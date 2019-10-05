По словам дипломата, "Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее". Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария отметил, что Тбилиси необходимо сделать первый шаг в процессе нормализации отношений с Москвой.

Власти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ

Общество Маргарита Грачева выходит замуж Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.

Политика В палате представителей США потребовали от Пенса документы по Украине Председатели комитетов палаты представителей конгресса США по разведке, по иностранным делам и по реформам и надзору запросили у вице-президента Соединённых Штатов Майкла Пенса документы по Украине.

Политика Дания не сможет запретить строительство «Северного потока — 2» Дания может выбрать самый «безопасный» маршрут строительства российского газопровода «Северный поток — 2», но запретить его строительство не в ее силах, сообщил замначальника департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога.

Футбол Гризманн может покинуть «Барселону» из-за конфликта с Месси Боссы клуба из столицы Каталонии дают Гризманну срок до конца сезона, чтобы тот наладил свои отношения с аргентинским нападающим "Барселоны", сообщает Спортс.Ru.

Культура Скончалась актриса Дайан Кэрролл В Лос-Анджелесе на 85-м году жизни умерла американская актриса Дайан Кэрролл. Об этом сообщает Associated Press.