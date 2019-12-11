Общество
ИнтерфаксВо Франции решили повысить пенсионный возраст до 64 лет с 2027 года
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил план пенсионной реформы, вызвавший очередную волну протестов. По данным Bloomberg, пенсионный возраст будет повышен до 64 лет в 2027 году. До этого времени формально возраст выхода на пенсию будет оставаться неизменным - 62 года.
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Журналисты китайского издания Sohu в одном из своих материалов оценили перспективы российских бомбардировщиков Ту-22М3, а также гиперзвукового комплекса «Кинжал».
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