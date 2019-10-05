Политика
Российская газетаВласти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ
По словам дипломата, "Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее". Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария отметил, что Тбилиси необходимо сделать первый шаг в процессе нормализации отношений с Москвой.
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с чего всё началось
Ранее Залкалиани заявил, что будет приветствовать решение о возобновлении авиаперелётов между Грузией и Россией. Министр отметил, что развитие туризма является одним из направлений, способствующих деэскалации.RT на русском02:46
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Политика
NYT: В деле о беседе Трампа с Зеленским появился второй свидетель
Ранее американские СМИ сообщили, что в ходе телефонных переговоров Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена, сын которого — Хантер — входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma Holdings.
Армия и оружие
Эрдоган не исключил начала операции в Сирии в ближайшее время
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция Турции в Сирии может начать в ближайшие дни, сообщает ТАСС Заявление о создании зоны безопасности в Сирии Эрдоган сделал в Анкаре во время выступления, которое транслировало местное ТВ.
Экономика
Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании
Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли.
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьёв пожаловался на травлю
Телеведущий Владимир Соловьёв пожаловался на шквал критики в его адрес. Об этом он сообщил в беседе с «Газетой.ру».
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Кино
Как встречает свой юбилей Александр Михайлов
Народный артист РСФСР, талантливый актёр и без преувеличения кумир миллионов - Александр Михайлов 5 октября празднует 75-летие.
Транспорт
Электросамокаты и гироскутеры могут попасть в ПДД
В Правилах дорожного движения может появиться новый термин — «средства индивидуальной мобильности».
Единоборства
Опубликовано видео драки Александра Емельяненко и Михаила Кокляева
Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовал в социальных сетях видео потасовки с бойцом смешанных единоборств (MMA) Александром Емельяненко.
Фигурное катание
Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.
Происшествия
В Якутии экс-депутат Ил Тумэна погиб в схватке с медведем
Бывший депутат государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Александр Крылов скончался после нападения на него медведя.
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Авто
6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой
Как правило, подготавливая свой автомобиль к зиме, большинство водителей не утруждают себя большим количеством работ, ограничившись лишь сменой летней резины на зимнюю, иногда проверкой аккумулятора и доливкой в него дистиллированной воды, ну и, конечно же, заменой омывающей жидкости на ту, которую можно использовать при минусовых температурах.
Происшествия
В Тольятти при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
Гаджеты
Владельцы iPhone 11 жалуются на проблемы с камерой смартфона
Компания Apple пока не прокомментировала эту проблему.
Политика
МИД России вызвал посла Ирана после задержания журналистки в Тегеране
Происшествия
В Якутии уволилась учитель, грозившая ребенку «спустить шкуру»
Экономика
Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей
Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.
Происшествия
В Подмосковье убили 17-летнюю студентку
Футбол
Бывший защитник «Милана»: у Головина прекрасное будущее
Бывший защитник футбольного «Милана» и сборной Дании Томас Хельвег поделился своим мнением относительно дальнейшей спортивной карьеры российского полузащитника команды «Монако» Александра Головина.
Происшествия
В Петербурге автокран упал в реку
В Санкт-Петербурге автокран упал в реку. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» призвала экс-короля Малайзии не прятаться от сына
Оксана Воеводина, обладательница титула «Мисс Москва-2015», которая была замужем за бывшим королем Малайзии Мухаммадом V Фарисом и родила сына, призвала экс-супруга не прятаться от ребенка.
Происшествия
В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Энергетика
Минфин оценил последствия от падения цен на нефть до $10 за баррель
При самом неблагоприятном сценарии цены на нефть марки Urals опустятся до $10 за баррель и останутся на этом уровне в течение десяти лет.
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Спорт
Илья Иванюк: моя жена болеет за моего соперника из Катара
Культура
Первый канал изменил правила голосования на шоу «Голос»
Первый канал изменил правила голосования на шоу «Голос».
Происшествия
В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева
5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
Армия и оружие
Опубликовано видео боевых стрельб ударных вертолетов Ка-52
Летчики армейской авиации Восточного военного округа на ударных вертолетах Ка-52 "Аллигатор" уничтожили колонну техники на учениях под Хабаровском.