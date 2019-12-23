Политика
ПрофильВласти Германии разрешили прокладку труб «Северного потока-2»
Федеральное министерство Германии по судоходству и гидрографии разрешило проводить работы по прокладке труб «Северного потока-2» в зимние месяцы. В частности, речь идет об отрезке в 16,5 километра, сообщает РИА «Новости».
Читать в источнике
Оценить33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 02:15, Ашберн
Политика
Адвокат Трампа назвал послов США на Украине ставленниками Сороса
Финансист-миллиардер Джордж Сорос имел влияние на назначение и работу четверых послов США на Украине.
Общество
Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права
В кабмине подтверждают подписание премьер-министром Дмитрием Медведевым постановления об изменении правил проведения экзамена на водительские права, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе правительства.
Политика
Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную часть Крымского моста.
Происшествия
Истребитель Су-57 упал в Хабаровском крае, пострадавших нет
Военный истребитель Т-50 (Су-57) упал в тайге в Хабаровском крае, пострадавших нет, сообщили ТАСС в администрации Комсомольска-на-Амуре.
Общество
Россияне назвали нежелательные подарки на Новый год
Шоу-бизнес
На дне рождения дочери Ксении Бородиной заметили эскортницу
Младшая дочь Ксении Бородиной Теона на днях отметила свой четвёртый день рождения.
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Общество
Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу
Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Кино
Джеки Чан рассказал, как чуть не утонул на съемках фильма
Как сообщает The Straits Times, голливудский актер Джеки Чан признался журналистам, что едва не расстался с жизнью во время съемок фильма "Авангард".
Общество
Эксперты сообщили о 60% контрафакта в российских торговых центрах
В торговых центрах России оборот контрафактной продукции превышает 25 млрд руб в год, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование BrandMonitor.
Авто
Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России
Автомобиль Kia Seltos в комплектации Luxe появится на российском рынке в 2020 году.
Политика
Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией
Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Хоккей
Овечкин вышел на чистое шестое место в истории НХЛ по голам на выезде
Заброшенная шайба в ворота «Брюинз» стала для россиянина 347-й в выездных матчах за карьеру НХЛ.
Футбол
«Монако» разгромил «Лилль», Головин отыграл весь матч
«Монако» уверенно обыграл «Лилль» в матче 19-го тура чемпионата Франции.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Шоу-бизнес
Водянова поздравила сына с 18-летием фотографией в трусах
Всемирно известная супермодель, уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова поздравила своего старшего сына Лукаса с 18-летием.
Музыка
Иван Ургант высмеял «Уральских пельменей»
Здоровье
Больше всего россиян умирает 1 января
Дополнительно с 1 по 17 января в стране умирает 9 тыс человек — 7 тыс мужчин и 2 тыс женщин.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Общество
«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян
Среди продуктов «Яндекса» — поисковый сервис, браузер, онлайн-карты, сервисы для перевода денег, покупки товаров, поиска авиа- и ж/д билетов, поиска работы, подбора недвижимости, заказа услуг и такси и т.д. ИT-компания не раскрывает, какие данные используются для построения скоринговой модели, отмечает собеседник РБК в банке из топ-30.
Политика
Чижов сообщил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17
Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
Общество
Российских заключенных кормили курятиной, накачанной гелевым веществом
В нескольких регионах России заключенных кормили некачественным куриным мясом. О поставках с нарушениями рассказали в пресс-службе ФСИН РФ.
Общество
Российский спутник «Метеор-М» 2-2 столкнулся с метеоритом
Российский метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом, после чего изменил орбиту и на время потерял ориентацию, сообщили в Роскосмосе.
Политика
Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью телеканалу Hromadske заявил, что есть определенный риск, что Киев отзовет все свои иски против «Газпрома», а Россия затем откажется от транзита газа через Украину.
Армия и оружие
Украинский военный погиб в Донбассе
Один украинский военнослужащий погиб, сообщается в фейсбуке на странице "Операции Объединенных сил".
Армия и оружие
СМИ заявили о победе Су-57 над американским F-35 в небе над Сирией
Российское информационное издание «Военное обозрение» опубликовало материал, в котором сообщается о том, что российский истребитель Су-57 не оставил американскому F-35 в небе над Сирией абсолютно никаких шансов.
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о передающемся от собак заболевании
Более трети собак в нескольких регионах России заражены эхинококкозом. Это заболевание может представлять смертельную угрозу для человека.
Кино
В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Авто