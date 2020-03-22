Коронавирус
ИзвестияВ ФРГ запретят людям собираться более чем по двое
Кабинет министров Германии и правительства федеральных земель в воскресенье, 22 марта, договорились об ужесточении мер по противодействию распространению коронавируса. Людям будет запрещено собираться более чем по двое, сообщило ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
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Футбол
Кейру ответила, сошлась ли она с Новосельцевым
Экс-баскетболистка Катерина Кейру и бывшая жена защитника «Сочи» Ивана Новосельцева отреагировала на слухи о примирении с игроком.
Происшествия
В Загребе 17 человек получили ранения в результате землетрясения
При землетрясении в хорватском Загребе в воскресенье пострадали 17 человек, сообщает агентство Associated Press.
Общество
Россия ограничит авиасообщение со всеми странами
Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.
Общество
В Ростове из-за коронавируса под наблюдение попали еще 300 человек
По состоянию на 22 марта в поле зрения врачей попал 761 человек. 21 марта под наблюдением находились 412 горожан.
Происшествия
В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт
"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
Футбол
Агент: «Лукаку не перешел в „Ювентус“ из-за Дибалы»
Агент Федерико Пасторелло, чьим клиентом является форвард "Интера" Ромелу Лукаку, рассказал, почему бельгиец не перешел в "Ювентус": Лукаку выступает за "Интер" из-за того, что Дибала не смог перейти в "Манчестер Юнайтед".
Здоровье
Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Происшествия
По путевкам для больных детей отдохнули чада воронежских чиновников
Проведенная проверка показала, что сотрудники управления социальной защиты населения района, вместо того, чтобы предоставлять путевки для санаторно-курортного лечения детям в порядке очередности, выдавали данные путевки детям сотрудников ведомства.
Гаджеты
Intel объединила дискретную и встроенную графику
Работу симулятора обеспечивала встроенная карта, а дискретная обрабатывала графику.
Общество
В России могут приостановить работу кинотеатров
Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
Футбол
Черчесов: я пять лет слышу, что Жирков заканчивает карьеру
Наставник сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о перспективах игрока петербургского "Зенита" Юрия Жиркова в сборной, передает "МАТЧ ТВ".
Армия и оружие
Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160
10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Политика
Министр финансов США отказался отвечать на вопрос о начале рецессии
Министр финансов США Стивен Мнучин отказался отвечать на вопрос о том, началась ли рецессия в американской экономике из-за пандемии коронавируса.
Общество
В Италии от коронавируса за сутки умер 651 человек
Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снизилось по сравнению с субботой: количество жертв выросло на 651 до 5476, продолжает расти динамика случаев выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Общество
Оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом
Знаменитый испанский оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом. Об этом он сообщил подписчикам на странице в Facebook.
Политика
Митинг против обнуления сроков президента пройдет завтра в Красноярске
Митинг против обнуления сроков президента РФ пройдет 22 марта в Красноярске.
Общество
Собянин назвал чушью фейки о вводе в Москву войск из-за коронавируса
Ранее в оперативном штабе сообщили, что к настоящему моменту в столице зарегистрирован 191 случай заболевания.
Здоровье
Минздрав разъяснил информацию о покупке частными лицами аппаратов ИВЛ
Кроме непосредственно аппарата ИВЛ, для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии.
Происшествия
Еще 7 воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
После пребывания в больницах региона домой выписали 17 человек, у которых коронавирус ранее не подтвердился.
Общество
В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу
Российские власти склоняются к ужеточению карантина в стране и принятию новых мер по выявлению коронавируса.
Общество
ABC: продажи оружия выросли в США на фоне пандемии
Продажи огнестрельного оружия возросли в США на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщает телеканал ABC.
Происшествия
На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха
В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха.
Авто
Эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го
Издание «Российская газета» рассказала о животрепещущем вопросе для многих автомобилистов: можно ли заливать в машину вместо 95-го бензина топливо с более низким октановым числом.
Здоровье
Обнаружены новые симптомы коронавируса
Недавние исследования показывают, что люди, зараженные коронавирусом нового типа, могут в первую очередь испытывать проблемы с пищеварением, включая потерю аппетита, рвоту и диарею, а также перестать чувствовать вкус еды или различать запахи.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Религия
Молитвы против коронавируса утвердил патриарх Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ознакомился с текстами молитвенных прошений из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Здоровье
Названы болезни, повышающие опасность коронавируса
Итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия рассказало о заболеваниях, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции.