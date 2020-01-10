Экономика
REGNUMВласти Грузии намерены найти нового инвестора для строительства порта
Как передавало ИА REGNUM, очередной срок назначенный «Консорциуму развития Анаклии» на поиск инвестора, истек 31 декабря. Власти Грузии намерены не только разорвать договор, но и потребовать неустойку за неисполнение обязательств.
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Правительство Грузии решило расторгнуть контракт по строительству порта Анаклия
Кавказский узелвчера в 18:52
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Энергетика
Козак: правительство РФ не регулирует цены на нефть для Белоруссии
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что вопросами ценообразования на нефть для Белоруссии занимаются компании двух стран, а российское правительство к этому отношения не имеет.
Наука
Пересадка почки добавила пожилому ВИЧ-пациенту ещё один вирус BИЧ
Медицинские специалисты выяснили, в результате пересадки ВИЧ-инфицированных органов два вируса ( донора и реципиента) способны сосуществовать вместе в организме.
Политика
Замсекретаря Совбеза РФ Нургалиев прибыл в Абхазию
Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев прибыл в столицу Абхазии город Сухум в связи с беспорядками в Республике.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Общество
Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду
По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.
Шоу-бизнес
Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене
Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
Транспорт
Тарифы на проезд по ЗСД Петербурга за наличные вырастут в полтора раза
Тарифы на проезд по Западному скоростному диаметру в 2020 году поднимутся примерно в 1,5 раза для автовладельцев без транспондера.
Политика
Рябков объяснил позицию России касательно американских ПРО в Японии
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о переговорах с Токио о размещении американских систем Aegis Ashore на японских островах.
Авто
Haval установил новый рекорд продаж в России
Экономика
Белоруссия ввела налог на транзит нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Политика
Шойгу обсудил с главой Пентагона ситуацию на Ближнем Востоке
Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил с американским коллегой Марком Эспером по телефону ситуацию в Ближневосточном регионе, сообщает МО РФ.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Здоровье
Опытный врач объяснил позднюю диагностику рака у онколога Павленко
Культура
ВГТРК приостановила съемки «Смехопанорамы» и «Утренней почты»
Последний выпуск «Сам себе режиссер» вышел в эфир 22 декабря 2019 года, последние выпуски «Утренней почты» и «Смехопанорамы» — 29 декабря.
Общество
Москва вошла в пятерку лучших городов мира
Москва стала одним из лучших городов мира по версии международной консалтинговой компании Resonance Consultancy.
Биатлон
Фуркад стал победителем в спринте на этапе Кубка мира
Француз Мартен Фуркад стал победителем в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Музыка
Селена Гомес выпустила альбом «Rare»
Селена Гомес выпустила третий студийный альбом, который называется «Rare». На пластинке 13 песен, в том числе фиты с 6lack и Kid Cudi.
Политика
США ужесточили санкции против Ирана
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что санкции Соединенных Штатов против Ирана уже вступили в силу после ракетного удара по американским военным базам на территории исламской республики.
Автоспорт
Экипаж Николаева на шестом этапе ралли Дакар сошел с дистанции
Команда Николаева попробовала, даже потеряв шансы на победу и наспех отремонтировав машину продолжить ралли, но техника вновь подвела.
Политика
МИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел России без рассмотрения вернуло Украине ноту протеста в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в Крым.
Шоу-бизнес
Поклонники восхитились Наташей Королевой с пером павлина
На фото Королева позирует с огромным пером павлина, закрывающим ей половину лица.
Шоу-бизнес
Внучку Михаила Боярского уже сравнивают с Анной Семенович
Наследница звездной династии Боярских, 21-летняя Екатерина, продолжает завоевывать внимание пользователей социальных сетей.
Общество
Васильева поддержала идею писать слово «ветеран» с заглавной буквы
Министр просвещения РФ Ольга Васильева поддержала инициативу школьника из Твери писать слово «ветеран» с заглавной буквы.
Армия и оружие
Российский корабль нагнал эсминец США в Аравийском море
Российский военный корабль опасно сблизился с американским эсминцем «Фаррагут» (USS Farragut) в Аравийском море.
Политика
Киев назвал преждевременными заявления об уничтожении самолета в Иране ракетой
В Тегеране обвинения в свой адрес называют необоснованными.
Происшествия
NordWind назвала ветер причиной жесткой посадки самолета в Анталье
Авиакомпания NordWind назвала "сдвиг ветра" причиной жесткого приземления ее самолета в пятницу в аэропорту турецкой Антальи и подтвердила, что пострадавших в результате этого инцидента нет.
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
Происшествия
Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
Игры
Бывший вице-президент Xbox выбрал PlayStation 5 вместо Series X
Бывший вице-президент игрового подразделения Microsoft Майкл Ибарра заявил, что купит PlayStation 5, а эксклюзивы Xbox будет проходить на ПК.