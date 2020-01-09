Экономика
REGNUMВласти Грузии расторгают договор с «Консорциумом развития Анаклии»
Договор с «Консорциумом развития Анаклии» о поиске инвестора для строительства черноморского порта в Грузии грузинское правительство решило расторгнуть. Об этом сообщает информационный портал «Грузия Online» со ссылкой на министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии.
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Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз станет отцом
Политика
Путин и Эрдоган призвали прекратить огонь в Ливии в ночь на 12 января
Политика
Появилось видео предполагаемого удара по Boeing в Иране
В Сети появилось видео, на котором якобы запечатлен момент попадания ракеты в пассажирский лайнер Boeing 737-800 «Международных украинских авиалиний» в Тегеране.
Авто
Hongqi представила конкурента Mercedes S-Class в лице Hongqi H9
Hongqi H9 показали только в самой роскошной версии с раздельными задними креслами.
Общество
Богатейшая женщина Африки получила гражданство РФ
Как сообщает радио "Свобода", Изабель душ Сантуш, входящая в топ-10 самых богатых людей Африки и ставшая первой женщиной-миллиардером на континенте, на родине обвиняется в коррупционных преступлениях.
Футбол
Швеция — Молдова 1:0
На 32-й минуте мяч забил Джордан Ларссон, который на клубном уровне выступает за московский «Спартак». Это первый гол форварда за сборную.
Армия и оружие
Американские военные покинули две базы в Сирии
Американские военные покинули две базы на северо-востоке Сирии, сообщает госагентство SANA.
Политика
У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит
Трюдо добавил, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о сотрудничестве своей страны с Канадой в расследовании причин катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в аэропорту Тегерана.
Происшествия
Взрыв на НПЗ в Ухте попал на видео
В соцсети "ВКонтакте" появилось видео из Ухты, где на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" произошел взрыв и начался крупный пожар.
Общество
Помощник Кожемяко стал вице-мэром Владивостока
Азат Ислаев, помощник губернатора Приморья Олега Кожемяко, назначен вице-мэром администрации Владивостока.
Здоровье
78 медработников 13 часов разделяли сросшихся близняшек
Мерси и Гуднесс, сросшихся в области груди и живота, разделяли около 13 часов сразу в двух операционных палатах.
Авто
Внедорожник Aurus Komendant впервые засняли на фото
Aurus Komendant был замечен на трейлере, который одновременно с внедорожником перевозил новый минивэн и седан.
Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Автоспорт
Сергей Карякин вышел в лидеры после пятого этапа «Дакара»
Шоу-бизнес
Анастасию Волочкову и ее жениха заметили на рок-концерте в Таиланде
Как сообщает телеграм-канал «Только никому», Волочкову и её таинственного жениха заметили на концерте рок-группы «Мумий Тролль», что накануне состоялся в Таиланде.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Армия и оружие
В КСИР разъяснили цель ракетных ударов Ирана по американской базе
Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что ракетные удары Ирана по американской базе не преследовали цель убить солдат, а были направлены на то, чтобы нанести ущерб "военной машине" Вашингтона.
Футбол
РФС подтвердил назначение Кашшаи главой департамента судейства
Департамент судейства возглавил Виктор Кашшаи, главой департамента инспектирования стал Сергей Фурса.
Общество
Крупнейшая пресноводная рыба объявлена вымершей
Ученые полагают, что веслоносы полностью вымерли в промежутке между 2005 и 2010 годами.
Общество
В результате лесных пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных
Более 1 млрд животных погибли в Австралии в результате масштабных лесных пожаров.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Кино
Фанат сериала «Ведьмак» заменил лицо Йеннифэр на ее героиню из игры
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Экономика
Что ожидает пензенских пенсионеров в 2020 году
Прожиточный минимум пенсионера на 2020 год законом Пензенской области от 30.08.2019 № 3381-ЗПО принят в том же размере, что и на 2019 год — 8 404 рублей.
Кино
Вышел второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби
Кинокомпания Warner Bros. представила второй трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.
Авто
Названы самые безопасные автомобили 2019 года по версии Euro NCAP
Европейская организация Euro NCAP составила рейтинг самых безопасных автомобилей 2019 года.
Футбол
Помощник Кононова: Фернандо сам не хочет возвращаться в «Спартак»
Сам Фернандо не рассматривает свое возвращение в «Спартак».