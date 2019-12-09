Общество

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Греция отказалась выдать россиянина Александра Винника Франции и Соединенным Штатам. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в понедельник, 9 декабря.
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Греция отказалась выдать Винника Франции и США

Афины отказались экстрадировать россиянина Александра Винника, задержанного в Греции в июле 2017 года, во Францию или Соединенные Штаты, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости.
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Москалькова Татьяна Николаевна
Российский политик
Российский политик, юрист. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации с 22 апреля 2016 года. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации V и VI созывов.
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