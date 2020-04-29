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Vprognoze.ruVprognoze.ruВласти Франции призывают досрочно завершить все топ-чемпионаты Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ведущие европейские чемпионаты завершить футбольные первенства. По данным источника, французское правительство ведет переговоры с коллегами из чемпионатов Испании, Италии, Германии и Англии о досрочном завершении сезона.
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Макрон просит руководителей главных лиг досрочно завершить сезон

Газета.Ru06:45

Макрон хочет досрочного завершения сезона в футбольных Топ-лигах Европы

Вести.Ruвчера в 16:49

СМИ: Макрон надеется, что футбольные лиги стран Европы не возобновятся

РИА Новостивчера в 17:50

Правительство Франции призывает досрочно завершить все ведущие европейские чемпионаты

Чемпионатвчера в 17:32

Власти Франции призывают досрочно завершить все топ-чемпионаты Европы

Soccer.ruвчера в 19:35

Власти Франции призывают Испанию, Италию, Германию и Англию досрочно завершить чемпионаты

Спорт-Экспрессвчера в 16:23

Власти Франции хотят подтолкнуть Испанию, Италию, Германию и Англию досрочно завершить чемпионаты

Sport24.ruвчера в 15:48
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 08:58, Ашберн
Общество

Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая.
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Происшествия

Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси

Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
РИА Новости 06:21
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Общество

В Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу

Жителям Нижегородской области при оформлении заявки для выезда на дачу придется предъявить документы на право собственности, сообщила пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 03:48
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Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

Lenta.ru 04:35
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Происшествия

Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым

Газета.Ru 06:37
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Политика

Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
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Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
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Шоу-бизнес

Лолита развелась с пятым мужем, он написал на нее заявление

Российская газета 08:24
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Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии

Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
РИА Новости 05:47
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Здоровье

В пяти регионах заболеваемость пневмонией выросла более чем в 1,5 раза

В каждом третьем регионе России в январе-феврале 2020 года значительно, более чем на 10%, выросла заболеваемость пневмониями.
РБК 08:46
Общество

В Москве произошел сбой в системе цифровых пропусков

В системе цифровых пропусков для поездок по Москве произошел сбой, сообщили телеканалу «Дождь» на горячей линии.
Коммерсантъ 07:26
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Происшествия

Начальника участковых полицейских в Новосибирске уволили по итогам проверки

Начальник службы участковых Новосибирска Елена Устинова, чьи высказывания с приказами набрать определенное количество штрафов за нахождение на улице в период самоизоляции распространили в социальных сетях, уволена по результатам служебной проверки.
ТАСС 08:32
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Общество

ФБК: Телеведущая Елена Малышева владеет особняком в США за $6,4 млн

ФБК заявляет, что Малышева купила особняк в 2016 г. за $6,4 млн – самая дорогая сделка в Нью-Джерси в том году.
ТВК 02:30
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Экономика

Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
Коммерсантъ 05:33
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Происшествия

Три шахтера пострадали при ЧП на шахте в Свердловской области

Интерфакс 08:17
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

РИА Новости вчера в 10:18
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Происшествия

Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса

АиФ Иркутск вчера в 00:59
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Общество

Путин поддержал идею спеть с балкона «День Победы» 9 мая

Президент России Владимир Путин поддержал идею волонтеров, которые предложили россиянам 9 мая спеть с балкона песню "День Победы".
Газета.Ru 07:46
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Общество

В Росгвардии зафиксировано 339 случаев заражения коронавирусом

Среди сотрудников Росгвардии были выявлены 339 зараженных коронавирусом.
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Общество

ВОЗ допускает снятие ограничений в России с 12 мая

С 12 мая Россия сможет постепенно ослаблять ограничения.
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Шоу-бизнес

Влад Топалов расплакался в прямом эфире после травли Регины Тодоренко

Lenta.ru 06:49
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Общество

Ростовский губернатор отменил действие спецпропусков в период выходных

Действие документа определено с 23 апреля по 15 мая.
REGNUM 07:52
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Общество

В ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о неизбежности второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
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Общество

Въезд в Нижегородскую область ограничен

Одно из важнейших нововведений касается тех, у кого нет регистрации в Нижегородской области, даже при условии владения имуществом на территории региона: они будут обязаны проходить двухнедельный карантин в условиях обсерватора за свой счет.
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Финансы

Власти Москвы определили банки для льготного кредитования бизнеса

Правительство Москвы определило перечень банков, которые будут предоставлять льготные займы для предпринимателей.
РБК 08:18
Общество

Создатель «Новичка» предложил способ борьбы с коронавирусом

Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк, известный как один из создателей боевого отравляющего вещества «Новичок», предложил бороться с коронавирусной инфекцией с помощью иммуномодулятора диуцифон.
Lenta.ru 05:49
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Происшествия

В Нью-Йорке обнаружили грузовики с разлагающимися трупами

REGNUM 03:12
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Общество

Собянин рассказал о порядке продления пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о необходимости продления цифровых пропусков тем, кто планирует ездить на работу в начале мая.
РИА Новости вчера в 12:29
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Общество

В Счетной палате заявили о риске срыва нацпроекта «Здравоохранение»

Меры, принимаемые для борьбы с эпидемией COVID-19, могут привести к срыву нацпроекта здравоохранение.
РБК 08:15
Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Ведомости 02:07
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