Экономика
REGNUMВласти Грузии расторгают договор с «Консорциумом развития Анаклии»
Договор с «Консорциумом развития Анаклии» о поиске инвестора для строительства черноморского порта в Грузии грузинское правительство решило расторгнуть. Об этом сообщает информационный портал «Грузия Online» со ссылкой на министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии.
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Экономика
Названы выдающие ипотеку под 2% российские банки
Как рассказал генеральный директор АРЧК ДВ Сергей Ховрат, на территории любого из 11 субъектов Дальневосточного федерального округа представлено как минимум три банка, готовых принять заявку на ипотеку под 2%.
Наука
Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни
Как стало известно Today News Ufa из результатов, опубликованных в журнале European Journal of Preventive Cardiology люди регулярно пьющие зеленый чай меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний.
Армия и оружие
Американцев заподозрили в наблюдении за взрывом украинского самолета
Спутники американской космической системы инфракрасного наблюдения Space Based Infrared System (SBIRS) могли зафиксировать, как украинский самолет взорвался после предполагаемого удара иранской ракеты, сообщают СМИ.
Общество
Украинский боксер Ломаченко выложил видео с российскими солдатами
Действующий чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO выложил ролик на религиозную тематику.
Наука
Ученые рассказали, как продлить жизнь на 10 лет
Общество
В Мексике произошло извержение вулкана Попокатепетль
Происшествия
В Бурятии не стали брать под стражу сбившего девушку бизнесмена
Футбол
Кашшаи сменил Егорова в должности главы Департамента судейства РФС
Российский футбольный союз (РФС) огласил имя нового главы Департамента судейства, им стал венгерский арбитр Виктор Кашшаи.
Политика
Палата представителей одобрила ограничение военных полномочий Трампа
Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию по вопросу ограничения военных полномочий президента Дональда Трампа в отношении Ирана, сообщает Reuters.
Шоу-бизнес
Милла Йовович поразила поклонников своей фигурой во время беременности
44-летняя голливудская актриса Милла Йовович скоро в третий раз станет мамой.
Транспорт
В Думу внесли законопроект о новых штрафах для автомобилистов
Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий введение штрафов за неоплаченный проезд по платным трассам, документ опубликован в базе нижней палаты парламента.
Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Происшествия
Иран опубликовал отчет о крушении украинского Boeing
Власти Ирана опубликовали предварительный отчет о причинах крушения украинского Boeing.
Кино
Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды
Общество
Более миллиарда животных погибли из-за пожаров в Австралии
Согласно информации, опубликованной на сайте Сиднейского университета, более миллиарда животных погибли из-за масштабных пожаров в Австралии.
Шоу-бизнес
Мария Порошина похудела на 10 килограммов при помощи умного прибора
В форму после родов Порошина приходит с помощью знакомого диетолога.
Политика
Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложение о прекращении огня, с инициативой которого по итогам переговоров в Стамбуле выступили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Армия и оружие
Американские военные покинули базы в Сирии и направились в Ирак
Политика
Пленарное заседание ГД перенесут из-за послания президента Совфеду
Пленарное заседание Госдумы, которое должно было состояться в среду, 15 января, будет перенесено из-за послания президента Федеральному Собранию РФ, соответствующие корректировки в работе депутатов Совет ГД обсудит на заседании в понедельник, сообщил РИА Новости зампред думского комитета по контролю и регламенту Михаил Романов.
Происшествия
Взрыв на НПЗ в Ухте попал на видео
В соцсети "ВКонтакте" появилось видео из Ухты, где на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" произошел взрыв и начался крупный пожар.
Кино
Роль Элвиса помогла Тарантино стать режиссером
Квентину пришлось играть роль Элвиса Пресли в фильме «Золотые девчонки». За это ему выплатили гонорар в размере 650 долларов.
Происшествия
В Воронежской области водителя сбили насмерть во время оформления ДТП
"Примерно в 21.10 при оформлении ДТП на пешеходов, стоящих на проезжей части, допустил наезд автомобиль Daewoo Matiz под управлением 50-летнего местного жителя", - сообщила Куликова.
Армия и оружие
В идлибской зоне деэскалации введен режим прекращения огня
По словам Боренкова, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации продолжались нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований, было зафиксировано 16 обстрелов.
Происшествия
На чердаке детского сада «Лучик» в Южно-Сахалинске прорвало трубу пожарного гидранта
Сегодня утром на чердаке здания детского сада №38 "Лучик" произошел порыв трубы пожарного гидранта.