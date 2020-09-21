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ТАСС
ТАСС

Власти Гонконга ожидают рекордного дефицита бюджета

Гонконг в текущем финансовом году (начался 1 апреля) столкнется с рекордным дефицитом бюджета на уровне более чем 300 млрд гонконгских долларов ($38,7 млрд).В источнике
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ИА Красная Весна

В Гонконге заявили о рекордном дефиците бюджета

ИА Красная Весна23:04
REGNUM

Гонконг может столкнуться с рекордным дефицитом бюджета

REGNUM22:59
ТАСС

Власти Гонконга ожидают рекордного дефицита бюджета

ТАСС22:34
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В Новосибирске нашли тело пропавшего полгода назад пожилого ученого

Тело пропавшего в марте в Новосибирске сотрудника Института горного дела, 87-летнего доктора технических наук Геннадия Кулакова, обнаружили недалеко от кладбища, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.
РИА Новости21:33
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В США назвали самый полезный для Египта российский истребитель

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ПолитРоссия19 сентября в 05:42

Тихановская ответила на вопрос об отсутствии контактов с Россией

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая объявила себя победителем выборов, ответила на вопрос журналистов о том, почему пока у нее не было контактов с представителями руководства России.
Московский Комсомолецвчера в 07:28
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Немецкий политик заявила об угрозах США из-за «Северного потока — 2»

Депутат ландтага Гамбурга Ольга Петерзен ("Альтернатива для Германии") рассказала "Комсомольской правде" об усилении давления на "Северный поток — 2" со стороны США еще до ситуации с блогером Алексеем Навальным.
РИА Новости22:16
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