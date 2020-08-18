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ТАСС
ТАСС

Власти Гродно согласились выполнить некоторые требования протестующих

Гродненский городской исполнительный комитет согласился выполнить ряд требований, которые выдвинули представители штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и профсоюзы предприятий. Об этом во вторник сообщила пресс-служба горисполкома.В источнике
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ТАСС

Власти Гродно согласились выполнить некоторые требования протестующих

ТАССвчера в 16:22
RT на русском

Власти Гродно согласились выполнить ряд требований протестующих

RT на русскомвчера в 16:47
РИА Новости

Власти Гродно выполнили требования протестующих

РИА Новостивчера в 16:40
Российская газета

В Гродно после митингов создали совет общественного согласия

Российская газетавчера в 16:35
РБК

Первый крупный город в Белоруссии согласился с требованиями протестующих

РБК17:36
Коммерсантъ

Исполком Гродно согласился на требования протестующих

Коммерсантъвчера в 15:57
Lenta.ru

Власти белорусского города согласились выполнить требования протестующих

Lenta.ruвчера в 15:53

Путин объяснил Меркель позицию России по ситуации в Белоруссии

Ранее появилась информация, что в ходе телефонного разговора Путин и Меркель провели обсуждение ситуации в Белоруссии, которая сложилась после обнародования результатов президентских выборов.
Путин объяснил Меркель позицию России по ситуации в Белоруссии
CT newsвчера в 07:41
1K

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъвчера в 00:29
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Ольга Бузова перевоплотилась во Фриду Кало в новом клипе

Следующий образ оказался наиболее интересным - Бузова перевоплотилась в знаменитую художницу Фриду Кало, причём её стилисты и визажисты проделали просто невероятную работу, так как Бузова действительно стала очень похожей на Фриду.
Bimru.ruвчера в 12:20
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Лукашенко заявил о развёртывании войск на западных границах Белоруссии

Минск, 18 августа 2020, 18:02 — REGNUM Военное командование Белоруссии развернуло и привело в полную боеготовность войска на западных границах республики, сообщает 18 августа агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на заявление белорусского президента Александра Лукашенко.
REGNUMвчера в 11:02
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Адвокат Ефремова заявил о тайном свидетеле

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев пообещал привести в суд по делу о смертельной аварии в центре столицы тайного свидетеля, сообщается в Telegram-канале Комсомольской правды.
9111.ruвчера в 14:04
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WSJ объяснило, зачем России новый завод за 11 миллиардов долларов

Россия приступила к реализации масштабного проекта на Дальнем Востоке по строительству одного из крупнейших в мире заводов по производству полимеров, стоимость которого превышает десять миллиардов долларов.
ПолитРоссиявчера в 09:51

Путин провёл встречу с главой «Роснефти»

Ново-Огарево, Московская область, 18 августа 2020, 14:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, сообщается 18 августа на сайте Кремля.
REGNUMвчера в 07:15
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Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новостивчера в 02:52
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