с чего всё началось

Возгорание двигателя стало причиной крушения самолета Boeing 737 «Украинских авиалиний», разбившегося в Тегеране. Об этом сообщил агентству IRNA официальный представитель международного аэропорта Имама Хомейни, передает РИА Новости.

Экономика Премьер Греции объявил о закрытии представительства МВФ в Афинах Греция вступила в период эффективных реформ, экономическая ситуация в стране заметно улучшилась, представительство Международного валютного фонда (МВФ) в Афинах в ближайшее время будет закрыто.

Экономика Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП РФ в 2020 году Всемирный банк в среду опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году составит 1,6%, а в 2021-22 гг. — 1,8%, передает РИА Новости.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Здоровье В Конго от кори погибли шесть тысяч человек По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число погибших от кори в Демократической Республике Конго превысило шесть тысяч человек.

Происшествия В Иране разбился украинский пассажирский лайнер В момент падения на борту Boeing-737 находилось сто восемьдесят пассажиров и члены экипажа. Об этом сообщило агентство Fars.

Политика Жириновский назвал ЕС «колхозом» В ЕС решения принимаются слишком сложно, поэтому «Северный поток-2» до сих пор не введен в действие, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в Telegram-канале.

Политика Эксперты Минобороны Украины вылетели в Иран Самолет с экспертами Минобороны Украины вылетел в Иран после крушения в стране украинского пассажирского самолета.

Шоу-бизнес Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.

Политика Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке Что происходит на Ближнем Востоке Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.