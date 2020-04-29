Сообщается, что представители французских властей ведут переговоры с коллегами из Испании, Англии, Италии и Германии о досрочном завершении чемпионатов. Напомним, в этот вторник было официально объявлено о досрочном завершении футбольного сезона во Франции.

Общество В Екатеринбурге ликвидированы боевики, готовившие теракты Трое боевиков, готовивших теракты, ликвидированы в Екатеринбурге, сообщили в четверг "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК). 149

Экономика Падение экономической активности в США сочли беспрецедентным Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции в среду, 29 апреля, о беспрецедентном падении экономической активности во втором квартале. 1

Политика Песков назвал санкции против России «бандитскими рестрикциями» Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал санкции Запада в отношении Росии "бандитскими рестрикциями".

Политика Песков назвал абсурдными опасения сохранения контроля за населением Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдными опасения о том, что после пандемии сохранится повышенный контроль за населением. 3

Общество У министра здравоохранения Тульской области подтвержден коронавирус Более 100 тульских медиков заразились коронавирусом COVID-19, среди них — глава местного Минздрава Алексей Эрк, сообщает Министерство здравоохранения Тульской области. 133

Политика Владимир Путин поручил составить план выхода из режима ограничений Перед совещанием с регионами 28 апреля президент Владимир Путин поручил Правительству и Роспотребнадзору составить план поэтапного выхода страны из режима ограничений. 137

Общество СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной. 791

Финансы Кабмин разрешил инвестировать средства ФНБ в китайские юани Проектом постановления предлагается расширить за счёт Китая перечень стран, в долговые обязательства правительств которых могут размещаться средства ФНБ, и перечень разрешённых для инвестирования средств фонда иностранных валют — за счет китайского юаня, — говорится в пояснительной записке к постановлению. 29

Армия и оружие Полет российских Ту-160 над Балтикой показали на видео Накануне норвежские истребители F-16 ВВС поднимались в воздух, чтобы сопроводить два российских бомбардировщика Ту-22МЗ во время их планового полета над Баренцевым и Норвежским морями, сообщало РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России. 104

Общество Чехия страдает от сильнейшей за 500 лет засухи Власти Чехии заявили, что страну охватила сильнейшая за последние 500 лет засуха.

Авто Toyota выпустит кроссовер Urban Cruiser Уже в августе 2020 года модельный ряд Toyota может пополниться кроссовером Urban Cruiser.

Общество Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram. 26

Общество Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 925

Общество В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства. 87

Общество «Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом. 87