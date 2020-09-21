Тело пропавшего в марте в Новосибирске сотрудника Института горного дела, 87-летнего доктора технических наук Геннадия Кулакова, обнаружили недалеко от кладбища, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая объявила себя победителем выборов, ответила на вопрос журналистов о том, почему пока у нее не было контактов с представителями руководства России.
Депутат ландтага Гамбурга Ольга Петерзен ("Альтернатива для Германии") рассказала "Комсомольской правде" об усилении давления на "Северный поток — 2" со стороны США еще до ситуации с блогером Алексеем Навальным.