с чего всё началось

В телевизионном обращении глава специального административного района (САР) Китая объявила о выполнении главного пункта требований протестующих — отзыва злополучного закона об экстрадиции из парламента.

Политика Экс-глава Пентагона назвал Пакистан «самой опасной страной в мире» Бывший глава министерства обороны США Джеймс Мэттис считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.

Происшествия Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25 Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.

Гаджеты Apple выпустит новый бюджетный iPhone впервые с 2016 года Американская компания Apple впервые с 2016 года представит новую бюджетную версию смартфона iPhone, которая станет преемником модели iPhone SE.

Политика Экс-министр Болгарии осудил позицию МИД о роли СССР во Второй мировой Бывший глава МИД Болгарии Румен Петков назвал безумной позицию Софии о «сомнительном» значении роли Советского Союза в войне против гитлеровской Германии для освобождения Европы от фашизма.

Политика Кличко назвал незаконным решение о его увольнении Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Происшествия Под Москвой трехлетняя девочка упала с десятого этажа и выжила В городе Щелково Московской области трехлетняя девочка выпала с балкона десятого этажа и выжила.

Политика Украинский язык сочли выдуманным Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген назвал украинский язык выдуманным, а государственность страны — несуществующей.

Политика Трамп не исключил встречи с Роухани на полях Генассамблеи ООН Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях ГА ООН в сентябре.

Общество Петербуржцы выбрали для будущего парка название «Тучков буян» Жители Петербурга в ходе онлайн-голосования выбрали название "Тучков буян" для нового парка в центре города, который будет создан вместо планируемого ранее судебного квартала, сообщил журналистам президент Санкт-Петербургского Союза архитекторов Олег Романов.

Авто Jeep выпустил внедорожник Wrangler в двух спецверсиях Компания Jeep представила две лимитированные версии внедорожника Wrangler, новинки основаны на комплектации Sport S и получили ряд изменений, ориентированные на дизайн и бездорожье.

Происшествия В Кабардино-Балкарии обстреляли машину съемочной группы В городе Прохладном Кабардино-Балкарии мужчина обстрелял автомобиль съемочной группы фильма "Чики".

Экономика Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.

Экономика Стоимость авиабилетов в России в I полугодии выросла на 7% Стоимость авиабилетов в России в первом полугодии выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%, сообщила журналистам в кулуарах ВЭФ начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.

Общество Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Раскрыт маршрут американских поставок оружия сирийским боевикам Армия США закупала боеприпасы для сирийских боевиков у производителей оружия в Сербии.

Футбол Алиссон, рассуждая о «Золотом мяче», вспомнил Льва Яшина В 1963 году Яшин выиграл «Золотой мяч». Он до сих пор является единственным вратарем, который выигрывал этот трофей.

Хоккей Хоккеисты «Спартака» обыграли на выезде «Локомотив» В Ярославле завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным "Локомотивом" и московским "Спартаком".

Футбол Янник Боласье мог получать в ЦСКА свыше 4 миллионов евро в год По данным источника, красно-синие были готовы платить футболисту свыше 4,3 миллиона евро в год (столько же он получал в «Эвертоне»).

Гаджеты Появилась новая версия Android от Google Компания Google выпустила десятую версию операционной системы Android. Об этом сообщается в блоге американской корпорации.

Политика Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.

Технологии В России могут легализовать eSIM Правительство России поручило Минкомсвязи, ФАС и сотовым операторам подготовить предложения по нормативной базе для легализации в России технологии виртуальных сим-карт eSIM.