Происшествия
ДождьВласти Ирана назвали причиной крушения Boeing возгорание двигателя
Возгорание двигателя стало причиной крушения самолета Boeing 737 «Украинских авиалиний», разбившегося в Тегеране. Об этом сообщил агентству IRNA официальный представитель международного аэропорта Имама Хомейни, передает РИА Новости.
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К катастрофе также привела неудачная попытка пилота взять лайнер под контроль во время пожара, передает агентство IRNA со ссылкой на представителя министерства дорог и городского развития Ирана.Дождь01:18
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Экономика
Премьер Греции объявил о закрытии представительства МВФ в Афинах
Греция вступила в период эффективных реформ, экономическая ситуация в стране заметно улучшилась, представительство Международного валютного фонда (МВФ) в Афинах в ближайшее время будет закрыто.
Общество
Пенсию пересчитают в минус. Кому будут платить меньше в 2020 году
Зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, кому пенсию будут пересчитывать в минус и в каких ситуациях, сообщает PRIMPRESS.
Экономика
Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП РФ в 2020 году
Всемирный банк в среду опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году составит 1,6%, а в 2021-22 гг. — 1,8%, передает РИА Новости.
Происшествия
Один человек погиб в результате стрельбы в Канаде
Один человек погиб, и трое пострадали в результате стрельбы в канадской столице Оттаве.
Футбол
«Шальке» предложил «Ростову» 15 млн евро за Шомуродова
Как сообщает GoSport.uz, гельзенкирхенцы уже сделали предложение ростовчанам. «Шальке» оценивает форварда сборной Узбекистана в 15 млн евро.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Армия и оружие
Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада
Две ракеты упали в районе Багдада, где располагаются правительственные учреждения и зарубежные посольства, пишет 8 января AL-MAYADEEN.
Здоровье
В Конго от кори погибли шесть тысяч человек
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число погибших от кори в Демократической Республике Конго превысило шесть тысяч человек.
Происшествия
В Иране разбился украинский пассажирский лайнер
В момент падения на борту Boeing-737 находилось сто восемьдесят пассажиров и члены экипажа. Об этом сообщило агентство Fars.
Армия и оружие
СМИ сообщили об атаке на военные базы в Ираке с помощью новейших ракет
Атака на базы в Ираке, где дислоцированы американские военные, стала ответом Ирана на удар США по объектам в районе Багдада, в результате чего погиб командир элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс» Касем Сулеймани.
Космос
Добровольцы идентифицировали более 14 миллионов объектов на астероиде Бенну
Политика
Жириновский назвал ЕС «колхозом»
В ЕС решения принимаются слишком сложно, поэтому «Северный поток-2» до сих пор не введен в действие, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в Telegram-канале.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Политика
Эксперты Минобороны Украины вылетели в Иран
Самолет с экспертами Минобороны Украины вылетел в Иран после крушения в стране украинского пассажирского самолета.
Энергетика
Лукашенко устроил нефтяной коллапс в Белоруссии из-за 10 долларов
Александр Лукашенко отказался санкционировать подписание контрактов на поставку российской нефти белорусским НПЗ без скидки $10 с тонны.
Кино
В Сети появились первые фото Паттинсона в образе Бэтмена
Один из пользователей соцсети Twitter опубликовал фото со съёмок фильма про Бэтмена с Робертом Паттинсоном в главной роли.
Армия и оружие
Постпред Ирана при ООН заявил о завершении мести за Сулеймани
Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не станет предпринимать новых военных действий при условии отсутствия агрессии со стороны Вашингтона.
Армия и оружие
ВС США остаются в боевой готовности, заявил глава Пентагона
Глава Минобороны США Марк Эспер заявил, что ВС США сохраняют боеготовность.
Хоккей
Овечкин вышел на 11-е место по голам за карьеру в НХЛ
Политика
Президент Польши объяснил свой отказ посетить форум в Израиле
Президент Польши Анджей Дуда объяснил отказ посетить мероприятия по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Израиле, передает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Политика
Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке
Что происходит на Ближнем Востоке Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Футбол
ПСЖ разгромил «Сент-Этьен» в четвертьфинале Кубка французской Лиги
В матче 1/4 финала Кубка Лиги парижский ПСЖ одержал крупную победу над «Сент-Этьеном».
Шоу-бизнес
Андрей Губин не собирается возвращаться на сцену
Армия и оружие
Австралийские ВВС оснастят беспилотниками сопровождения с середины 2020-х
По информации разработчика Boeing, беспилотные ведомые будут оснащены системой искусственного интеллекта, что позволит выполнять задания в автономном режиме.
Политика
В Конгрессе США проголосуют за ограничение полномочий Трампа по Ирану
В Конгрессе США рассмотрят резолюцию об ограничении военных действий президента Дональда Трампа в отношении Ирана.
Кино
Netflix показал таймлайн «Ведьмака»
Премьера сериала на Netflix состоялась 20 декабря 2019 года. Второй сезон «Ведьмака» выйдет в 2021 году.
Армия и оружие
Двигатель для бомбардировщика ПАК ДА испытают на Ил-76
Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 станет летающей лабораторией для двигателя перспективного авиакомплекса дальней авиации (ПАК ДА).
Футбол
Армани: «Если Арно хочет купить „Милан“, то я тоже могу это сделать»
Модельер и основатель компании Armani Джорджо Армани прокомментировал ранее появившуюся информацию, что президент Louis Vuitton Бернар Арно может приобрести "Милан":Если Бернар Арно хочет купить "Милан", то и я могу это сделать.