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Известия
Известия

Власти Гродно выполнили требования протестующих

Гродненский горисполком в соответствии с требованиями оппозиционного штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской создал совет общественного согласия. В него вошли представители гражданского общества, органов исполнительной и общественной власти.В источнике
С чего всё началось
Исполком Гродно объявил
 о создании совета общественного согласия, в который включены представители гражданского общества и оппозиции, а также сторонников кандидата Светланы Тихановской и органов исполнительной и законодательной власти.
РЕН ТВ21:02
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Известия

Власти Гродно выполнили требования протестующих

Известия21:44
РИА Новости

Власти Гродно согласились выполнить требования протестующих

РИА Новостивчера в 16:40
RT на русском

Власти Гродно согласились выполнить ряд требований протестующих

RT на русскомвчера в 16:47
РБК

Первый крупный город в Белоруссии согласился с требованиями протестующих

РБК17:36
Российская газета

В Гродно после митингов создали совет общественного согласия

Российская газетавчера в 16:35
ТАСС

Власти Гродно согласились выполнить некоторые требования протестующих

ТАССвчера в 16:22
Коммерсантъ

Исполком Гродно согласился на требования протестующих

Коммерсантъвчера в 15:57
КП - Беларусь

Власти Гродно согласились выполнить ряд требований, которые были выдвинуты протестующими

КП - Беларусь00:52

Тихановская попросила власти ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии

Бывшая соперница президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская призвала Европейский совет не признавать итоги голосования, следует из ее видеообращения, опубликованного на Youtube-канале «Страна для жизни».
Ведомости02:19
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В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протоколы директора музея

После пропажи директора музея сотрудники Национального художественного музея Белоруссии и Национального исторического музея вышли на акцию в его поддержку и выразили солидарность со всеми, кто пропал до и после выборов.
РБКвчера в 13:41
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Белорусская оппозиция назвала возможную пользу от поддержки Москвы

Одна из лидеров протеста, глава штаба Виктора Бабарико и член координационного совета (КС) Мария Колесникова рассказала РБК о возможных положительных изменениях, которые могут произойти в случае поддержки со стороны Москвы.
РБК03:34

Брестское «Динамо» забило 6 голов «Астане» в Лиге чемпионов

Брестское «Динамо» разгромило «Астану» в матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов — 6:3. Команду вывел на поле с капитанской повязкой экс-хавбек «Рубина» Сергей Кисляк, а за казахстанский клуб сыграл белорус Иван Маевский, ранее выступавший за «Анжи».
Спорт-Экспрессвчера в 16:01

Нихон кэйдзай (Япония): сейчас уровень американо-китайского противостояния выше, чем между США и СССР в период холодной войны (Nihon Keizai)

Администрация Трампа с тревогой рассматривает нынешний уровень противостояния США с Китаем как более высокий, чем тот, который существовал между Америкой и Советским Союзом во времена холодной войны.
ИноСМИ20:30

Польша отреагировала на развертывание на границе белорусской армии

Развертывание белорусской армии на западе страны является внутренней психологической игрой белорусских властей, а не внешней угрозой, заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио.
Взгляд.ру03:06