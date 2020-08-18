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ТАСС
ТАСС

Власти Гродно согласились выполнить некоторые требования протестующих

Гродненский городской исполнительный комитет согласился выполнить ряд требований, которые выдвинули представители штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и профсоюзы предприятий. Об этом во вторник сообщила пресс-служба горисполкома.В источнике
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РБК

Первый крупный город в Белоруссии согласился с требованиями протестующих

РБК17:36
Комсомольская правда

Власти Гродно согласились выполнить требования протестующих

Комсомольская правда17:28
Коммерсантъ

Исполком Гродно согласился на требования протестующих

Коммерсантъвчера в 15:57
РИА Новости

Власти Гродно выполнили требования протестующих

РИА Новостивчера в 16:40
Российская газета

В Гродно после митингов создали совет общественного согласия

Российская газетавчера в 16:35
ТАСС

Власти Гродно согласились выполнить некоторые требования протестующих

ТАССвчера в 16:22
RT на русском

Власти Гродно согласились выполнить ряд требований протестующих

RT на русскомвчера в 16:47

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новостивчера в 07:26
1,9K

Мишустин одобрил идею предоставления дополнительных гектаров в ДФО

Я считаю, что это нужно обязательно поддержать. Вообще по программе "Дальневосточный гектар" открыто к выбору около 220 млн гектаров, то есть практически это треть территории округа. Это очень много. И в этом смысле дай бог, чтобы землю брали такие предприниматели, как вы, и делали дело на ней.
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Владивосток-Новостивчера в 02:55
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Цепкало объяснил роль Тихановской в случае признания ее президентом

Она является переходным президентом. Она становится руководителем государства. Назначаются новые выборы – через пять-шесть месяцев в соответствии с Конституцией.
Валерий Цепкало
Белорусский политик
РБК19:44
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Путин заявил о недопустимости вмешательства в выборы в Белоруссии

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель подчеркнул, что вмешательство в президентские выборы в Белоруссии недопустимо.
Вечерняя Москвавчера в 07:35
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У посольства Белоруссии в Москве задержали общественную активистку

Активистку движения «За права человека» Анну Кречетову задержали сотрудники полиции возле посольства Белоруссии в Москве, 19 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
ИА Красная Весна19:16

Крымчанка пыталась убить дочь накануне ее свадьбы

Жительница крымского города Красноперекопска нанесла своей дочери ножевое ранение в область живота накануне свадьбы, так как была против ее переезда в другой населенный пункт, сообщает региональное СУ СК России.
РИА Новостивчера в 09:34
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