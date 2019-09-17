"Высокопоставленные официальные лица страны, президент и министр иностранных дел и другие, единодушно объявили, что мы не будем вести переговоры с Соединенными Штатами, ни двусторонние, ни многосторонние", - передает слова Хаменеи агентство Tasnim.

Власти Ирана отказались от переговоров с США

Происшествия В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании женщины-врача Правоохранителям удалось задержать мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки-врача, которая шла на вызов к пациенту.

Происшествия Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.

Политика Суд арестовал один из главных активов Порошенко Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.

Космос У черной дыры в центре нашей галактики проснулся неуемный аппетит Огромная черная дыра в центре нашей галактики заполняется необычайно большим количеством межзвездного газа и пыли, и исследователи пока не понимают, почему.

Армия и оружие The National Interest сообщил, что Польша готовится к войне с Россией Польша ожидает, что Конгресс США одобрит сделку о закупке 32 истребителей F-35A, заявил обозреватель издания The National Interest Себастиан Роблин.

Политика Госдума одобрила законопроект о создании единой базы данных россиян Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о создании единого ресурса сведений о гражданах России.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Политика Россия представит арабским странам средства по борьбе с беспилотниками Россия предложит арабским партнерам средства по борьбе с беспилотниками в ходе выставки Dubai Airshow 2019, сообщил «Рособоронэкспорт».

Политика Лукашенко: без США урегулировать конфликт в Донбассе не получится Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США могут способствовать урегулированию конфликта в Донбассе.

Политика Суд Болгарии устранил препятствие для продолжения «Турецкого потока» Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика строительства трубопровода для приёма газа из «Турецкого потока», сообщает РИА Новости.

Шоу-бизнес Дарья Клюкина сыграет свадьбу в Италии В феврале 25-летняя победительница шоу «Холостяк» объявила, что выходит замуж за 39-летнего топ-менеджера одного из крупнейших медиахолдингов Владимира Чопова.

Общество В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.

Гаджеты Рендер смартфона Huawei Mate 30 Pro появился в Сети Ранее News.ru рассказал, как Honor, бренд китайской компании Huawei, подшутил над Apple и её новыми смартфонами iPhone 11 Pro.

Здоровье Проведена уникальная для Тверской области операция на сердце До конца текущего года медики Твери планируют провести еще 10 подобных операций.

Общество Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.