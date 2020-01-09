Договор с «Консорциумом развития Анаклии» о поиске инвестора для строительства черноморского порта в Грузии грузинское правительство решило расторгнуть. Об этом сообщает информационный портал «Грузия Online» со ссылкой на министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Политика Появилось видео предполагаемого удара по Boeing в Иране В Сети появилось видео, на котором якобы запечатлен момент попадания ракеты в пассажирский лайнер Boeing 737-800 «Международных украинских авиалиний» в Тегеране.

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Футбол Швеция — Молдова 1:0 На 32-й минуте мяч забил Джордан Ларссон, который на клубном уровне выступает за московский «Спартак». Это первый гол форварда за сборную.

Политика У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит Трюдо добавил, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о сотрудничестве своей страны с Канадой в расследовании причин катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в аэропорту Тегерана.

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Армия и оружие В КСИР разъяснили цель ракетных ударов Ирана по американской базе Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что ракетные удары Ирана по американской базе не преследовали цель убить солдат, а были направлены на то, чтобы нанести ущерб "военной машине" Вашингтона.

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