Власти Гродно согласились выполнить некоторые требования протестующих
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Гродненский городской исполнительный комитет согласился выполнить ряд требований, которые выдвинули представители штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и профсоюзы предприятий. Об этом во вторник сообщила пресс-служба горисполкома.В источнике
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