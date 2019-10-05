Политика

Российская газетаРоссийская газетаВласти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ

По словам дипломата, "Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее". Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария отметил, что Тбилиси необходимо сделать первый шаг в процессе нормализации отношений с Москвой.
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с чего всё началось

В Госдуме оценили слова главы МИД Грузии о возобновлении полётов из России

Ранее Залкалиани заявил, что будет приветствовать решение о возобновлении авиаперелётов между Грузией и Россией. Министр отметил, что развитие туризма является одним из направлений, способствующих деэскалации.
RT на русском02:46

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В Госдуме оценили слова главы МИД Грузии о возобновлении полетов в Россию

РИА Новости04:44

В Госдуме оценили призыв Грузии о возобновлении авиасообщения с РФ

РЕН ТВ02:58

Глава МИД Грузии заявил, что будет приветствовать возобновление полетов из России

ТАССвчера в 12:21

Отпустило? Глава МИД Грузии просит восстановить авиасообщение с Россией

REGNUMвчера в 16:29

Тбилиси хочет «как можно скорее» возобновить авиасообщение с Россией

Life.ruвчера в 13:26

В Госдуме оценили слова главы МИД Грузии о возобновлении полётов из России

RT на русском02:46

МИД Грузии выступает за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией

Коммерсантъвчера в 11:47
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Политика

NYT: В деле о беседе Трампа с Зеленским появился второй свидетель

Ранее американские СМИ сообщили, что в ходе телефонных переговоров Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена, сын которого — Хантер — входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma Holdings.
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Эрдоган не исключил начала операции в Сирии в ближайшее время

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция Турции в Сирии может начать в ближайшие дни, сообщает ТАСС Заявление о создании зоны безопасности в Сирии Эрдоган сделал в Анкаре во время выступления, которое транслировало местное ТВ.
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Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании

Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли.
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Оскорбивший слушателя Владимир Соловьёв пожаловался на травлю

Телеведущий Владимир Соловьёв пожаловался на шквал критики в его адрес. Об этом он сообщил в беседе с «Газетой.ру».
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Общество

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Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
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Как встречает свой юбилей Александр Михайлов

Народный артист РСФСР, талантливый актёр и без преувеличения кумир миллионов - Александр Михайлов 5 октября празднует 75-летие.
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Электросамокаты и гироскутеры могут попасть в ПДД

В Правилах дорожного движения может появиться новый термин — «средства индивидуальной мобильности».
REGNUM 02:20
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Опубликовано видео драки Александра Емельяненко и Михаила Кокляева

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Фигурное катание

Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.
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Происшествия

В Якутии экс-депутат Ил Тумэна погиб в схватке с медведем

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Экономика

Россиян предупредили о росте цен на продукты

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
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6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой

Как правило, подготавливая свой автомобиль к зиме, большинство водителей не утруждают себя большим количеством работ, ограничившись лишь сменой летней резины на зимнюю, иногда проверкой аккумулятора и доливкой в него дистиллированной воды, ну и, конечно же, заменой омывающей жидкости на ту, которую можно использовать при минусовых температурах.
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В Тольятти при пожаре в жилом доме погибли четыре человека

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Компания Apple пока не прокомментировала эту проблему.
UfaTime.ru 04:33
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МИД России вызвал посла Ирана после задержания журналистки в Тегеране

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В Якутии уволилась учитель, грозившая ребенку «спустить шкуру»

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Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей

Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.
BFM.ru вчера в 06:51
Происшествия

В Подмосковье убили 17-летнюю студентку

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Бывший защитник «Милана»: у Головина прекрасное будущее

Бывший защитник футбольного «Милана» и сборной Дании Томас Хельвег поделился своим мнением относительно дальнейшей спортивной карьеры российского полузащитника команды «Монако» Александра Головина.
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Происшествия

В Петербурге автокран упал в реку

В Санкт-Петербурге автокран упал в реку. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
РБК 03:40
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» призвала экс-короля Малайзии не прятаться от сына

Оксана Воеводина, обладательница титула «Мисс Москва-2015», которая была замужем за бывшим королем Малайзии Мухаммадом V Фарисом и родила сына, призвала экс-супруга не прятаться от ребенка.
Наша версия вчера в 09:17
Происшествия

В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак

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Происшествия

Сына вице-президента МТС арестовали после погони

Известия 03 октября в 12:17
Энергетика

Минфин оценил последствия от падения цен на нефть до $10 за баррель

При самом неблагоприятном сценарии цены на нефть марки Urals опустятся до $10 за баррель и останутся на этом уровне в течение десяти лет.
РБК 03 октября в 22:30
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В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты

Газета.Ru вчера в 17:54
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Илья Иванюк: моя жена болеет за моего соперника из Катара

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Первый канал изменил правила голосования на шоу «Голос»

Первый канал изменил правила голосования на шоу «Голос».
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Синоптики прогнозируют «настоящий снег» в понедельник в Москве

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В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева

5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
SakhaLife.ru вчера в 23:15
Армия и оружие

Опубликовано видео боевых стрельб ударных вертолетов Ка-52

Летчики армейской авиации Восточного военного округа на ударных вертолетах Ка-52 "Аллигатор" уничтожили колонну техники на учениях под Хабаровском.
РИА Новости 03:06
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