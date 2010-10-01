Правительство Гонконга 8 июля начнет осуществлять обещанные выплаты населению по 10 тыс. гонконгских долларов ($1 290) в рамках помощи в условиях пандемии нового коронавируса. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции секретарь (министр) по финансовым вопросам местной администрации Пол Чан.

Власти Гонконга начнут 8 июля выплаты населению в связи с пандемией

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