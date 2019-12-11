Общество

ИнтерфаксИнтерфаксВо Франции решили повысить пенсионный возраст до 64 лет с 2027 года

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил план пенсионной реформы, вызвавший очередную волну протестов. По данным Bloomberg, пенсионный возраст будет повышен до 64 лет в 2027 году. До этого времени формально возраст выхода на пенсию будет оставаться неизменным - 62 года.
Читать в источнике
Комментировать114

Подробнее о событии

Власти Франции не намерены отказываться от пенсионной реформы, несмотря на протесты

Эхо Москвы11:31

Во Франции решили повысить пенсионный возраст до 64 лет с 2027 года

Интерфакс10:28

Французский премьер рассказал о направленности пенсионной реформы

Известия08:05

Франция пошла на уступки протестующим из-за пенсионной реформы

Lenta.ru10:17

Власти Франции намерены до 64 лет повысить возраст, с которого выплачивается полная пенсия

ТАСС09:37

Власти Франции решили поднять возраст для получения полной пенсии

РБК10:22

Во Франции новая пенсионная система вступит в силу в 2022 году

РИА Новости08:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 19:20, Ашберн
Авто

Audi обновила RS 5 Coupe и Sportback

Движок 04:10
Происшествия

Военный вертолет Ми-28 разбился на Кубани

В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28Н. Ранее экипаж перестал выходить на связь, не удавалось установить его местонахождение.
Российская газета 16:32
Общество

Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»

В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".
Российская газета 08:09
Общество

Краснодар назван самым комфортным для жизни городом России

Краснодар возглавил список самых комфортных и доступных для жизни городов России.
RT на русском вчера в 23:51
Происшествия

Идущего в Москву якутского шамана снова задержали

Якутского шамана Александра Габышева, который 7 декабря возобновил свой поход в Москву, снова задержали.
BFM.ru вчера в 08:10
Транспорт

В Москве 12 декабря изменится движение в связи с прощанием с Лужковым

В центре Москвы 12 декабря изменят схему движения и порядок работы общественного транспорта в связи с траурными мероприятиями в храме Христа Спасителя.
RT на русском 12:52
Кино

Назначена дата выхода продолжения «Матрицы»

Газета.Ru 18:32
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
Общество

Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова

Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Известия 11:29
Экономика

Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском вчера в 07:56
Политика

Президент Бразилии заявил, что у него может быть рак кожи

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в среду, что, возможно, болен раком.
ТАСС 17:56
Фигурное катание

Горшков уточнил характер травмы Загитовой

Показательные выступления фигуристов состоялись в воскресенье. "У Алины была травма бедра", - сказал Горшков по телефону.
РИА Новости 09:25
Экономика

Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.
РИА Новости 14:24
Политика

Палата представителей одобрила оборонный бюджет США на 2020 год

Ранее конгресс США согласовал оборонный бюджет в размере $738 млрд. Стоит отметить, что в 2019 году оборонных бюджет США составил $716 млрд.
Газета.Ru 18:53
Политика

Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным

Президент России Владимир Путин заявил, что знает о просьбах сделать 31 декабря выходным днем. Глава государства пообещал подумать об этом.
Мойка78 вчера в 12:54
Общество

Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета 17:00
Общество

ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»

Известия 16:59
Происшествия

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Российская газета 02:04
Музыка

Эд Ширан признан в Великобритании артистом десятилетия

Композиция Эда Ширана Shape Of You, которая продержалась на первом месте в 2017 году 14 недель, стала песней десятилетия.
Говорит Москва 11:00
Здоровье

Минздрав решил вопрос о срочных поставках пропавшего лекарства

«Произведенный объем будет безвозмездно поставлен через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом, для того чтобы вопрос был быстро решен», — рассказал Сайткулов на прошедшем в Общественной палате круглом столе «Пути решения системных проблем лекарственного обеспечения больных муковисцидозом в Российской Федерации».
Известия 10:28
Армия и оружие

Китайские СМИ назвали новое оружие России проблемой для авианосцев США

Журналисты китайского издания Sohu в одном из своих материалов оценили перспективы российских бомбардировщиков Ту-22М3, а также гиперзвукового комплекса «Кинжал».
ПолитРоссия 14:56
Экономика

Российское электричество для заводов оказалось дороже, чем в США

Специалисты обнаружили, что в первом полугодии потребители из сферы промышленности, которые подключены на высоком уровне к сети, платили за электричество 7 центов за один киловатт-час.
Piter.tv 09 декабря в 12:25
Космос

Итальянский астронавт принял участие в конференции COP25 c борта МКС

Итальянский астронавт Лука Сальво Пармитано, находящийся на борту МКС, принял участие в климатической конференции COP25, которая проходит в Мадриде.
РИА Новости 11:41
Наука

Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

Дни24 вчера в 20:35
Происшествия

Найдено тело еще одного погибшего при пожаре в одесском колледже

Число погибших в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе увеличилось до 13, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Газета.Ru 13:35
Общество

Госдума одобрила запрет вейпов и кальянов в общественных местах

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении использования электронных курительных изделий и кальянов, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 08:26
Политика

Песков опроверг слова Авакова про Суркова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова главы МВД Украины Арсена Авакова, что у российских участников "нормандского саммита" якобы "сдали нервы".
Российская газета вчера в 11:59
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак

Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Актуальные Новости вчера в 02:55
Наука

«ДНК вещей» поможет хранить информацию в повседневных предметах

В результате экспериментов исследователи пришли к выводу, что в объекты придется внедрять искусственное ДНК, где есть данные о 3D-печати.
МедиаПоток 12:42
Спорт

Россиянки сыграют с Голландией в полуфинале ЧМ по гандболу

Чемпионат мира по гандболу проходит в Японии, пришла пора решающих стадий. В полуфинале наша команда сыграет с соперницами из Голландии.
ГЛАС.RU 08:45
Как работают Яндекс.Новости?
Акции протеста в ПарижеБольше новостей по теме
Главное