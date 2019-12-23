Политика

ПрофильПрофильВласти Германии разрешили прокладку труб «Северного потока-2»

Федеральное министерство Германии по судоходству и гидрографии разрешило проводить работы по прокладке труб «Северного потока-2» в зимние месяцы. В частности, речь идет об отрезке в 16,5 километра, сообщает РИА «Новости».
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Германия разрешила строить «Северный поток-2» зимой

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Германское ведомство разрешило строительство «Северного потока - 2» в ФРГ в зимние месяцы

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Разрешение ФРГ на прокладку «Северного потока – 2» потребуется до апреля

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Газета.Ru05:04

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Предпринимателям рекомендуют до наступления 2020 года принять решение о переходе с 1 января 2020 года на патентную или упрощенную систему налогообложения и подать соответствующее заявление в налоговый орган (до 30 декабря, если переходите на патент, до 31 декабря — если на УСН).
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Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права

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Стоимость акций Tesla достигла отметки из «наркотвита» Маска

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В России ответили на претензии ЕС из-за Крымского моста

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