Экономика
REGNUMВласти Грузии намерены найти нового инвестора для строительства порта
Как передавало ИА REGNUM, очередной срок назначенный «Консорциуму развития Анаклии» на поиск инвестора, истек 31 декабря. Власти Грузии намерены не только разорвать договор, но и потребовать неустойку за неисполнение обязательств.
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Политика
Россия отказалась от предложения Трампа по иранской ядерной сделке
Россия отказалась от предложения президента США Дональда Трампа выйти из иранской ядерной сделки, так как понимает позицию Тегерана по этому вопросу.
Экономика
Цены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5–7%
В 2019 году в российских городах больше всего выросли ставки аренды двухкомнатных квартир — на 7%. Средняя двушка в исследуемых городах стоит 17,6 тыс. руб. в месяц.
Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Воронежской области
В результате на месте происшествия погиб 44-летний владелец Mitsubishi. Еще два человека получили ранения.
Фигурное катание
Упавшая на репетиции открытия юношеских ОИ фигуристка идет на поправку
Состояние российской фигуристки, сорвавшейся с четырехметровой высоты на репетиции открытия юношеских Олимпийских игры - 2020 оценивается как стабильное, передает Sport24.
Технологии
Twitter хочет ограничить ответы на твиты
Американская компания Twitter Inc. начнет в тестовом режиме использовать новые функции, позволяющие пользователям контролировать ответы на их твиты.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Гаджеты
В России рекордно подешевел iPhone 7
Авто
Марка Ravon планирует выпустить конкурента LADA
Узбекский холдинг «Узавтосаноат», владеющим брендом Ravon, планирует выпустить новый бюджетный автомобиль.
Политика
В Абхазии протестующие захватили здание администрации президента
Транспорт
Законопроект о новых штрафах для автомобилистов внесли в Госдуму
Правительство России внесло в четверг, 9 января, в Госдуму проект поправок к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Наука
Китайские ученые: любители зеленого чая живут дольше
При проведении проекта China-PAR, стартовавшего еще в 1998 году, было установлено, что наименее всего подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний и в целом живут дольше те люди, которые регулярно пьют зеленый чай.
Авто
Внедорожник Aurus Komendant оказался размерно больше конкурентов
Появились фотографии первого прототипа внедорожника Aurus Komendant.
Армия и оружие
Военную полицию России может возглавить генерал с сирийским опытом
Кураленко рассматривается в качестве приоритетного кандидата на пост главы военной полиции из-за своей «сирийской биографии», считает офицер центрального аппарата Минобороны России: он с самого начала операции в Сирии входил в руководящий состав российской группировки, занимаясь планированием боевых и реализацией дипломатических задач.
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина
Футбол
Агент объяснил странную схему трансфера новичка ЦСКА
Валерий Исаев, агент белорусского форварда Ильи Шкурина, внес ясность в переход его клиента в стан армейцев.
Спорт
WADA направило уведомление в CAS по делу о споре с РУСАДА
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) относительно санкций в отношении российского спорта, сообщается на сайте WADA.
Политика
МИД Украины передал России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Происшествия
Леонардо ДиКаприо спас упавшего за борт туриста в Карибском море
Леонардо ДиКаприо получил мировую известность после съемок в фильме "Титаник".
Шоу-бизнес
Операцию на колене перенес Юрий Антонов
Андрей Ковалев просит не беспокоить музыканта просьбами и предложениями, он говорит, что Антонов готов общаться только с теми людьми, которые ничего от него не требуют.
Происшествия
В ЦБ РФ опровергли сообщение о взрыве газового баллона в офисе
Информация о взрыве газового баллона при проведении ремонтных работ в офисе Центрального банка РФ на Неглинной улице в центре Москвы не соответствует действительности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.
Авто
Sony представила концептуальный электрокар Vision-S
В рамках презентации своего первого электрокара Sony Vision-S, представители японской компании сообщили, что концептуальная модель получила 33 различных датчика в салоне и на корпусе, а также широкоформатные экраны и акустическую систему 360 Reality Audio.
Авто
Назвали главные ошибки при заправке автомобиля
Ранее сообщалось, что названы самые безопасные автомобили 2019 года.
Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.