Ольга Бузова перевоплотилась во Фриду Кало в новом клипе

Следующий образ оказался наиболее интересным - Бузова перевоплотилась в знаменитую художницу Фриду Кало, причём её стилисты и визажисты проделали просто невероятную работу, так как Бузова действительно стала очень похожей на Фриду.