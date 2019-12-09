Общество
ИзвестияВласти Греции отказались экстрадировать Винника в США и Францию
Греция отказалась выдать россиянина Александра Винника Франции и Соединенным Штатам. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в понедельник, 9 декабря.
Читать в источнике
Оценить13
с чего всё началось
Афины отказались экстрадировать россиянина Александра Винника, задержанного в Греции в июле 2017 года, во Францию или Соединенные Штаты, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости.РИА Новости01:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 09:29, Ашберн
Политика
Зеленский на Renault прибыл на саммит «нормандской четверки»
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже на саммит "нормандской четверки" - встречу глав России, Украины, Франции, Германии, — чтобы обсудить дальнейшее урегулирование ситуации в Донбассе.
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Спорт
WADA отстранило Россию от соревнований на четыре года
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от крупных международных соревнований на четыре года.
Общество
В Турции ввели налог на проживание в отелях
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на услуги, который включает введение налога на проживание в отелях.
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Общество
Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа
Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-13» пристыковался к МКС
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-13» успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Кино
Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус»
Происшествия
СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров
Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.
Политика
В ФРГ заявили об отсутствии причин для отмены санкций против России
Ранее вице-президент комитета ассоциации «Украина — ЕС», депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель заявляла, что причин для отмены антироссийских санкций нет.
Политика
Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс
Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Футбол
Колосков уверен, что санкции WADA не коснутся футбола
Экс-президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу решения WADA об отстранении России от участия в мировых первенствах и Олимпиаде на четыре года, сообщает "Чемпионат".
Спорт
Юрий Ганус: «Изменения в переданной базе данных были значительными»
Глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил, что ВАДА получило от российской стороны неаутентичную базу данных.
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей сестрой
Сын певца Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей старшей сестрой Стефанией.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Происшествия
Рэперов HammAli и Navai обстреляли в Липецке
Рэперов HammAli & Navai обстреляли в Липецке, передает Mash со ссылкой на слова самих музыкантов.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Политика
В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд
Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Общество
Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи в России на ближайшие три года.
Политика
МВФ и Украина договорились о новой помощи на 5,5 миллиарда долларов
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества. Об этом сообщается на сайте президента страны.
Политика
Россия заняла жесткую позицию перед встречей в «нормандском» формате
Встреча в «нормандском» формате, которая намечена на понедельник, 9 декабря, в столице Франции, станет первой за последние три года.
Происшествия
Обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной на Урале продлили арест
Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест трем фигурантам дела об убийстве 27-летней местной жительницы Ксении Каторгиной.
Авто
General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом
Американская компания General Motors (GM) выйдет из капитала GM-AVTOVAZ, долей в котором она владела с 2001 года, следует из сообщения АвтоВАЗа.
Общество
ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично
В ноябре Минтруд представил законопроект, согласно которому для получения страховой или накопительной пенсии, в том числе по перерасчетам, пенсионерам не нужно будет предоставлять документы, если их персональные данные уже находятся на руках у местных органов ПФР.
Общество
В России предлагают приравнять хищения из бюджета к госизмене
Член СПЧ и глава "Национального антикоррупционного комитета" Кирилл Кабанов, 9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией, предложил приравнивать хищение бюджетных средств к государственной измене и наказывать за это сроком заключения от 10 до 25 лет.
Происшествия
Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии
Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
Шоу-бизнес
Сергей и Тата Бондарчук подали на развод
Супруги подали заявление о разводе еще в середине ноября, и в ближайшее время их брак будет официально расторгнут.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Общество
Польша и Украина договорились вместе добывать газ под Львовом
Соглашение о сотрудничестве в поиске и добыче углеводородов на Украине подписано между польским энергетическим концерном PGNiG и компанией «Энергетические ресурсы Украины».