Политика
КоммерсантъВласти Гонконга выполнили часть требований протестующих
В телевизионном обращении глава специального административного района (САР) Китая объявила о выполнении главного пункта требований протестующих — отзыва злополучного закона об экстрадиции из парламента.
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с чего всё началось
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм намерена официально отозвать в ближайшее время законопроект об экстрадиции фигурантов уголовных дел на материковый Китай, который вызвал массовые протесты, сообщает South Chine Morning Post со ссылкой на источники.Новая газета05:53
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Компания Jeep представила две лимитированные версии внедорожника Wrangler, новинки основаны на комплектации Sport S и получили ряд изменений, ориентированные на дизайн и бездорожье.
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