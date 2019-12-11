Премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил план пенсионной реформы, вызвавший очередную волну протестов. По данным Bloomberg, пенсионный возраст будет повышен до 64 лет в 2027 году. До этого времени формально возраст выхода на пенсию будет оставаться неизменным - 62 года.

Во Франции решили повысить пенсионный возраст до 64 лет с 2027 года

Происшествия Военный вертолет Ми-28 разбился на Кубани В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28Н. Ранее экипаж перестал выходить на связь, не удавалось установить его местонахождение.

Общество Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости» В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".

Экономика Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.

Экономика Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.

Общество Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Происшествия В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.

Музыка Эд Ширан признан в Великобритании артистом десятилетия Композиция Эда Ширана Shape Of You, которая продержалась на первом месте в 2017 году 14 недель, стала песней десятилетия.

Здоровье Минздрав решил вопрос о срочных поставках пропавшего лекарства «Произведенный объем будет безвозмездно поставлен через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом, для того чтобы вопрос был быстро решен», — рассказал Сайткулов на прошедшем в Общественной палате круглом столе «Пути решения системных проблем лекарственного обеспечения больных муковисцидозом в Российской Федерации».

Экономика Российское электричество для заводов оказалось дороже, чем в США Специалисты обнаружили, что в первом полугодии потребители из сферы промышленности, которые подключены на высоком уровне к сети, платили за электричество 7 центов за один киловатт-час.

Происшествия Найдено тело еще одного погибшего при пожаре в одесском колледже Число погибших в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе увеличилось до 13, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.