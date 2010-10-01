Экономика
ТАССВласти Гонконга начнут 8 июля выплаты населению в связи с пандемией
Правительство Гонконга 8 июля начнет осуществлять обещанные выплаты населению по 10 тыс. гонконгских долларов ($1 290) в рамках помощи в условиях пандемии нового коронавируса. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции секретарь (министр) по финансовым вопросам местной администрации Пол Чан.
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Происшествия
Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Армия и оружие
В США прошли первые испытания уничтожающих системы ПВО ракет
В США прошли первые испытания уничтожающих системы ПВО ракет. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
Evo-rus.com 05 июня в 09:25
Общество
Военные вузы России изменили порядок поступления в 2020 году
На странице каждого из вузов содержится памятка, в которой указывается: В этом году, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой набор в высшие военные учебные заведения Минобороны России будет проведен в регионах проживания абитуриентов, без приезда будущих курсантов в вуз.
Военное обозрение вчера в 23:37
Шоу-бизнес
Степан Джигарханян: «Вместе с мамой и Арменом Борисовичем проживает сиделка»
StarHit.ru вчера в 15:00
Общество
В Новосибирской области возобновят работу непродовольственные магазины
Власти Новосибирской области в рамках смягчения ограничительных мер по коронавирусу с понедельника разрешают возобновить работу непродовольственных магазинов с отдельным входом и торговым залом не более 400 квадратных метров, сообщил на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 00:23
Политика
На сайт голосования по Конституции внесены изменения
На сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация о президентских сроках.
RT на русском вчера в 23:36
Общество
В Москве умер ещё 51 пациент с коронавирусом
RT на русском 01:19
Политика
Экс-министр Украины заявила о невозможности возврата Донбасса
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что Украина никогда не сможет вернуть Донбасс в состав своих территорий, пока у власти остаются нынешние элиты.
Газета.Ru вчера в 22:52
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Здоровье
Двенадцать новых случаев заболевания коронавирусом выявили на Сахалине
Двенадцать новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Сахалинской области.
АСТВ вчера в 23:24
Происшествия
В Сиэтле автомобиль въехал в протестующих
В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль, после чего водитель вышел из машины и открыл огонь.
РИА Новости 01:01
Общество
В Госдуме разработали проект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении в России минимального почасового размера оплаты труда, передаёт РИА Новости.
RT на русском 01:15
Энергетика
«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости вчера в 04:33
Политика
В Раде обвинили власти во лжи об американских лабораториях на Украине
Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин обвинил в фейсбуке украинские власти в сокрытии правды о действующих на территории страны американских военных биологических лабораториях.
РИА Новости вчера в 16:24
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times 05 июня в 09:14
Общество
Раскрыты детали следующего этапа снятия ограничений в Москве
«Снятие ограничений, скорее всего, будет двухэтапным — с 10 и 15 июня», — раскрыл детали собеседник агентства.
Lenta.ru вчера в 05:51
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной опроверг развод с певицей
Экспресс газета вчера в 13:22
Экономика
Минэкономики разработало законопроект о ГЧП
Минэкономики предполагает, что законопроект повысит привлекательность ГЧП и привлечет частные инвестиции.
Коммерсантъ 00:50
Политика
Британский депутат обвинил Германию в предательстве из-за российского газа
Британский парламентарий Дэниел Кавчински заявил, в понедельник, 8 июня, что сложно оценить «предательство» Европы Германией из-за сотрудничества с Россией по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик сообщил Daily Express.
Известия 01:38
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний захотели сократить зарплаты
По словам собеседников издания, правительство намерено оптимизировать и унифицировать уровень зарплат, привязав его к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
Lenta.ru 00:16
Происшествия
Мирные акции протеста в Брюсселе переросли в беспорядки
Интерфакс вчера в 14:02
Религия
Православные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня
Известия вчера в 18:53
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Газета.Ru вчера в 15:38
Общество
Российский музыкант арестован в Берлине по запросу США
Российский музыкант Денис Казначеев был арестован в Берлине за кибермошенничество по запросу США, его обвиняют в отмывании более $1 млн.
RT на русском вчера в 21:41
Космос
Зонду станции InSight удалось полностью зарыться в грунт
Ударный зонд автоматической станции InSight смог полностью зарыться в грунт с третьей попытки.
N+1 05 июня в 03:57
Происшествия
В Новосибирской области от коронавируса скончались 40 пациентов
Число летальных случаев в Новосибирской области среди пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 возросло до 40.
Kursk.com 06 июня в 08:11
Шоу-бизнес
В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги
В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
Газета.Ru 06 июня в 20:38
Армия и оружие
На Украине рассказали о способе «ударить» по Сибири
РИА Новости вчера в 19:31
Происшествия
Спасатели собрали 650 кубометров топлива с места разлива в Норильске
Сотрудники Морспасслужбы РФ с 1 июня собрали более 650 кубометров дизельного топлива с места его разлива в Норильске из-за аварии на ТЭЦ-3, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Росморречфлота.
Газета.Ru 00:23