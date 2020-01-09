Экономика

REGNUMREGNUMВласти Грузии расторгают договор с «Консорциумом развития Анаклии»

4 фото
Договор с «Консорциумом развития Анаклии» о поиске инвестора для строительства черноморского порта в Грузии грузинское правительство решило расторгнуть. Об этом сообщает информационный портал «Грузия Online» со ссылкой на министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Страсти вокруг порта Анаклия: придется ли властям Грузии идти в суд

Sputnik Грузия11:52

Эксперт об Анаклии: «Из-за Хазарадзе Грузия потеряла 4 года»

REGNUM16:02

Приплыли: в Тбилиси заявили о провале строительства порта Анаклия

Евразия Daily06:13

Власти Грузии решили найти другого инвестора для строительства порта

Красная весна09:45

Грузинское правительство отказалось от «проекта века»

Вестник Кавказа07:42

Правительство Грузии решило расторгнуть контракт по строительству порта Анаклия

Кавказский узел18:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 19:21, Ашберн
Политика

Зеленский дал обещание семьям погибших при крушении самолета в Иране

Известия 14:53
Экономика

Названы выдающие ипотеку под 2% российские банки

Как рассказал генеральный директор АРЧК ДВ Сергей Ховрат, на территории любого из 11 субъектов Дальневосточного федерального округа представлено как минимум три банка, готовых принять заявку на ипотеку под 2%.
Строительная Газета 09:07
Наука

Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни

Как стало известно Today News Ufa из результатов, опубликованных в журнале European Journal of Preventive Cardiology люди регулярно пьющие зеленый чай меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний.
ToDay News Ufa 07:03
Армия и оружие

Американцев заподозрили в наблюдении за взрывом украинского самолета

Спутники американской космической системы инфракрасного наблюдения Space Based Infrared System (SBIRS) могли зафиксировать, как украинский самолет взорвался после предполагаемого удара иранской ракеты, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 18:35
Общество

Украинский боксер Ломаченко выложил видео с российскими солдатами

Действующий чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO выложил ролик на религиозную тематику.
Газета.Ru 09:39
Армия и оружие

Появились спутниковые фото последствий удара по базе США в Ираке

РБК вчера в 12:26
Наука

Ученые рассказали, как продлить жизнь на 10 лет

Expert.ru 04:24
Общество

В Мексике произошло извержение вулкана Попокатепетль

РИА Новости 13:26
Происшествия

В Бурятии не стали брать под стражу сбившего девушку бизнесмена

Российская газета вчера в 23:32
Футбол

Кашшаи сменил Егорова в должности главы Департамента судейства РФС

Российский футбольный союз (РФС) огласил имя нового главы Департамента судейства, им стал венгерский арбитр Виктор Кашшаи.
Нева Спорт 09:02
Политика

Палата представителей одобрила ограничение военных полномочий Трампа

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию по вопросу ограничения военных полномочий президента Дональда Трампа в отношении Ирана, сообщает Reuters.
Коммерсантъ 18:33
Шоу-бизнес

Милла Йовович поразила поклонников своей фигурой во время беременности

44-летняя голливудская актриса Милла Йовович скоро в третий раз станет мамой.
Gazeta.SPb 16:30
Политика

Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»

BFM.ru 09:09
Политика

Иран назвал психологической войной версию о попадании ракеты в Boeing

РБК 17:31
Транспорт

В Думу внесли законопроект о новых штрафах для автомобилистов

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий введение штрафов за неоплаченный проезд по платным трассам, документ опубликован в базе нижней палаты парламента.
РБК 05:17
Общество

Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
РИА Новости 10:06
Политика

Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой

Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 13:55
Происшествия

Иран опубликовал отчет о крушении украинского Boeing

Власти Ирана опубликовали предварительный отчет о причинах крушения украинского Boeing.
Газета.Ru 01:31
Кино

Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды

ToDay News Ufa вчера в 15:23
Общество

Более миллиарда животных погибли из-за пожаров в Австралии

Согласно информации, опубликованной на сайте Сиднейского университета, более миллиарда животных погибли из-за масштабных пожаров в Австралии.
RT на русском 11:21
Шоу-бизнес

Мария Порошина похудела на 10 килограммов при помощи умного прибора

В форму после родов Порошина приходит с помощью знакомого диетолога.
Вести Подмосковья 03:40
Политика

Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложение о прекращении огня, с инициативой которого по итогам переговоров в Стамбуле выступили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
РБК 18:19
Армия и оружие

Американские военные покинули базы в Сирии и направились в Ирак

Московский Комсомолец вчера в 09:12
Политика

Пленарное заседание ГД перенесут из-за послания президента Совфеду

Пленарное заседание Госдумы, которое должно было состояться в среду, 15 января, будет перенесено из-за послания президента Федеральному Собранию РФ, соответствующие корректировки в работе депутатов Совет ГД обсудит на заседании в понедельник, сообщил РИА Новости зампред думского комитета по контролю и регламенту Михаил Романов.
РИА Новости 19:10
Происшествия

Следствие попросило суд назначить актрисе Бочкаревой штраф

РБК 10:52
Происшествия

Взрыв на НПЗ в Ухте попал на видео

В соцсети "ВКонтакте" появилось видео из Ухты, где на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" произошел взрыв и начался крупный пожар.
РИА Новости 10:41
Кино

Роль Элвиса помогла Тарантино стать режиссером

Квентину пришлось играть роль Элвиса Пресли в фильме «Золотые девчонки». За это ему выплатили гонорар в размере 650 долларов.
ГЛАС.RU 17:54
Происшествия

В Воронежской области водителя сбили насмерть во время оформления ДТП

"Примерно в 21.10 при оформлении ДТП на пешеходов, стоящих на проезжей части, допустил наезд автомобиль Daewoo Matiz под управлением 50-летнего местного жителя", - сообщила Куликова.
РИА Новости 14:40
Армия и оружие

В идлибской зоне деэскалации введен режим прекращения огня

По словам Боренкова, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации продолжались нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований, было зафиксировано 16 обстрелов.
ТАСС 13:51
Происшествия

На чердаке детского сада «Лучик» в Южно-Сахалинске прорвало трубу пожарного гидранта

Сегодня утром на чердаке здания детского сада №38 "Лучик" произошел порыв трубы пожарного гидранта.
Сахалин.Инфо 18:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Анаклия
Посёлок городского типа в Грузии
Курортный посёлок без статуса города в Зугдидском муниципалитете, возле административной границы края с Абхазией. По данным переписи 2002 года в населённом пункте проживали 2522 человека. Расположен близ устья Ингури, соединён с селом Ганмухури 540-метровым мостом.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное