По словам дипломата, "Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее". Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария отметил, что Тбилиси необходимо сделать первый шаг в процессе нормализации отношений с Москвой.

Власти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ

Происшествия Экспертиза признала якутского шамана Габышева невменяемым Проведенная по заказу следствия экспертиза признала якутского шамана Александра Габышева невменяемым, сообщает «Правозащита Открытки» со ссылкой на адвоката шамана Ольгу Тимофееву.

Культура Доминго ушел с поста директора оперы Лос-Анджелеса из-за секс-скандала Испанский оперный певец Пласидо Доминго сложил с себя полномочия генерального директора оперы Лос-Анджелеса из-за предъявленных ему обвинений в сексуальных домогательствах.

Политика Путин рассказал о работе социальных лифтов в России Социальные лифты должны работать не по звонку, а по объективным критериям и распространяться на всю страну, заявил президент РФ Владимир Путин.

Политика Политолог Валерий Соловей назвал следующего президента России Во власти идет подготовка к транзиту власти, над этим работают специальные группы, которые уже наметили 40 различных вариантов, заявил в Telegram-канале российский политолог Валерий Соловей.

Наука В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз.

Космос Россвязь: спутники для «Экспресс-РВ» начнут создавать в 2020 году и запускать в 2023 Спутники для системы связи "Экспресс-РВ" в рамках национального проекта "Цифровая экономика" начнут создавать в следующем году, а их первые запуски произойдут в 2023 году.

Шоу-бизнес «Ленком» отменил вечер памяти Николая Караченцова Как пояснил директор театра Марк Варшавер, вечер памяти обязательно состоится, но в другой день, так как коллектив не хочет, чтобы концерт проходил, пока не прошло 40 дней со дня смерти Марка Захарова.

Происшествия Полковник ФСБ стал тайным миллиардером. Он брал взятки на Лубянке и жил в своем дворце На днях стало известно, что начальник банковского отдела управления «К» ФСБ России Кирилл Черкалин, задержанный в апреле этого года, получал миллионные взятки прямо на Лубянке возле штаб-квартиры спецслужбы.

Политика Киев рассчитывает на встречу в «нормандском формате» в конце октября Ранее, 3 октября, помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая рабочий график главы российского государства Владимира Путина, в октябре встреча "четверки" вряд ли состоится.

Единоборства Андрей Корешков оказался легче своего соперника на Bellator 229 Россиянин показал вес 170,8 фунтов (77,47 кг), американец оказался на 45 граммов тяжелее - 170,9 фунтов.

Политика По делу задержанного в Неаполе Коршунова арестовали гражданина Италии В «деле Коршунова», который был задержан по запросу США в Неаполе, появился второй фигурант.

Политика Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину Стоимость транзита российского газа через Украину будет определяться на основе законодательства Европейского союза, заявил глава Минэнерго Александр Новак.

Политика В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты В Соединенных Штатах активистка на встрече с демократом Александрой Окасио-Кортез призвала есть детей и бомбить Россию для того, чтобы спасти планету.

Происшествия Суд арестовал имущество фигурантов дела Baring Vostok Суд принял решение об аресте активов, в том числе квартир, подозреваемых по делу касательно инвестиционного фонда Baring Vostok.

Футбол «Реал» опроверг информацию о панических атаках Куртуа Руководство «Реала» выступило с заявлением на официальном сайте клубе относительно состояния здоровья голкипера Тибо Куртуа.

Политика Time узнал о готовности Трампа предложить КНДР сделку по санкциям Президент США Дональд Трамп готов предложить КНДР снятие некоторых санкций ООН на три года в обмен на ликвидацию ядерного центра в Йонбёне, сообщает журнал Time.

Культура Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос» "Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.

Происшествия Под Львовом пять человек погибли при аварийной посадке Ан-12 Пять человек погибли при аварийной посадке под Львовом грузового самолета Ан-12, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Политика Демократы запросили у Белого дома документы по Украине Демократы в палате представителей конгресса США запросили у Белого дома документы по Украине.