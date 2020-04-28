Коронавирус

Soccer.ruSoccer.ruВласти Франции не разрешат возобновить чемпионат раньше августа

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Источник сообщает, что власти Франции собираются запретить проведение матчей национального футбольного чемпионата до августа. С 17 марта по 11 мая во Франции действует режим карантина. Во вторник с заявлением по этому вопросу должен выступить премьер-министр страны Эдуар Филипп.
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Власти Франции могут запретить возобновление Лиги 1

Sport.ru08:59

Власти Франции не разрешат возобновить чемпионат раньше августа

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L’Equipe: Чемпионат Франции может завершиться досрочно из-за решения правительства

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Власти Франции не разрешат возобновить чемпионат по футболу раньше августа

News.ru07:57

Французский чемпионат возобновится не раньше августа

Газета.Ru07:41

СМИ: власти Франции могут запретить возобновление чемпионата по футболу

РИА Новости08:14

СМИ: власти Франции не разрешат возобновить чемпионат страны по футболу раньше августа

ТАСС Спорт07:23
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 11:11, Ашберн
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Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу

Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
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Путин поручил подготовить масштабный план по восстановлению экономики

Ранее FlashNord сообщал, что Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая включительно.
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Путин заявил о торможении распространения коронавируса в России

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Компания Valve выпустила патч 7.26b для Dota 2. В нем разработчики ослабили все таланты «примерно на 20%» и увеличили получение опыта для соперников при добивании союзного крипа.
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В «Крокус Экспо» развернут госпиталь для больных с коронавирусом

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Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
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В Казани задержали ректора технологического университета

Сотрудники спецслужб провели задержание ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко прямо на рабочем месте, в его кабинете.
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Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины

Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
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Люди со второй группой крови во время пандемии коронавируса могут быть в зоне риска, рассказал детский хирург, заслуженный врач России, член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый.
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Количество исследований на коронавирус в России выросло за последнее время в 60 раз.
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