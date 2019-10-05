Политика

Российская газетаРоссийская газетаВласти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ

По словам дипломата, "Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее". Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария отметил, что Тбилиси необходимо сделать первый шаг в процессе нормализации отношений с Москвой.
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Власти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ

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