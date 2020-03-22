Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ ФРГ запретят людям собираться более чем по двое

Кабинет министров Германии и правительства федеральных земель в воскресенье, 22 марта, договорились об ужесточении мер по противодействию распространению коронавируса. Людям будет запрещено собираться более чем по двое, сообщило ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
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Власти Германии договорились ужесточить меры по свободе передвижения

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В Германии запретят собираться больше двух человек из-за пандемии

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В Германии запретят собираться более чем по двое из-за коронавируса

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В Германии из-за коронавируса запретят собираться более чем по двое

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СМИ: в Германии запретят собираться более чем по двое

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Германия ввела запрет на собрания больше двух людей из-за вируса

РБК12:32
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