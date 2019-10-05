Политика
Российская газетаВласти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ
По словам дипломата, "Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее". Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария отметил, что Тбилиси необходимо сделать первый шаг в процессе нормализации отношений с Москвой.
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Гаджеты
Компания Apple увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса
Компания Apple на 10 процентов увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса. Об этом сообщает издание Nikkei Asian Review.
Происшествия
Самолет вернулся во Внуково из-за пьяного пассажира на борту
Самолет авиакомпании Turkish Airlines, который вылетел в Стамбул из аэропорта Внуково в Москве, вернулся обратно из-за пьяного пассажира.
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Политика
В палате представителей США потребовали от Пенса документы по Украине
Председатели комитетов палаты представителей конгресса США по разведке, по иностранным делам и по реформам и надзору запросили у вице-президента Соединённых Штатов Майкла Пенса документы по Украине.
Наука
Ученые нашли замену зубным имплантам
Культура
Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+»
После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.
Происшествия
Оценены шансы выжить в авариях на разных видах транспорта
Вертолеты являются самым опасным видом транспорта из всех, по которым страхуется обязательная гражданская ответственность перевозчиков (ОСГОП).
Культура
Иван Ургант и Анастасия Ивлеева получили ТЭФИ как лучшие телеведущие
Иван Ургант («Вечерний Ургант») и Анастасия Ивлеева («Agent Шоу») получили статуэтки как лучшие ведущие.
Общество
Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию
Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
Политика
СМИ узнали детали итогового документа саммита «нормандской четверки»
Представители стран, входящих в состав «нормандской четверки», предварительно согласовали проект итогового документа саммита, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.
Политика
Дания не сможет запретить строительство «Северного потока — 2»
Дания может выбрать самый «безопасный» маршрут строительства российского газопровода «Северный поток — 2», но запретить его строительство не в ее силах, сообщил замначальника департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога.
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
Происшествия
Мэр Львова: при аварийной посадке Ан-12 людей задавил груз
Кино
Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве
Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
Наука
В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза
В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз.
Кино
В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2»
Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
Футбол
Гризманн может покинуть «Барселону» из-за конфликта с Месси
Боссы клуба из столицы Каталонии дают Гризманну срок до конца сезона, чтобы тот наладил свои отношения с аргентинским нападающим "Барселоны", сообщает Спортс.Ru.
Шоу-бизнес
Гендиректор Black Star Пашу: «С Тимати часто конфликтуем»
36-летний Павел Курьянов, которого друзья и близкие называют просто Пашу, вот уже много лет возглавляет продюсерский центр Black Star.
Здоровье
Чем опасно пониженное давление, объяснили врачи
Врачи объяснили, что пониженное давление опасно не меньше, чем повышенное. Сильнее всего страдает головной мозг, пишет "ГлавУфа".
Политика
Пригожин объяснил, почему возглавил совет медиагруппы «Патриот»
Издания, которые объединились в медиагруппу «Патриот», сами попросили российского бизнесмена Евгения Пригожина возглавить их попечительский совет.
Происшествия
Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках
Вячеслав Шашмин, которого признали виновным в покушении на участие в беспорядках, получил три года условно.
Общество
Картина Бэнкси продана на аукционе за рекордные $12 млн
Футбол
«Крылья Советов» отреагировали на данные об интересе МЮ к Соболеву
Ранее издание The Sun сообщило, что нападающий «Крыльев Советов» Соболев входит в список игроков, которыми интересуется «Манчестер Юнайтед».
Политика
В Иране задержана журналистка из России
Культура
Скончалась актриса Дайан Кэрролл
В Лос-Анджелесе на 85-м году жизни умерла американская актриса Дайан Кэрролл. Об этом сообщает Associated Press.
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Футбол
Гаттузо: больше всего из российских игроков нравился Карпин
Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал, что из российских игроков в бытность, когда он сам был футболистом, ему нравился нынешний наставник «Ростова» Валерий Карпин.