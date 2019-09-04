Политика

КоммерсантъКоммерсантъВласти Гонконга выполнили часть требований протестующих

Комиссия фактически будет создана, но для «обсуждения накопившихся в обществе проблем, ставших причиной протестов». Один из лидеров гонконгских протестующих, Джошуа Вонг, уже назвал заявление «уловкой» и потребовал выполнить все пять требований.
Читать в источнике
Комментировать17
с чего всё началось
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм намерена официально отозвать в ближайшее время законопроект об экстрадиции фигурантов уголовных дел на материковый Китай, который вызвал массовые протесты, сообщает
 South Chine Morning Post со ссылкой на источники.
Новая газета05:53

Подробнее о событии

Власти Гонконга пошли на уступку оппозиции: акции протеста продолжаются

Московский Комсомолец09:53

Власти Гонконга отозвали спровоцировавший протесты законопроект об экстрадиции

Интерфакс07:23

Власти Гонконга отзывают вызвавший протесты законопроект

Газета.Ru07:06

Власти Гонконга отказались от вызвавших протесты в городе поправок

RT на русском06:28

Протестующие в Гонконге не верят в уступки властей

РИА Новости10:25

Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих

Коммерсантъ07:34

Reuters: глава Гонконга объявила о процедуре отзыва законопроекта об экстрадиции

ТАСС05:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 11:47, Вашингтон
Экономика

Дорогие сувениры в честь получения Украиной томоса никто не купил

Памятная монета по случаю получения Православной церковью Украины (ПЦУ) томоса об автокефалии не вызвала интереса у украинских покупателей.
Lenta.ru 10:39
Авто

Солнце, ветер и вода

Силу воды олицетворял Ниагарский водопад, шумящий в канадской провинции Онтарио — недалеко, кстати, от Детройта, который по-прежнему считается автомобильной столицей США.
Коммерсантъ 10:21
Происшествия

Суд признал Кирилла Жукова виновным в нападении на омоновца

Московский Комсомолец 05:36
Происшествия

В Ставрополье разбился штурмовик Су-25

В Ставропольском крае во время планово-учебного полета разбился штурмовик Су-25УБ.
Петербургский дневник вчера в 08:36
Политика

Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи

Доплаты работникам первичной медпомощи предложил ввести президент РФ Владимир Путин. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил сайт Кремля.
Известия вчера в 23:58
Единоборства

Отец Хабиба Нурмагомедова объявил размер гонорара за бой с Порье

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешенных единоборств Хабиба Нурмагомедова рассказал о финансовой стороне предстоящего поединка с американцем Дастином Порье, который состоится 7 сентября в Абу-Даби.
РБК 10:15
Политика

Тимошенко не явилась в Раду из-за горя в семье

News.ru вчера в 13:25
Технологии

Россияне стали реже говорить по мобильным телефонам

В России впервые с 2011 года на протяжении двух кварталов снижается объем мобильного голосового трафика.
Московская перспектива 07:35
Общество

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 06:00
Политика

США расширили список санкций по Ирану

Власти США расширили список санкций по Ирану, внеся в него более 20 физических и юридических лиц, а также ряд танкеров.
ТАСС 11:32
Политика

МИД РФ намерен пресекать попытки извне влиять на ситуацию в стране

Дипломат, выступая на заседании рабочей группы Временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, привел выдержки из интервью политиков, представителей СМИ из Штатов, Канады, Британии, стран ЕС, где, как он отметил, факты поданы однобоко.
Политика Сегодня 09:54
Политика

В Минпромторге назвали желаемые параметры сверхзвукового бизнес-джета

Московский Комсомолец вчера в 19:58
Экономика

Финансисты заявили о сокращении доли «идеальных» заемщиков

Почему хороших клиентов становится меньше Доля качественных заемщиков действительно снижается, считает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.
РБК 00:05
Происшествия

В Оренбурге возбудили дело после самоубийства заключенного

Московский Комсомолец 10:44
Общество

Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом

Известия вчера в 21:40
Баскетбол

Российские баскетболисты потерпели первое поражение на чемпионате мира

Мужская сборная России по баскетболу в матче первого группового этапа чемпионата мира проиграла команде Аргентины со счетом 61:69.
РБК 11:00
Политика

Путин обсудит отношения России и Монголии в Улан-Баторе

Путин встретится отдельно с президентом Халтмаагийном Баттулгой, премьер-министром Ухнаагийном Хурэлсухом и председателем Великого хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром.
RuNews24.ru вчера в 04:04
Энергетика

В Польше пообещали порвать с «Газпромом»

Польский энергетический концерн PGNiG не станет заключать новый контракт с «Газпромом» после того, как действующий истечет в 2022 году.
Lenta.ru 11:27
Политика

Конте сформировал новое правительство Италии

Джузеппе Конте, ранее ушедший в отставку с поста премьер-министра Италии, согласился вновь возглавить правительство и представил итальянскому президенту Серджо Маттарелле новый состав кабмина.
RT на русском 10:00
Политика

Путин назвал «придурками» считающих Дальний Восток балластом

На заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума на острове Русский президент РФ Владимир Путин выступил в защиту российского Дальнего Востока.
Российская газета 06:43
Армия и оружие

Детский сад в Горловке попал под обстрел ВСУ

Газета.Ru 08:49
Здоровье

Женщина приняла опухоль мозга у дочери за аллергию

Gazeta.SPb 00:54
Происшествия

СК возбудил дело после гибели пятилетней россиянки в бассейне в Турции

Российские следователи возбудили уголовное дело после гибели пятилетней девочки из России в бассейне в Турции.
RT на русском 06:51
Космос

Россия запустит в 2020 году миссию «Ярило» для исследования Солнца

ТАСС 02 сентября в 20:01
Игры

Cyberpunk 2077 получит мультиплеер после релиза игры

News.ru 04:40
Музыка

Певец Сергей Лазарев расплакался во время работы

Сергей Лазарев расплакался, когда записывал свою новую песню.
VSE42 05:41
Происшествия

В Ленинградской области столкнулись поезд и автомобиль, есть жертвы

Поезд столкнулся с автомобилем на переезде в Ленинградской области, погибли два человека, сообщили РИА Новости в УТ МВД по СЗФО.
РИА Новости 10:28
Экономика

Топилин допустил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю

Впервые об идее в будущем перевести страну на четырехдневную рабочую неделю заговорил премьер-министр Дмитрий Медведев – в Женеве на международной конференции по труду.
Газета.Ru 07:44
Общество

Москвичей предупредили о затяжном дожде

Синоптики предупредили жителей Москвы о затяжном дожде, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:27
Шоу-бизнес

Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов продает загородный дом

Экс-суженый звезды телеканала «ТНТ» Ольги Бузовой, бывший полузащитник столичного «Локомотива» Дмитрий Тарасов решил продать загородные апартаменты, которые в свое время начинал строить с певицей.
Дни24 01:59
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в ГонконгеБольше новостей по теме
Главное