Список подлежащих блокировке программ возглавил видеосервис TikTok. Кроме него в Индии нельзя будет воспользоваться мобильным приложением китайской соцсети WeChat, браузером UC, сервисом микроблогов Weibo и другими приложениями. Также будет заблокирована игра Clash of Kings.

Власти Индии заблокировали TikTok и еще 58 китайских приложений

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