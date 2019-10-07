Политика
ВедомостиВласти Ирана назвали причины задержания российской журналистки
Задержание российской журналистки Юлии Юзик в Иране не связано со шпионажем, у нее была проблема с визой, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии, передает «РИА Новости».
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Посол был в субботу в МИДе Ирана. Завершается разбирательство, и мы рассчитываем, что скоро ее выпустят.
— Замир Кабулов, российский дипломатРИА Новости 02:40
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Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Экономика
Назначена допустимая доля приема мигрантов на работу на 2020 год
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, согласно которому назначена предельная доля иностранных работников в экономике по отраслям и по регионам России на 2020 год.
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе была зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Происшествия
В Подмосковье при пожаре погибли четверо детей и взрослый
В Волоколамском районе Подмосковья произошел пожар, в котором погибли четыре ребенка и один взрослый.
Музыка
В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге
Здоровье
Минздрав допустил возможность запрета вейпов в России
Вейпы в России могут запретить через 2-3 года, если будет собрана доказательная база о том, что они действительно могут являться причиной смерти, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.
Происшествия
Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье
Общество
Российским экстремистам назначили прожиточный минимум
Лимит могут приравнять к региональному прожиточному минимуму, сообщает «Коммерсантъ».
Шоу-бизнес
Максим Галкин посмеялся над Лерой Кудрявцевой в инстаграме
Пародист не постеснялся посмеяться над ведущей с другого канала В своём инстаграме Макс выставил фото, в котором посмеялся над рейтингами передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".
Гаджеты
Очередное обновление Windows 10 сломало кнопку «Пуск»
Недавно Microsoft выпустила очередное обновление Windows 10 для решения указанных выше неполадок в работе операционной системе.
Политика
В Киеве прошёл митинг против «формулы Штайнмайера»
В воскресенье в столице Украины прошёл митинг против "формулы Штайнмайера".
Футбол
Салах избежал серьезного повреждения в матче с «Лестером»
Повреждение форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, полученное в матче восьмого тура чемпионата Англии против «Лестера» (2:1), оказалось несерьезным.
Шоу-бизнес
СМИ распространили информацию о смерти Анастасии Заворотнюк
Пиар-директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова опровергла появившиеся ранее слухи о смерти актрисы, пишет "Телепрограмма.pro".
Происшествия
Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье
Жителю города Изобильного в Ставропольском крае выписали один из первых штрафов за курение на балконе.
Происшествия
Жительниц Приамурья оштрафовали за распространение фейков о паводке
Две женщины, рассылавшие через мессенджер недостоверную информацию о паводке, впервые в Приамурье оштрафованы по новой статье КоАП о распространении фейков, сообщает УМВД по Амурской области.
Общество
Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения
Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Общество
Янтарь оказался самым востребованным товаром у китайских туристов
Изучая чеки, аналитики пришли к выводу, что наиболее популярными товарами у китайских туристов являются янтарь и косметика.
Общество
Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование клеток
Нобелевскую премию в области медицины и физиологии получили американский онколог Уильям Кэлин, британский ученый Питер Рэтклифф и американский ученый-медик и Грегг Л. Семенза.
Политика
На Украине рассказали о судьбе солдат ДНР и ЛНР после прекращения войны
Военнослужащие Народной милиции ДНР и ЛНР могут остаться в Донбассе и перейти на службу в правоохранительные органы Украины после выполнения «формулы Штайнмайера», заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Богдан Яременко 7 октября в интервью «РБК-Украина».
Политика
Добровольцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
Глава подразделения "Азов", экс-депутат Рады Андрей Билецкий заявил, что его бойцы заняли позиции вблизи населенного пункта Золотое в Донбассе.
Шоу-бизнес
Элтон Джон рассказал о борьбе с раком
72-летний британский музыкант Элтон Джон впервые рассказал о том, как боролся с раком простаты, о котором узнал два года назад.
Армия и оружие
Эрдоган: войска США покидают северо-восток Сирии
Американские войска начали покидать северо-восток Сирии, где Турция готовит операцию по созданию зоны безопасности.
Наука
Названы самые безопасные страны при апокалипсисе
В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
Политика
Грета Тунберг написала в своём профиле в Twitter о синдроме Аспергера
Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг вновь поменяла описание в своём профиле в Twitter, заявив о якобы наличии у неё синдрома Аспергера.
Экономика
Банк HSBC решил сократить до 10 тысяч рабочих мест
Крупнейший банк Европы, британский HSBC Holdings Plc, крупнейший банк Европы подготовил меры по сокращению расходов, выполнение которых может привести к сокращению до 10 тысяч рабочих мест.
Происшествия
Двое сотрудников рудника «Мир» арестованы по делу об аварии 2017 года
Суд арестовал двоих сотрудников рудника «Мир» в Якутии по делу об аварии в августе 2017 года, в результате которой погибли восемь человек.
Политика
ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка
Сотрудник Федерального бюро расследований США в течение часа допрашивал журналиста и депутата Государственной думы РФ Ингу Юмашеву, находившуюся в аэропорту Нью-Йорка по пути на форум «Диалог Форт-Росс».
Политика
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с 67-летием.
Шоу-бизнес
Преобразившаяся Лариса Долина вышла в свет и собрала комплименты
Сама Долина не ведет социальных сетей, поэтому поклонники певицы чаще видят свежие фотографии Ларисы на страничках ее коллег.