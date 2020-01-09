Экономика

REGNUMREGNUMВласти Грузии расторгают договор с «Консорциумом развития Анаклии»

Договор с «Консорциумом развития Анаклии» о поиске инвестора для строительства черноморского порта в Грузии грузинское правительство решило расторгнуть. Об этом сообщает информационный портал «Грузия Online» со ссылкой на министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии.
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