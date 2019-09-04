с чего всё началось

В телевизионном обращении глава специального административного района (САР) Китая объявила о выполнении главного пункта требований протестующих — отзыва злополучного закона об экстрадиции из парламента.

Экономика Минтруд поддержал увеличение до трех лет включаемого в декрет стажа Минтруд поддержал предложение увеличить с полутора до трех лет период ухода за ребенком, который включается в страховой стаж при назначении пенсии.

Шоу-бизнес Отца Ольги Бузовой разыскивает налоговая Накануне фискальные органы сообщили, что отец известной певицы Ольги Бузовой уже несколько лет не платит налоги.

Политика Правительство Украины одобрило увольнение Кличко Правительство Украины согласовало отставку мэра Киева Виталия Кличко с поста руководителя администрации города.

Транспорт Минтранс планирует отменить предполетный досмотр транзитных пассажиров Министерство транспорта России планирует отменить предполетный досмотр пассажиров внутрироссийских транзитных рейсов.

Политика Конте дал согласие возглавить новое правительство Италии Джузеппе Конте, который руководил прежним коалиционным правительством Италии, останется премьер-министром в новом кабинете, сообщил генсек пресс-службы президента республики Уго Дзампетти.

Происшествия В Нижнем Новгороде загорелся катафалк с покойником Припаркованный на обочине катафалк с гробом внутри загорелся в Нижнем Новгороде, пожар ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Общество Мединский назвал «убожеством» взрослых любителей комиксов Министр культуры России Владимир Мединский назвал «убожеством» ситуацию, при которой взрослые люди читают комиксы, передает агентство «РИА Новости».

Авто Показан интерьер обновленной Lada 4x4 Ожидается, что по конвейерам обновленные Lada 4x4 поплывут в конце 2019 года. Стоимость нынешней версии начинается с отметки 562 900 рублей.

Политика Глава Минпромторга назвал бредом слухи о своей отставке Как сообщало ИА REGNUM, ранее появились публикации о возможной отставке Мантурова с поста главы Минпромторга и назначении главой Ростеха.

Футбол В колонии рассказали о характеристике Мамаева и Кокорина для УДО Представители Федеральной службы исполнения наказаний дадут положительную характеристику осужденным футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, которые подали ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Экономика Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.

Политика Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом Президент Владимир Путин назвал придурками тех, кто считает, что Дальний Восток является для России балластом, который требует только льгот и бюджетных вливаний.

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Гаджеты Apple представит бюджетный iPhone впервые с 2016 года Apple весной 2020 г. может представить новый бюджетный смартфон, сообщает Nikkei. Название и цену устройства издание не уточняет.