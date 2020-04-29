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Soccer.ruSoccer.ruВласти Франции призывают досрочно завершить все топ-чемпионаты Европы

Сообщается, что представители французских властей ведут переговоры с коллегами из Испании, Англии, Италии и Германии о досрочном завершении чемпионатов. Напомним, в этот вторник было официально объявлено о досрочном завершении футбольного сезона во Франции.
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Власти Франции призывают Испанию, Италию, Германию и Англию досрочно завершить чемпионаты

Спорт-Экспресс16:23

СМИ: Макрон надеется, что футбольные лиги стран Европы не возобновятся

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Правительство Франции призывает досрочно завершить все ведущие европейские чемпионаты

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Власти Франции призывают досрочно завершить все топ-чемпионаты Европы

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Президент Франции хочет завершения топ-чемпионатов Европы

Газета.Ru16:05

Власти Франции хотят подтолкнуть Испанию, Италию, Германию и Англию досрочно завершить чемпионаты

Sport24.ru15:48
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Общество

В Екатеринбурге ликвидированы боевики, готовившие теракты

Трое боевиков, готовивших теракты, ликвидированы в Екатеринбурге, сообщили в четверг "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
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Падение экономической активности в США сочли беспрецедентным

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции в среду, 29 апреля, о беспрецедентном падении экономической активности во втором квартале.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал санкции Запада в отношении Росии "бандитскими рестрикциями".
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Песков назвал абсурдными опасения сохранения контроля за населением

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдными опасения о том, что после пандемии сохранится повышенный контроль за населением.
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Общество

У министра здравоохранения Тульской области подтвержден коронавирус

Более 100 тульских медиков заразились коронавирусом COVID-19, среди них — глава местного Минздрава Алексей Эрк, сообщает Министерство здравоохранения Тульской области.
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Специалисты обучили микробов уничтожать пластик

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США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:18
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Владимир Путин поручил составить план выхода из режима ограничений

Перед совещанием с регионами 28 апреля президент Владимир Путин поручил Правительству и Роспотребнадзору составить план поэтапного выхода страны из режима ограничений.
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Мэр Усть-Кута поймал в своих угодьях чиновников-поджигателей

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На Украине заявили об украинском происхождении российской «Арматы»

Российский перспективный танк Т-14 «Армата» имеет украинское происхождение, пишет Defense Express.
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Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
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Песков надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу

Отвечая на вопрос, выходит ли распространение инфекции в России на плато, представитель Кремля заметил, что "это то, чего бы все хотели".
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Здоровье

Главврач алтайской больницы попросил денег на еду для медперсонала

В Рубцовске, Алтайский край, и. о. главврача больницы Василий Русских обратился за финансовой помощью, чтобы оплатить еду для врачей.
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Здоровье

Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 15:36
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Общество

Новое назначение в мэрии Якутска

SakhaLife.ru 20:10
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Кабмин разрешил инвестировать средства ФНБ в китайские юани

Проектом постановления предлагается расширить за счёт Китая перечень стран, в долговые обязательства правительств которых могут размещаться средства ФНБ, и перечень разрешённых для инвестирования средств фонда иностранных валют — за счет китайского юаня, — говорится в пояснительной записке к постановлению.
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Названы самые угоняемые автомобили в России

Деловое.ТВ 13:55
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Армия и оружие

Полет российских Ту-160 над Балтикой показали на видео

Накануне норвежские истребители F-16 ВВС поднимались в воздух, чтобы сопроводить два российских бомбардировщика Ту-22МЗ во время их планового полета над Баренцевым и Норвежским морями, сообщало РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
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Армия и оружие

«Электрическая» версия истребителя Су-57 разрабатывается в РФ

Испытательный план рассчитан на 2 года. Особое внимание конструкторы уделят «электромагнитной совместимости нового оборудования».
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Общество

Чехия страдает от сильнейшей за 500 лет засухи

Власти Чехии заявили, что страну охватила сильнейшая за последние 500 лет засуха.
News.ru 13:39
Политика

На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»

Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
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Уже в августе 2020 года модельный ряд Toyota может пополниться кроссовером Urban Cruiser.
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Общество

Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области

Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram.
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Общество

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Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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Общество

Путин подписал указ о продлении ограничений по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.
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Общество

В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
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«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
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На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

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«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре

«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
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Общество

Власти США заказали еще 100 тысяч мешков для трупов — WSJ

Вашингтон, 30 апреля 2020, 03:18 — REGNUM Дополнительный заказ на общую сумму $5,1 млн для закупки еще 100 тысяч мешков для трупов на случай ухудшения ситуации с пандемией в США сделали американские власти, 29 апреля сообщает издание The Wall Street Journal.
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