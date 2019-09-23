Происшествия

ВедомостиВедомостиWSJ узнала детали доклада о крушении Boeing 737 Max в Индонезии

Индонезийские следователи определили, что причинами крушения пассажирского Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air в октябре 2018 г. стали проблемы при проектировании самолета и нехватка контроля со стороны регуляторов. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
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