Происшествия

РБКРБКВласти Индонезии перечислили 100 причин крушения Boeing 737 MAX

Власти Индонезии составили перечень причин, которые привели к катастрофе Boeing 737 MAX в октябре 2018 года, сообщает Wall Street Journal. Официально доклад будет представлен в ноябре, после того как под ним поставят подписи представители производителя.
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WSJ: причинами падения Boeing в Индонезии стали недостатки конструкции и госконтроля

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Эксперты назвали причины крушения самолета Lion Air в октябре 2018 года

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СМИ раскрыли детали доклада о крушении Boeing 737 MAX в Индонезии

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Власти Индонезии назвали 100 причин крушения Boeing 737 MAX

URA.Ruвчера в 21:04

Власти Индонезии перечислили 100 причин крушения Boeing 737 MAX

РБКвчера в 19:20
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Павел Колобков: «РУСАДА выполнила все условия ВАДА»

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что РУСАДА выполнила все условия ВАДА для восстановления прав.
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Законопроект об изоляции «воров в законе» в тюрьмах внесен в Госдуму

Лидеров организованных преступных сообществ (ОПС) предлагается содержать под стражей отдельно от других заключенных - законопроект на эту тему внесен в Госдуму.
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Ранее iReactor сообщал, что Джеки Чан принес свои извинения российским фанатам за то, что не смог приехать в Москву на премьеру российско-китайского фильма «Тайна печати дракона».
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Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, чтобы снизить ставки ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
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Происшествия

СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга

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В Екатеринбург привезли детей, облитых горящим маслом в Турции

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Политика

ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
RT на русском 05:28
Происшествия

Бывшие футболисты сборной России захотели от МВД 260 миллионов рублей

Отмечается, что ответчик согласился с доводами Бурчука. Таким образом, общая сумма иска составит 260 миллионов рублей.
Lenta.ru 05:38
Армия и оружие

Шойгу допустил отмену обязательного призыва в армию

Шойгу отметил, что мобилизационный резерв должен быть в любом суверенном государстве.
Комсомольская правда вчера в 02:40
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«Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал

«Чернобыль» удостоен премии как лучший мини-сериал (Крэйг Мэйзин, Джейн Фезерстоун и Кэролин Штраусс), за режиссуру мини-сериала или фильма (Йохан Ренк) и сценарий мини-сериала или фильма (Крэйг Мэйзин).
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Астрономическая осень. Что означает осеннее равноденствие

День весеннего равноденствия (хару-но хиган сюмбун-но хи) и День осеннего равноденствия (аки-но хиган сюбун-но хи) связаны с поминанием ушедших предков, в это время принято посещать могилы усопших родственников.
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Правила расчета транспортного налога изменились в РФ

Новые правила расчета транспортного налога начали действовать в РФ, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС).
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Batman: Arkham Knight вышла в Epic Games Store без защиты Denuvo

CyberSport.ru вчера в 09:48
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Женщина, назвавшаяся пациенткой одной из московских клиник, сообщила, что врачи перестали лечить актрису Анастасию Заворотнюк.
URA.Ru вчера в 21:59
Интернет

Названы самые небезопасные пароли

Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости вчера в 20:49
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Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море

Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.
Известия вчера в 05:41
Армия и оружие

Минобороны планирует улучшить программу боевой подготовки офицеров

Тестовая программа дополнительной подготовки офицеров по действиям в огне, воде, воздухе и на суше стартовала в Вооруженных силах РФ, по её результатам планируется улучшить систему боевой подготовки в частях и формированиях, сообщили в понедельник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
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Происшествия

Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019»

Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.
BFM.ru вчера в 15:32
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов объяснил, почему променял Бузову на Костенко

Анастасию Костенко называли разлучницей, ведь именно к ней ушел Дмитрий Тарасов, который был в браке с известной телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 05:11
Армия и оружие

В Совфеде оценили слова генерала США о действиях России в Чёрном море

Ранее генерал Бен Ходжес обвинил Россию в блокировке учений НАТО в Чёрном море.
RT на русском 03:27
Политика

Роскомнадзор создаст список фейковых СМИ

В Роскомнадзоре проработали идею создания списка изданий, регулярно распространяющих недостоверную "фейковую" информацию.
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Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года

Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
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Экономика

Власти объяснили рост зарплат в Магаданской области

Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области - на 14,7%, в Туве рост составил 12,4%.
РИА Новости 05:50
Экономика

Путин обсудил с Медведевым бюджет

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Медведевым. Они обсудили параметры бюджета на 2020-2022 годы.
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Компания Xiaomi показала Xiaomi Mi Mix Alpha

Компания Xiaomi продемонстрировала модель Mi Mix Alpha.
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«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook

Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook.
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Роскосмос поделится с NASA причинами появления отверстия в «Союзе»

В Роскосмосе заявили, что расскажут NASA, почему в космическом корабле "Союз МС-09" появилось отверстие, сразу после завершения официального расследования, пишет "Интерфакс".
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Шпиона Смоленкова объявили в розыск

Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
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В Челябинской области назначен глава минпрома

В Челябинской области назначен министр промышленности региона.
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Происшествия

Нелегальная врезка в нефтепровод «Дружба» в Польше привела к утечке

Нелегальная врезка в нефтепровод "Дружба" привела к разливу топлива в районе города Тлущ под Варшавой.
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