Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ведущие европейские чемпионаты завершить футбольные первенства. По данным источника, французское правительство ведет переговоры с коллегами из чемпионатов Испании, Италии, Германии и Англии о досрочном завершении сезона.

Общество Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая. 206

Происшествия Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД. 231

Общество В Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу Жителям Нижегородской области при оформлении заявки для выезда на дачу придется предъявить документы на право собственности, сообщила пресс-служба правительства региона. 316

Политика Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. 2,5K

Экономика Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода. 23

Здоровье В пяти регионах заболеваемость пневмонией выросла более чем в 1,5 раза В каждом третьем регионе России в январе-феврале 2020 года значительно, более чем на 10%, выросла заболеваемость пневмониями.

Происшествия Начальника участковых полицейских в Новосибирске уволили по итогам проверки Начальник службы участковых Новосибирска Елена Устинова, чьи высказывания с приказами набрать определенное количество штрафов за нахождение на улице в период самоизоляции распространили в социальных сетях, уволена по результатам служебной проверки. 15

Общество Въезд в Нижегородскую область ограничен Одно из важнейших нововведений касается тех, у кого нет регистрации в Нижегородской области, даже при условии владения имуществом на территории региона: они будут обязаны проходить двухнедельный карантин в условиях обсерватора за свой счет. 1

Финансы Власти Москвы определили банки для льготного кредитования бизнеса Правительство Москвы определило перечень банков, которые будут предоставлять льготные займы для предпринимателей.

Общество Создатель «Новичка» предложил способ борьбы с коронавирусом Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк, известный как один из создателей боевого отравляющего вещества «Новичок», предложил бороться с коронавирусной инфекцией с помощью иммуномодулятора диуцифон. 77

Общество Собянин рассказал о порядке продления пропусков Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о необходимости продления цифровых пропусков тем, кто планирует ездить на работу в начале мая. 1K

Общество В Счетной палате заявили о риске срыва нацпроекта «Здравоохранение» Меры, принимаемые для борьбы с эпидемией COVID-19, могут привести к срыву нацпроекта здравоохранение.