Политика

ПрофильПрофильВласти Германии разрешили прокладку труб «Северного потока-2»

Федеральное министерство Германии по судоходству и гидрографии разрешило проводить работы по прокладке труб «Северного потока-2» в зимние месяцы. В частности, речь идет об отрезке в 16,5 километра, сообщает РИА «Новости».
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«Северный поток-2» ушел в зиму

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Германское ведомство разрешило строительство «Северного потока - 2» в ФРГ в зимние месяцы

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В Германии разрешили прокладку труб «Северного потока — 2» зимой

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Газета.Ruвчера в 05:04

Разрешение ФРГ на прокладку «Северного потока – 2» потребуется до апреля

Известиявчера в 07:42
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Эксперты сообщили о 60% контрафакта в российских торговых центрах

В торговых центрах России оборот контрафактной продукции превышает 25 млрд руб в год, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование BrandMonitor.
Газета.Ru 00:20
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Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России

Автомобиль Kia Seltos в комплектации Luxe появится на российском рынке в 2020 году.
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Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
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Овечкин вышел на чистое шестое место в истории НХЛ по голам на выезде

Заброшенная шайба в ворота «Брюинз» стала для россиянина 347-й в выездных матчах за карьеру НХЛ.
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию

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Водянова поздравила сына с 18-летием фотографией в трусах

Всемирно известная супермодель, уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова поздравила своего старшего сына Лукаса с 18-летием.
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Больше всего россиян умирает 1 января

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На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

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Российский метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом, после чего изменил орбиту и на время потерял ориентацию, сообщили в Роскосмосе.
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Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту

Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью телеканалу Hromadske заявил, что есть определенный риск, что Киев отзовет все свои иски против «Газпрома», а Россия затем откажется от транзита газа через Украину.
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Украинский военный погиб в Донбассе

Один украинский военнослужащий погиб, сообщается в фейсбуке на странице "Операции Объединенных сил".
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Российское информационное издание «Военное обозрение» опубликовало материал, в котором сообщается о том, что российский истребитель Су-57 не оставил американскому F-35 в небе над Сирией абсолютно никаких шансов.
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Роспотребнадзор предупредил о передающемся от собак заболевании

Более трети собак в нескольких регионах России заражены эхинококкозом. Это заболевание может представлять смертельную угрозу для человека.
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В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
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В России отзывают почти 80 тысяч Renault Kaptur

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