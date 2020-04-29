Коронавирус
Vprognoze.ruВласти Франции призывают досрочно завершить все топ-чемпионаты Европы
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ведущие европейские чемпионаты завершить футбольные первенства. По данным источника, французское правительство ведет переговоры с коллегами из чемпионатов Испании, Италии, Германии и Англии о досрочном завершении сезона.
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Власти Франции призывают Испанию, Италию, Германию и Англию досрочно завершить чемпионаты
Спорт-Экспрессвчера в 16:23
Правительство Франции призывает досрочно завершить все ведущие европейские чемпионаты
Чемпионатвчера в 17:32
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Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
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В ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о неизбежности второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
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