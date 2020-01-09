Экономика
REGNUMВласти Грузии расторгают договор с «Консорциумом развития Анаклии»
Договор с «Консорциумом развития Анаклии» о поиске инвестора для строительства черноморского порта в Грузии грузинское правительство решило расторгнуть. Об этом сообщает информационный портал «Грузия Online» со ссылкой на министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии.
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Правительство Грузии решило расторгнуть контракт по строительству порта Анаклия
Кавказский узелвчера в 18:52
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СМИ опубликовали внутренние документы Boeing по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала переписку своих сотрудников 2017 года о самолетах 737 Max. Выдержки из материалов приводит Reuters.
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Армия и оружие
Спутник США зафиксировал тепловой след двух иранских ракет на пути к Boeing 737
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Экономика
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Полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу, права на которого принадлежат «Интеру», поделился впечатлениями от пребывания в России.
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Зеленский прокомментировал версию о попадании ракеты в Boeing в Иране
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Жители района в Красноярском крае протестуют против назначения нового главврача районной больницы
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Касперская просила ЦБ разобраться с «Нэклис-Банком»
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Продолжительность жизни червя–нематоды увеличили в пять раз
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