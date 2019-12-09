Афины отказались экстрадировать россиянина Александра Винника, задержанного в Греции в июле 2017 года, во Францию или Соединенные Штаты, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости.

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Греция отказалась выдать россиянина Александра Винника Франции и Соединенным Штатам. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в понедельник, 9 декабря.

Власти Греции отказались экстрадировать Винника в США и Францию

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