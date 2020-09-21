Тихановская ответила на вопрос об отсутствии контактов с Россией

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая объявила себя победителем выборов, ответила на вопрос журналистов о том, почему пока у нее не было контактов с представителями руководства России.