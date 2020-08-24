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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Власти Германии назвали весьма вероятным отравление Навального

Именно в Германии Навальный в настоящее время получает необходимое лечение. Немецкие власти рассматривают вероятность отравления оппозиционного политика как высокую. Так считает Штеффен Зайберт, официальный представитель правительства Германии.В источнике
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Дождь

«Политический пациент». Омские врачи рассказали журналистам, как «спасали» Навального

Дождь11:07
Коммерсантъ

Правительство ФРГ считает «вполне вероятным» отравление Навального

Коммерсантъ06:29
РИА Новости

Правительство Германии не исключило отравление Навального

РИА Новости08:50
RT на русском

Правительство Германии не исключило версию отравления Навального

RT на русском07:33
Газета.Ru

В Германии высказались о возможном отравлении Навального

Газета.Ru07:17
Lenta.ru

Германия высказалась о возможном отравлении Навального

Lenta.ru06:29
РБК

Власти ФРГ заявили о необходимости предоставить личную защиту Навальному

РБК09:21

Оппозиция потребовала проверить факт передачи оружия сыну Лукашенко

Координационный совет белорусской оппозиции требует провести проверку передачи оружия несовершеннолетнему сыну президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявила один из лидеров объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова.
Взгляд.ру08:31
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Протестующий в Гомеле заменил государственный флаг на оппозиционный

Участник акции протеста в белорусском Гомеле заменил на площади государственный флаг на оппозиционный бело-красной-белый, возбуждено уголовное дело за надругательство над госсимволами, сообщила в понедельник пресс-служба МВД Белоруссии.
РИА Новости11:00
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«Краснодар» подал жалобу на 11 судейских ошибок в матче против «Урала»

Напомним, игра четвертого тура РПЛ состоялась в Екатеринбурге и завершилась победой «Урала» со счётом 1:0.Как сообщает источник, «Краснодар» обратился в Судейско-экспертную комиссию и указал на 11 ошибочных, по мнению клуба, решений судьи.
Vprognoze.ru12:05

Жена Зинченко раскритиковала Гвардиолу за поражение от «Лиона»

Влада Седан, жена украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, раскритиковала главного тренера английского команды Хосепа Гвардиолу после поражения от "Лиона" в четвертьфинале Лиги чемпионов.
РИА Новостивчера в 04:46

Иран получил новые данные с черных ящиков сбитого украинского Boeing

По словам главы иранской Организации гражданской авиации Тураджа Дехкани Зангене, записи с черных ящиков украинского Boeing 737 занимают лишь 19 секунд разговора после взрыва первой запущенной иранскими военными ракеты, вторая ракета поразила самолет через 25 секунд после первой.
Известиявчера в 06:54
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«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на один матч РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский "Спартак" закрытием фанатской трибуны стадиона на ближайшем домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес вратаря столичного "Локомотива" Гилерме, сообщил РИА Новости глава КДК РФС Артур Григорьянц.
РИА Новости11:15

Лукашенко подписал указ о взаимном признании с РФ нарушений ПДД

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения между Белоруссией и Россией о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, — говорится на официальном сайте руководителя Белоруссии.
News.ru11:54