Кабинет министров Германии и правительства федеральных земель в воскресенье, 22 марта, договорились об ужесточении мер по противодействию распространению коронавируса. Людям будет запрещено собираться более чем по двое, сообщило ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

В ФРГ запретят людям собираться более чем по двое

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