Политика
КоммерсантъВласти Гонконга выполнили часть требований протестующих
Комиссия фактически будет создана, но для «обсуждения накопившихся в обществе проблем, ставших причиной протестов». Один из лидеров гонконгских протестующих, Джошуа Вонг, уже назвал заявление «уловкой» и потребовал выполнить все пять требований.
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с чего всё началось
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм намерена официально отозвать в ближайшее время законопроект об экстрадиции фигурантов уголовных дел на материковый Китай, который вызвал массовые протесты, сообщает South Chine Morning Post со ссылкой на источники.Новая газета05:53
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Происшествия
Суд признал Кирилла Жукова виновным в нападении на омоновца
Московский Комсомолец 05:36
Происшествия
В Ставрополье разбился штурмовик Су-25
В Ставропольском крае во время планово-учебного полета разбился штурмовик Су-25УБ.
Петербургский дневник вчера в 08:36
Политика
Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи
Доплаты работникам первичной медпомощи предложил ввести президент РФ Владимир Путин. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил сайт Кремля.
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Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова объявил размер гонорара за бой с Порье
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешенных единоборств Хабиба Нурмагомедова рассказал о финансовой стороне предстоящего поединка с американцем Дастином Порье, который состоится 7 сентября в Абу-Даби.
РБК 10:15
Политика
Тимошенко не явилась в Раду из-за горя в семье
News.ru вчера в 13:25
Технологии
Россияне стали реже говорить по мобильным телефонам
В России впервые с 2011 года на протяжении двух кварталов снижается объем мобильного голосового трафика.
Московская перспектива 07:35
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
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США расширили список санкций по Ирану
Власти США расширили список санкций по Ирану, внеся в него более 20 физических и юридических лиц, а также ряд танкеров.
ТАСС 11:32
Политика
МИД РФ намерен пресекать попытки извне влиять на ситуацию в стране
Дипломат, выступая на заседании рабочей группы Временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, привел выдержки из интервью политиков, представителей СМИ из Штатов, Канады, Британии, стран ЕС, где, как он отметил, факты поданы однобоко.
Политика Сегодня 09:54
Политика
В Минпромторге назвали желаемые параметры сверхзвукового бизнес-джета
Московский Комсомолец вчера в 19:58
Экономика
Финансисты заявили о сокращении доли «идеальных» заемщиков
Почему хороших клиентов становится меньше Доля качественных заемщиков действительно снижается, считает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.
РБК 00:05
Происшествия
В Оренбурге возбудили дело после самоубийства заключенного
Московский Комсомолец 10:44
Общество
Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом
Известия вчера в 21:40
Баскетбол
Российские баскетболисты потерпели первое поражение на чемпионате мира
Мужская сборная России по баскетболу в матче первого группового этапа чемпионата мира проиграла команде Аргентины со счетом 61:69.
РБК 11:00
Политика
Путин обсудит отношения России и Монголии в Улан-Баторе
Путин встретится отдельно с президентом Халтмаагийном Баттулгой, премьер-министром Ухнаагийном Хурэлсухом и председателем Великого хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром.
RuNews24.ru вчера в 04:04
Энергетика
В Польше пообещали порвать с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG не станет заключать новый контракт с «Газпромом» после того, как действующий истечет в 2022 году.
Lenta.ru 11:27
Политика
Конте сформировал новое правительство Италии
Джузеппе Конте, ранее ушедший в отставку с поста премьер-министра Италии, согласился вновь возглавить правительство и представил итальянскому президенту Серджо Маттарелле новый состав кабмина.
RT на русском 10:00
Политика
Путин назвал «придурками» считающих Дальний Восток балластом
На заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума на острове Русский президент РФ Владимир Путин выступил в защиту российского Дальнего Востока.
Российская газета 06:43
Армия и оружие
Детский сад в Горловке попал под обстрел ВСУ
Газета.Ru 08:49
Здоровье
Женщина приняла опухоль мозга у дочери за аллергию
Gazeta.SPb 00:54
Происшествия
СК возбудил дело после гибели пятилетней россиянки в бассейне в Турции
Российские следователи возбудили уголовное дело после гибели пятилетней девочки из России в бассейне в Турции.
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Космос
Россия запустит в 2020 году миссию «Ярило» для исследования Солнца
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Музыка
Певец Сергей Лазарев расплакался во время работы
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Происшествия
В Ленинградской области столкнулись поезд и автомобиль, есть жертвы
Поезд столкнулся с автомобилем на переезде в Ленинградской области, погибли два человека, сообщили РИА Новости в УТ МВД по СЗФО.
РИА Новости 10:28
Экономика
Топилин допустил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю
Впервые об идее в будущем перевести страну на четырехдневную рабочую неделю заговорил премьер-министр Дмитрий Медведев – в Женеве на международной конференции по труду.
Газета.Ru 07:44
Общество
Москвичей предупредили о затяжном дожде
Синоптики предупредили жителей Москвы о затяжном дожде, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:27
Шоу-бизнес
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов продает загородный дом
Экс-суженый звезды телеканала «ТНТ» Ольги Бузовой, бывший полузащитник столичного «Локомотива» Дмитрий Тарасов решил продать загородные апартаменты, которые в свое время начинал строить с певицей.
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