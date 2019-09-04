Политика

КоммерсантъКоммерсантъВласти Гонконга выполнили часть требований протестующих

В телевизионном обращении глава специального административного района (САР) Китая объявила о выполнении главного пункта требований протестующих — отзыва злополучного закона об экстрадиции из парламента.
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с чего всё началось
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм намерена официально отозвать в ближайшее время законопроект об экстрадиции фигурантов уголовных дел на материковый Китай, который вызвал массовые протесты, сообщает
 South Chine Morning Post со ссылкой на источники.
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