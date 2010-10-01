Финансы
ТАССВласти Гонконга начнут 8 июля выплаты населению в связи с пандемией
Правительство Гонконга 8 июля начнет осуществлять обещанные выплаты населению по 10 тыс. гонконгских долларов ($1 290) в рамках помощи в условиях пандемии нового коронавируса. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции секретарь (министр) по финансовым вопросам местной администрации Пол Чан.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 03:12, Ашберн
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Общество
Росстат перечислил регионы РФ с самыми высокими зарплатами
Самая высокая в России средняя зарплата за первый квартал текущего года была зафиксирована на территории Чукотки.
Экономика сегодня вчера в 01:47
Политика
В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве
В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»
Lenta.ru 06 июня в 17:08
Шоу-бизнес
Видео выходки Панина на похоронах Кокшенова появилось в Сети
В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен Алексей Панин на похоронах Михаила Кокшенова.
VSE42.RU 01:13
Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Петербурге
Два автомобиля столкнулись в воскресенье в Петроградском районе Петербурга, в результате аварии погиб один человек, еще двое получили травмы.
ТАСС вчера в 12:48
Политика
Экс-министр Украины заявила о невозможности возврата Донбасса
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что Украина никогда не сможет вернуть Донбасс в состав своих территорий, пока у власти остаются нынешние элиты.
Газета.Ru вчера в 22:52
Происшествия
В Сиэтле автомобиль въехал в протестующих
В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль, после чего водитель вышел из машины и открыл огонь.
РИА Новости 01:01
Общество
Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17
В день крушения пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в 2014 году как минимум два человека заметили военные самолеты в небе, видеозапись с их рассказами опубликована в YouTube-канале проекта Bonanza Media, внимание на нее обратил ТАСС.
РБК 02:24
Происшествия
Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Теннис
Теннисистка Кузнецова рассказала о деградации уехавших из России людей
Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о том, как влияет на людей переезд в другую страну.
Lenta.ru 01:30
Общество
В Пензенской области число новых случаев коронавируса выросло до 110
Обстановка по новой коронавирусной инфекции в Пензенской области остается неблагополучной.
ПензаИнформ 02:10
Общество
В Москве ещё 2283 пациента вылечились от коронавируса
RT на русском вчера в 02:44
Общество
Власти Нью-Йорка отменили комендантский час
News.ru вчера в 08:19
Космос
Роскосмос сообщил о приближающемся к Земле астероиде
Национальная служба новостей 05 июня в 09:52
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Экономика
«Ъ» узнал о планах ограничить выплаты топ-менеджерам госкомпаний
Власти обсуждают возможность ограничения зарплат топ-менеджеров государственных компаний и корпораций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.
RT на русском 01:53
Общество
Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний.
Газета.Ru вчера в 15:27
Общество
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
На этой неделе (с 8 по 14 июня) россияне отработают только четыре дня в связи с празднованием 12 июня Дня России, напомнили в Роструде.
Газета.Ru 01:53
Здоровье
В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Двое детей есть в числе 96 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число зараженных в регионе превысило 3,5 тысячи, сообщил в пятницу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 05 июня в 04:58
Религия
Православные христиане отмечают день Святого Духа
РИА Новости вчера в 17:57
Происшествия
В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева
Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК вчера в 06:16
Общество
В России может появиться минимальная почасовая оплата труда
Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект, который вводит нижний порог почасовой оплаты труда для работающих неполный день и по срочным договорам.
Газета.Ru 01:19
Происшествия
Собчак высказалась о гибели жителя Екатеринбурга при задержании
Kursk.com вчера в 10:33
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Газета.Ru вчера в 15:38
Гаджеты
Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080
Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ 06 июня в 14:15
Здоровье
В Хакасии за сутки от коронавируса вылечилось больше, чем заболело
За минувшие сутки в республике выявлено всего 14 новых случаев COVID-19: с симптомами ОРВИ в больницы поступило три человека, 10 заразились на работе и в семьях, один заболевший приехал из Тюменской области.
Шанс (г. Абакан) 00:34
Общество
«Тинькофф» запустил в Германии конкурента Revolut
TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») запустила в Европе мобильное приложение и карту для управления личными финансами через смартфон .
РБК 03:06
Гаджеты
Владельцы iPhone 11 пожаловались на позеленение экрана
В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что владельцы iPhone 11 пожаловались на позеленение экрана.
Piter.tv вчера в 08:32