Политика

REGNUMREGNUMВласти Германии обнародовали график «нормандского саммита» 9 декабря

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кремле заявили, что 9 декабря в Париже Путин проведет двусторонние встречи со всеми участниками саммита — Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Власти Германии обнародовали график «нормандского саммита» 9 декабря

REGNUM11:07

Меркель проведет двустороннюю встречу с Путиным в Париже

РИА Новости05:48

В ФРГ рассказали о продолжительности заседания «нормандской четвёрки»

RT на русском07:52

Меркель проведет 9 декабря отдельные встречи с Путиным и Зеленским

ТАСС06:15

В ФРГ назвали тему встречи Меркель и Путина на полях саммита в Париже

Известия06:12

Меркель проведет двухсторонние встречи с Путиным и Зеленским на саммите «четверки»

Газета.Ru05:54

Меркель на саммите в Париже проведет встречи с Путиным и Зеленским

РБК08:06
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 11:33, Ашберн
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех

Газета.Ru 11:08
Политика

Эксперты Совета Европы раскритиковали украинский закон о языке

Закон о государственном языке Украины не смог обеспечить баланс между распространением украинского языка и обеспечением языковых прав меньшинств, постановили эксперты Венецианской комиссии Совета Европы.
РБК 10:23
Здоровье

Доктор Мясников назвал опасные для пожилых людей лекарства

Известный телеведущий и врач Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» назвал опасные для пожилых людей лекарства.
RuNews24.ru 04 декабря в 05:11
Общество

Запашный прокомментировал свои слова о футбольных фанатах

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный прокомментировал свое заявление о том, что «покрошил» бы матерящихся болельщиков на стадионах.
Известия 09:39
Политика

В Совете Европы решили не отказываться от России из-за Крыма

В пятницу Венецианская комиссия Совета Европы сделала заявление, в котором указала на то, что ПАСЕ не обязана отказывать в полномочиях российской делегации из-за участия жителей Крыма в парламентских выборах.
Военное дело 11:12
Фигурное катание

Фигуристка Валиева выиграла финал юниорского Гран-при

Россиянка Камила Валиева одержала победу в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию в Турине.
RT на русском 11:23
Музыка

Названы самые популярные артисты и песни у россиян в 2019 году

ФАН вчера в 02:56
Авто

Китай будет субсидировать производство электрокаров Tesla в Шанхае

Аргументы и Факты 09:35
Технологии

Sony придумала, как играть на PlayStation 5 вне дома

Вне дома пользователь сможет играть с таким контроллером в мини-игры, как с портативной приставкой.
iXBT.com 06:39
Политика

Строительство «Северного потока-2» ускорилось

Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.
Lenta.ru вчера в 08:59
Происшествия

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

ТАСС 10:11
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться

Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».
Вечерняя Москва 09:20
Музыка

Клип на песню 7 Rings стал самым сексуальным

Развлекательный портал Popsugar составил рейтинг самых сексуальных клипов уходящего года, первое место в нем заняло видео на песню "7 колец" (англ. 7 Rings) Арианы Гранде.
iReactor 07:42
Общество

Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой

Латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что российская публика показалась ему навязчивой.
Газета.Ru 01:16
Политика

В Кремле отреагировали на приговор Егору Жукову

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировал решение суда по делу Егора Жукова.
Газета.Ru 05:00
Происшествия

В Москве эвакуировали здание Верховного суда

Здание Верховного суда РФ эвакуировали из-за анонимного звонка о заложенном взрывном устройстве, сообщила пресс-служба суда «РИА Новости».
Коммерсантъ 08:16
Политика

Порошенко предостерег Зеленского от встречи с Путиным один на один

Бывший президент Украины Петр Порошенко предостерег Владимира Зеленского от встречи с Владимиром Путиным один на один, которая запланирована на полях саммита «нормандской четверки».
Рифей-Пермь 05:17
Хоккей

«Йокерит» на выезде переиграл «Сибирь»

Советский спорт 10:28
Политика

В Украине сообщили о срыве переговоров по газу с Россией

Переговоры по газу между Россией и Украиной не состоялись. Об этом сообщили в минитсерстве энергетики Украины в четверг 5 декабря.
Комсомольская правда вчера в 10:54
Происшествия

Директора ФБК Жданова арестовали на десять суток

Хамовнический районный суд Москвы арестовал на десять суток директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, сообщил сам господин Жданов в Twitter.
Коммерсантъ 11:23
Политика

США расширили санкции против России

Минфин США ввел санкции против 17 граждан России и семи российских компаний за киберпреступления.
Известия вчера в 14:52
Кино

Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Комсомольская правда 03:59
Политика

В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
РЕН ТВ 04 декабря в 16:41
Космос

Немецкие ученые обнаружили самую тяжелую черную дыру во Вселенной

Масса черной дыры Holm 15A была рассчитана астрономами Института внеземной физики Общества Макса Планка и Университетской обсерватории Мюнхена непосредственно на основе движений звезд вокруг ядра галактики.
Портал Поиск 09:39
Наука

Выявлены ранее неизвестные последствия сотрясения мозга

В эксперименте приняли участие 36 пациентов, недавно перенесших сотрясение мозга, и 27 никогда с ним не сталкивавшихся.
Московский Комсомолец вчера в 03:26
Гаджеты

Apple выпустит пять новых iPhone в 2020 году

О планах Apple по выпуску новых пяти моделей популярных смартфонов заявил авторитетный инсайдер Мин-Чи Куо.
Национальная служба новостей 09:14
Общество

Уходящее десятилетие станет самым теплым за историю метеонаблюдений

Уходящее десятилетние (период с начала 2010 по конец 2019 годов) претендует на статус самого теплого десятилетия за всю историю метеонаблюдений на планете, заявляют представители Всемирной метеорологической организации.
Хакасия-Информ вчера в 21:32
Экономика

РФПИ и пул инвесторов вложат ₽1 млрд в фабрики-прачечные Cotton Way

6 декабря консорциум инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), финансовой группы KGAL GmbH & Co. KG и ведущих ближневосточных суверенных фондов объявил о раунде инвестиций в размере 1 млрд руб. в компанию Cotton Way, об этом говорится в сообщении сторон, поступившем в РБК.
РБК 10:45
Экономика

Гендиректор «Уралкалия» попросил средства ФНБ на африканский проект

Гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов предложил профинансировать завод компании по производству карбамида и аммиака в Анголе стоимостью $1,2–1,3 млрд из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ.
РБК 08:10
Общество

Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"

Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
РИА Новости 07:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное