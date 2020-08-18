Власти Гродно согласились выполнить некоторые требования протестующих
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Власти Гродно согласились выполнить некоторые требования протестующих
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Гродненский городской исполнительный комитет согласился выполнить ряд требований, которые выдвинули представители штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и профсоюзы предприятий. Об этом во вторник сообщила пресс-служба горисполкома.В источнике
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