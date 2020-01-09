Договор с «Консорциумом развития Анаклии» о поиске инвестора для строительства черноморского порта в Грузии грузинское правительство решило расторгнуть. Об этом сообщает информационный портал «Грузия Online» со ссылкой на министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Экономика Названы выдающие ипотеку под 2% российские банки Как рассказал генеральный директор АРЧК ДВ Сергей Ховрат, на территории любого из 11 субъектов Дальневосточного федерального округа представлено как минимум три банка, готовых принять заявку на ипотеку под 2%.

Наука Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни Как стало известно Today News Ufa из результатов, опубликованных в журнале European Journal of Preventive Cardiology люди регулярно пьющие зеленый чай меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний.

Армия и оружие Американцев заподозрили в наблюдении за взрывом украинского самолета Спутники американской космической системы инфракрасного наблюдения Space Based Infrared System (SBIRS) могли зафиксировать, как украинский самолет взорвался после предполагаемого удара иранской ракеты, сообщают СМИ.

Политика Палата представителей одобрила ограничение военных полномочий Трампа Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию по вопросу ограничения военных полномочий президента Дональда Трампа в отношении Ирана, сообщает Reuters.

Транспорт В Думу внесли законопроект о новых штрафах для автомобилистов Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий введение штрафов за неоплаченный проезд по платным трассам, документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Политика Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Политика Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложение о прекращении огня, с инициативой которого по итогам переговоров в Стамбуле выступили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Политика Пленарное заседание ГД перенесут из-за послания президента Совфеду Пленарное заседание Госдумы, которое должно было состояться в среду, 15 января, будет перенесено из-за послания президента Федеральному Собранию РФ, соответствующие корректировки в работе депутатов Совет ГД обсудит на заседании в понедельник, сообщил РИА Новости зампред думского комитета по контролю и регламенту Михаил Романов.

Кино Роль Элвиса помогла Тарантино стать режиссером Квентину пришлось играть роль Элвиса Пресли в фильме «Золотые девчонки». За это ему выплатили гонорар в размере 650 долларов.