Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
Известия 11:49
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