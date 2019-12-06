Политика
REGNUMВласти Германии обнародовали график «нормандского саммита» 9 декабря
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кремле заявили, что 9 декабря в Париже Путин проведет двусторонние встречи со всеми участниками саммита — Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским.
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Политика
Эксперты Совета Европы раскритиковали украинский закон о языке
Закон о государственном языке Украины не смог обеспечить баланс между распространением украинского языка и обеспечением языковых прав меньшинств, постановили эксперты Венецианской комиссии Совета Европы.
Здоровье
Доктор Мясников назвал опасные для пожилых людей лекарства
Известный телеведущий и врач Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» назвал опасные для пожилых людей лекарства.
Общество
Запашный прокомментировал свои слова о футбольных фанатах
Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный прокомментировал свое заявление о том, что «покрошил» бы матерящихся болельщиков на стадионах.
Политика
В Совете Европы решили не отказываться от России из-за Крыма
В пятницу Венецианская комиссия Совета Европы сделала заявление, в котором указала на то, что ПАСЕ не обязана отказывать в полномочиях российской делегации из-за участия жителей Крыма в парламентских выборах.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева выиграла финал юниорского Гран-при
Россиянка Камила Валиева одержала победу в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию в Турине.
Музыка
Названы самые популярные артисты и песни у россиян в 2019 году
Авто
Китай будет субсидировать производство электрокаров Tesla в Шанхае
Технологии
Sony придумала, как играть на PlayStation 5 вне дома
Вне дома пользователь сможет играть с таким контроллером в мини-игры, как с портативной приставкой.
Политика
Строительство «Северного потока-2» ускорилось
Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться
Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».
Музыка
Клип на песню 7 Rings стал самым сексуальным
Развлекательный портал Popsugar составил рейтинг самых сексуальных клипов уходящего года, первое место в нем заняло видео на песню "7 колец" (англ. 7 Rings) Арианы Гранде.
Общество
Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой
Латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что российская публика показалась ему навязчивой.
Политика
В Кремле отреагировали на приговор Егору Жукову
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировал решение суда по делу Егора Жукова.
Происшествия
В Москве эвакуировали здание Верховного суда
Здание Верховного суда РФ эвакуировали из-за анонимного звонка о заложенном взрывном устройстве, сообщила пресс-служба суда «РИА Новости».
Политика
Порошенко предостерег Зеленского от встречи с Путиным один на один
Бывший президент Украины Петр Порошенко предостерег Владимира Зеленского от встречи с Владимиром Путиным один на один, которая запланирована на полях саммита «нормандской четверки».
Хоккей
«Йокерит» на выезде переиграл «Сибирь»
Политика
В Украине сообщили о срыве переговоров по газу с Россией
Переговоры по газу между Россией и Украиной не состоялись. Об этом сообщили в минитсерстве энергетики Украины в четверг 5 декабря.
Происшествия
Директора ФБК Жданова арестовали на десять суток
Хамовнический районный суд Москвы арестовал на десять суток директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, сообщил сам господин Жданов в Twitter.
Политика
США расширили санкции против России
Минфин США ввел санкции против 17 граждан России и семи российских компаний за киберпреступления.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Политика
В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
Космос
Немецкие ученые обнаружили самую тяжелую черную дыру во Вселенной
Масса черной дыры Holm 15A была рассчитана астрономами Института внеземной физики Общества Макса Планка и Университетской обсерватории Мюнхена непосредственно на основе движений звезд вокруг ядра галактики.
Наука
Выявлены ранее неизвестные последствия сотрясения мозга
В эксперименте приняли участие 36 пациентов, недавно перенесших сотрясение мозга, и 27 никогда с ним не сталкивавшихся.
Гаджеты
Apple выпустит пять новых iPhone в 2020 году
О планах Apple по выпуску новых пяти моделей популярных смартфонов заявил авторитетный инсайдер Мин-Чи Куо.
Общество
Уходящее десятилетие станет самым теплым за историю метеонаблюдений
Уходящее десятилетние (период с начала 2010 по конец 2019 годов) претендует на статус самого теплого десятилетия за всю историю метеонаблюдений на планете, заявляют представители Всемирной метеорологической организации.
Экономика
РФПИ и пул инвесторов вложат ₽1 млрд в фабрики-прачечные Cotton Way
6 декабря консорциум инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), финансовой группы KGAL GmbH & Co. KG и ведущих ближневосточных суверенных фондов объявил о раунде инвестиций в размере 1 млрд руб. в компанию Cotton Way, об этом говорится в сообщении сторон, поступившем в РБК.
Экономика
Гендиректор «Уралкалия» попросил средства ФНБ на африканский проект
Гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов предложил профинансировать завод компании по производству карбамида и аммиака в Анголе стоимостью $1,2–1,3 млрд из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ.
Общество
Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"
Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.