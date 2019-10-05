Политика
Российская газетаВласти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ
По словам дипломата, "Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее". Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария отметил, что Тбилиси необходимо сделать первый шаг в процессе нормализации отношений с Москвой.
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Происшествия
Экспертиза признала якутского шамана Габышева невменяемым
Проведенная по заказу следствия экспертиза признала якутского шамана Александра Габышева невменяемым, сообщает «Правозащита Открытки» со ссылкой на адвоката шамана Ольгу Тимофееву.
Медиазона вчера в 09:04
Культура
Доминго ушел с поста директора оперы Лос-Анджелеса из-за секс-скандала
Испанский оперный певец Пласидо Доминго сложил с себя полномочия генерального директора оперы Лос-Анджелеса из-за предъявленных ему обвинений в сексуальных домогательствах.
Комсомольская правда вчера в 02:45
Армия и оружие
Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
РИА Новости 09:49
Общество
Картину Бэнкси о парламенте Британии продали за рекордную сумму
РЕН ТВ вчера в 15:47
Политика
Путин рассказал о работе социальных лифтов в России
Социальные лифты должны работать не по звонку, а по объективным критериям и распространяться на всю страну, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 10:46
Политика
Политолог Валерий Соловей назвал следующего президента России
Во власти идет подготовка к транзиту власти, над этим работают специальные группы, которые уже наметили 40 различных вариантов, заявил в Telegram-канале российский политолог Валерий Соловей.
Московский Комсомолец 11:04
Наука
В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза
В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз.
Lenta.ru 10:00
Гаджеты
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold оценен в 160 тысяч рублей
Megaobzor.com вчера в 07:57
Космос
Россвязь: спутники для «Экспресс-РВ» начнут создавать в 2020 году и запускать в 2023
Спутники для системы связи "Экспресс-РВ" в рамках национального проекта "Цифровая экономика" начнут создавать в следующем году, а их первые запуски произойдут в 2023 году.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 06:09
Наука
Ученые нашли замену зубным имплантам
Gazeta.SPb 01:04
Шоу-бизнес
«Ленком» отменил вечер памяти Николая Караченцова
Как пояснил директор театра Марк Варшавер, вечер памяти обязательно состоится, но в другой день, так как коллектив не хочет, чтобы концерт проходил, пока не прошло 40 дней со дня смерти Марка Захарова.
Культуромания вчера в 14:21
Происшествия
Полковник ФСБ стал тайным миллиардером. Он брал взятки на Лубянке и жил в своем дворце
На днях стало известно, что начальник банковского отдела управления «К» ФСБ России Кирилл Черкалин, задержанный в апреле этого года, получал миллионные взятки прямо на Лубянке возле штаб-квартиры спецслужбы.
Lenta.ru 02 октября в 17:01
Политика
Киев рассчитывает на встречу в «нормандском формате» в конце октября
Ранее, 3 октября, помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая рабочий график главы российского государства Владимира Путина, в октябре встреча "четверки" вряд ли состоится.
ТАСС 16:36
Единоборства
Андрей Корешков оказался легче своего соперника на Bellator 229
Россиянин показал вес 170,8 фунтов (77,47 кг), американец оказался на 45 граммов тяжелее - 170,9 фунтов.
Омск здесь 02:12
Политика
По делу задержанного в Неаполе Коршунова арестовали гражданина Италии
В «деле Коршунова», который был задержан по запросу США в Неаполе, появился второй фигурант.
Комсомольская правда 12:57
Политика
Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину
Стоимость транзита российского газа через Украину будет определяться на основе законодательства Европейского союза, заявил глава Минэнерго Александр Новак.
Газета.Ru 13:00
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
В Соединенных Штатах активистка на встрече с демократом Александрой Окасио-Кортез призвала есть детей и бомбить Россию для того, чтобы спасти планету.
Газета.Ru 17:54
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
RT на русском вчера в 19:57
Происшествия
Суд арестовал имущество фигурантов дела Baring Vostok
Суд принял решение об аресте активов, в том числе квартир, подозреваемых по делу касательно инвестиционного фонда Baring Vostok.
RT на русском 16:13
Футбол
«Реал» опроверг информацию о панических атаках Куртуа
Руководство «Реала» выступило с заявлением на официальном сайте клубе относительно состояния здоровья голкипера Тибо Куртуа.
Спорт-Экспресс 08:16
Политика
Time узнал о готовности Трампа предложить КНДР сделку по санкциям
Президент США Дональд Трамп готов предложить КНДР снятие некоторых санкций ООН на три года в обмен на ликвидацию ядерного центра в Йонбёне, сообщает журнал Time.
Интерфакс 18:23
Культура
Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»
"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.
Российская газета 17:22
Происшествия
Под Львовом пять человек погибли при аварийной посадке Ан-12
Пять человек погибли при аварийной посадке под Львовом грузового самолета Ан-12, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Аргументы и Факты 03:35
Здоровье
Нутрициолог рассказал, какое мясо опаснее — свинина или курица
Нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, кому противопоказано куриное мясо.
iReactor 00:53
Политика
Демократы запросили у Белого дома документы по Украине
Демократы в палате представителей конгресса США запросили у Белого дома документы по Украине.
Российская газета 19:56
Кино
Звезда «Ангела» Кристиан Кейн снимется в 15 сезоне «Сверхъестественного»
Киноафиша России 01 октября в 17:43
Единоборства
Головкин и Деревянченко провели дуэль взглядов
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана и украинец Сергей Деревянченко провели дуэль взглядов в преддверии боя, который состоится ранним утром 6 октября мск.
Чемпионат вчера в 06:40
Футбол
ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы
РИА Новости вчера в 14:49