Общество

РБКРБКВласти Индии заблокировали TikTok и еще 58 китайских приложений

Список подлежащих блокировке программ возглавил видеосервис TikTok. Кроме него в Индии нельзя будет воспользоваться мобильным приложением китайской соцсети WeChat, браузером UC, сервисом микроблогов Weibo и другими приложениями. Также будет заблокирована игра Clash of Kings.
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Власти Индии заблокировали TikTok и еще 58 китайских приложений

РБКвчера в 15:31

Индия заблокировала 59 китайских приложений

Коммерсантъвчера в 14:35

Власти Индии запретили TikTok и WeChat

Газета.Ruвчера в 12:45

В Индии запретили TikTok

Вести.Ruвчера в 12:53

Власти Индии заблокировали TikTok и еще 58 китайских приложений

Взгляд.рувчера в 12:39

В Индии запретили «наносящую вред суверенитету» соцсеть Tik Tok

Комсомольская правдавчера в 12:27

В Индии запретили TikTok и WeChat

РИА Новостивчера в 12:14
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Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
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Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
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Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
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Политика

Россию включили в пятерку потенциальных стран-лидеров в мире

В число лидеров, по мнению эксперта, помимо России выходят Китай и Индия. Однако РФ занимает только четвертое место в списке.
Газета.Ru вчера в 14:17
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Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости вчера в 12:25
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Энергетика

В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy

Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия 28 июня в 23:30
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Общество

Министр просвещения назвал дату начала нового учебного года

Российская газета 01:57
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Армия и оружие

Пентагон прокомментировал обвинения в сговоре Москвы с «Талибаном»

Министерство обороны США не обладает фактами для признания достоверными утверждений о помощи России боевикам радикального движения «Талибан» (запрещена в РФ).
Известия 00:37
8
Общество

Три прототипа российской вакцины от COVID-19 оказались эффективны

Три прототипа российской вакцины от коронавируса успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ и показали эффективность.
Lenta.ru 00:12
63
Политика

Лидеры России и Белоруссии откроют мемориал под Ржевом

Вести.Ru вчера в 23:05
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Политика

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
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Происшествия

В Югре ушло в суд дело о незаконном обороте драгметаллов на 82 млн руб

В Югре в суд ушли материалы уголовного дела о незаконном обороте драгоценных металлов на общую сумму 82 миллиона рублей.
Российская газета 01:56
Происшествия

Экс-президента Киргизии Атамбаева перевели из СИЗО в больницу

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева перевели из СИЗО Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) в больницу с диагнозом "внебольничная двусторонняя пневмония", сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Госкомитета.
РИА Новости 00:27
2
Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире

Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
1,7K
Общество

Оперштаб: в Кузбассе скончался десятый пациент с коронавирусом

Всего за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 00:38
76
Общество

В Думу внесли проект о покупке на маткапитал техники для онлайн-учебы

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий использовать средства материнского капитала на покупку техники для дистанционного обучения ребенка.
РБК вчера в 22:08
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Культура

Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI

Российская газета вчера в 17:19
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Футбол

Андре Шюррле может продолжить карьеру в «Беневенто»

Немецкий полузащитник дормундской «Боруссии» Андре Шюррле может продолжить карьеру в итальянской Серии B, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.
Чемпионат вчера в 20:17
Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Сторона обвинения попросила октябрьский районный суд Санкт-Петербурга исследовать переписку историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко на закрытом заседании.
Известия вчера в 15:44
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Авто

Mercedes выпустил коллекционный Maybach Grand Edition

Компания Mercedes выпустил коллекционный Maybach Grand Edition, предназначенный для Японии.
Picsnews.net вчера в 01:53
Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

Деловое.ТВ вчера в 02:55
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Здоровье

Коэффициент распространения COVID-19 на Среднем Урале за неделю не изменился

Коэффициент распространения коронавируса (Rt) в Свердловской области за прошедшую неделю не изменился, оставшись на уровне 0,97.
Европейско-Азиатские новости 27 июня в 05:52
Политика

В США предложили выкупить С-400 у Турции

Документ позволяет Вашингтону купить у Анкары российские зенитные ракетные системы С-400.
BFM.ru вчера в 23:07
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Кино

Поклонникам саги «Властелин колец» и «Хоббит» приготовили подарок

REGNUM вчера в 07:45
Политика

Дуда набрал в первом туре выборов президента Польши 43,5%

Действующий президент Польши Анджей Дуда получил в первом туре 43,5% голосов, на втором месте кандидат от крупнейшей в республике оппозиционной партии "Гражданская платформа", мэр Варшавы Рафал Тшасковский, набравший 30,46% голосов.
ТАСС 00:36
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Технологии

Названы преимущества отключения геолокации на смартфоне

Перечислены реальные преимущества отключения геолокации на смартфоне.
Evo-rus.com вчера в 12:18
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Общество

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году

ЦОС предполагает создание условий для реализации образовательных программ с применением электронных технологий для всех уровней образования.
АТВмедиа вчера в 02:30
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Транспорт

«Автодор» назвал стоимость проезда по ЦКАД

Стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 руб. за 1 км. Как сообщает ТАСС, об этом журналистам рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
РБК вчера в 03:14
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Общество

В Тульской области сняли ряд ограничений из-за коронавируса

В понедельник, 29 июня, губернатор Тульской области Алексей Дюмин внёс изменения в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
7 новостей вчера в 09:05
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Культура

Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv вчера в 01:11
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