Политика

ВедомостиВедомостиВласти Ирана назвали причины задержания российской журналистки

Задержание российской журналистки Юлии Юзик в Иране не связано со шпионажем, у нее была проблема с визой, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии, передает «РИА Новости».
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Замир Кабулов
Посол был в субботу в МИДе Ирана. Завершается разбирательство, и мы рассчитываем, что скоро ее выпустят.
— Замир Кабулов, российский дипломатРИА Новости 02:40

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