Экономика

REGNUMREGNUMВласти Грузии намерены найти нового инвестора для строительства порта

Как передавало ИА REGNUM, очередной срок назначенный «Консорциуму развития Анаклии» на поиск инвестора, истек 31 декабря. Власти Грузии намерены не только разорвать договор, но и потребовать неустойку за неисполнение обязательств.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Гиорхелидзе: инвесторы для порта Анаклия найдутся

Sputnik Грузия08:19

СМИ: «Правительство Грузии вело с проектом Анаклии шулерскую игру»

REGNUM08:01

США в пролете: Тбилиси расторг контракт по строительству порта Анаклия

Евразия Daily05:17

Власти Грузии решили найти другого инвестора для строительства порта

Красная веснавчера в 09:45

Грузинское правительство отказалось от «проекта века»

Вестник Кавказавчера в 07:42

Правительство Грузии решило расторгнуть контракт по строительству порта Анаклия

Кавказский узелвчера в 18:52

Eurasianet (США): Грузия расторгла контракт на строительство черноморского мегапорта (EurasiaNet)

ИноСМИ02:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 12:03, Ашберн
Энергетика

Козак: правительство РФ не регулирует цены на нефть для Белоруссии

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что вопросами ценообразования на нефть для Белоруссии занимаются компании двух стран, а российское правительство к этому отношения не имеет.
News.ru 11:49
Наука

Пересадка почки добавила пожилому ВИЧ-пациенту ещё один вирус BИЧ

Медицинские специалисты выяснили, в результате пересадки ВИЧ-инфицированных органов два вируса ( донора и реципиента) способны сосуществовать вместе в организме.
Ugpressa.ru 03:52
Политика

Замсекретаря Совбеза РФ Нургалиев прибыл в Абхазию

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев прибыл в столицу Абхазии город Сухум в связи с беспорядками в Республике.
REGNUM 10:42
Политика

Разведка США заявила о двух ракетах, сбивших украинский Boeing в Иране

REGNUM 04:57
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
РБК 04:11
Общество

Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду

По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.
REGNUM 06:41
Шоу-бизнес

Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене

Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
Культуромания 08:50
Транспорт

Тарифы на проезд по ЗСД Петербурга за наличные вырастут в полтора раза

Тарифы на проезд по Западному скоростному диаметру в 2020 году поднимутся примерно в 1,5 раза для автовладельцев без транспондера.
REGNUM 07:02
Политика

Рябков объяснил позицию России касательно американских ПРО в Японии

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о переговорах с Токио о размещении американских систем Aegis Ashore на японских островах.
RT на русском 09:28
Авто

Haval установил новый рекорд продаж в России

Daily-Motor.Ru вчера в 03:53
Экономика

Белоруссия ввела налог на транзит нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
РИА Новости 11:13
Политика

Шойгу обсудил с главой Пентагона ситуацию на Ближнем Востоке

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил с американским коллегой Марком Эспером по телефону ситуацию в Ближневосточном регионе, сообщает МО РФ.
РИА Новости 11:33
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Российская газета вчера в 07:49
Здоровье

Опытный врач объяснил позднюю диагностику рака у онколога Павленко

Невские Новости 11:50
Культура

ВГТРК приостановила съемки «Смехопанорамы» и «Утренней почты»

Последний выпуск «Сам себе режиссер» вышел в эфир 22 декабря 2019 года, последние выпуски «Утренней почты» и «Смехопанорамы» — 29 декабря.
РБК 09:23
Общество

Москва вошла в пятерку лучших городов мира

Москва стала одним из лучших городов мира по версии международной консалтинговой компании Resonance Consultancy.
Газета.Ru 09:49
Биатлон

Фуркад стал победителем в спринте на этапе Кубка мира

Француз Мартен Фуркад стал победителем в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Газета.Ru 09:53
Музыка

Селена Гомес выпустила альбом «Rare»

Селена Гомес выпустила третий студийный альбом, который называется «Rare». На пластинке 13 песен, в том числе фиты с 6lack и Kid Cudi.
Афиша Daily 01:40
Политика

США ужесточили санкции против Ирана

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что санкции Соединенных Штатов против Ирана уже вступили в силу после ракетного удара по американским военным базам на территории исламской республики.
Известия 11:29
Автоспорт

Экипаж Николаева на шестом этапе ралли Дакар сошел с дистанции

Команда Николаева попробовала, даже потеряв шансы на победу и наспех отремонтировав машину продолжить ралли, но техника вновь подвела.
МонаВиста 05:13
Политика

МИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел России без рассмотрения вернуло Украине ноту протеста в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в Крым.
Газета.Ru 08:04
Шоу-бизнес

Поклонники восхитились Наташей Королевой с пером павлина

На фото Королева позирует с огромным пером павлина, закрывающим ей половину лица.
Shraibikus News 04:42
Шоу-бизнес

Внучку Михаила Боярского уже сравнивают с Анной Семенович

Наследница звездной династии Боярских, 21-летняя Екатерина, продолжает завоевывать внимание пользователей социальных сетей.
WomanHit.ru вчера в 11:10
Общество

Васильева поддержала идею писать слово «ветеран» с заглавной буквы

Министр просвещения РФ Ольга Васильева поддержала инициативу школьника из Твери писать слово «ветеран» с заглавной буквы.
Известия 09:23
Армия и оружие

Российский корабль нагнал эсминец США в Аравийском море

Российский военный корабль опасно сблизился с американским эсминцем «Фаррагут» (USS Farragut) в Аравийском море.
Lenta.ru 11:06
Политика

Киев назвал преждевременными заявления об уничтожении самолета в Иране ракетой

В Тегеране обвинения в свой адрес называют необоснованными.
Взгляд.ру 11:50
Происшествия

NordWind назвала ветер причиной жесткой посадки самолета в Анталье

Авиакомпания NordWind назвала "сдвиг ветра" причиной жесткого приземления ее самолета в пятницу в аэропорту турецкой Антальи и подтвердила, что пострадавших в результате этого инцидента нет.
Интерфакс 08:14
Общество

Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году

Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
ТАСС Наука вчера в 21:24
Происшествия

Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
BFM.ru 08 января в 17:32
Игры

Бывший вице-президент Xbox выбрал PlayStation 5 вместо Series X

Бывший вице-президент игрового подразделения Microsoft Майкл Ибарра заявил, что купит PlayStation 5, а эксклюзивы Xbox будет проходить на ПК.
CyberSport.ru 00:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Анаклия
Посёлок городского типа в Грузии
Курортный посёлок без статуса города в Зугдидском муниципалитете, возле административной границы края с Абхазией. По данным переписи 2002 года в населённом пункте проживали 2522 человека. Расположен близ устья Ингури, соединён с селом Ганмухури 540-метровым мостом.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное