Происшествия

ДождьДождьВласти Ирана назвали причиной крушения Boeing возгорание двигателя

Возгорание двигателя стало причиной крушения самолета Boeing 737 «Украинских авиалиний», разбившегося в Тегеране. Об этом сообщил агентству IRNA официальный представитель международного аэропорта Имама Хомейни, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
К катастрофе также привела неудачная попытка пилота взять лайнер под контроль во время пожара, передает
 агентство IRNA со ссылкой на представителя министерства дорог и городского развития Ирана.
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Власти Ирана назвали причиной крушения Boeing возгорание двигателя

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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число погибших от кори в Демократической Республике Конго превысило шесть тысяч человек.
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В Иране разбился украинский пассажирский лайнер

В момент падения на борту Boeing-737 находилось сто восемьдесят пассажиров и члены экипажа. Об этом сообщило агентство Fars.
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СМИ сообщили об атаке на военные базы в Ираке с помощью новейших ракет

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Эксперты Минобороны Украины вылетели в Иран

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