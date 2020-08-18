Я считаю, что это нужно обязательно поддержать. Вообще по программе "Дальневосточный гектар" открыто к выбору около 220 млн гектаров, то есть практически это треть территории округа. Это очень много. И в этом смысле дай бог, чтобы землю брали такие предприниматели, как вы, и делали дело на ней.

Михаил Мишустин Российский государственный деятель