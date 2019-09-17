Политика

КоммерсантъКоммерсантъИран отказался от переговоров с США на всех уровнях

«Политика максимального давления на иранскую нацию не имеет большого значения, и все официальные лица в Исламской республике единодушно считают, что никаких переговоров на любом уровне с Соединенными Штатами не будет»,— заявил верховный лидер Ирана.
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Тегеран не намерен вести переговоры с Вашингтоном ни на каком уровне

РИА Новости02:12

Верховный лидер Ирана заявил, что никаких переговоров с США не будет

РЕН ТВ02:22

Власти Ирана отказались от переговоров с США на любом уровне

РБК04:51

Власти Ирана отказались вести переговоры с США

Газета.Ru07:03

Верховный лидер Ирана исключил возможность любых переговоров с США

RT на русском02:52

Иран поставил точку в переговорах с США

Lenta.ru03:00

Власти Ирана отказались от переговоров с США

Российская газета02:40
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 07:11, Вашингтон
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В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
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Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 01:56
Космос

«Хаббл» снял захватывающее видео Сатурна

Видео составили из 33 снимков, сделанных за сутки с 19 по 20 июня 2019 года.
Портал Поиск 15 сентября в 04:05
Общество

Названы города, в которые хочет переехать молодежь

Молодежь в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.
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Lenta.ru 05:56
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В Госдуме обсуждают новые правила ухода в отпуск

В Госдуме предлагают внести изменения в правила ухода россиян в отпуск.
Газета.Ru 05:02
Политика

Путин предложил Саудовской Аравии после атаки дронов купить С-400

Путин напомнил также, что Иран уже купил у России комплексы С-300, а Турция — С-400.
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В Кишиневе задержан глава агентства «Sputnik Молдавия»

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Раскрыта «формула Зеленского» по войне в Донбассе

Lenta.ru вчера в 21:40
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Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России

По данным эксперта, уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. населения или примерно 34 тыс. впервые выявленных случаев в год.
RT на русском вчера в 23:03
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Президент Эстонии захотела общения с Россией без посредников

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что республика должна оставаться в числе стран, которые самостоятельно ведут контакты с Россией.
Известия 06:48
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Российские актеры массово поддержали Павла Устинова

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Шоу-бизнес

Соловьев раскричался из-за свадьбы Собчак и Богомолова

Lenta.ru 05:59
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Google подтвердила дату анонса Pixel 4 и 4 XL

Очевидно, что речь идёт в первую очередь о новых смартфонах Pixel 4 и 4 XL.
Игромания.ру вчера в 14:37
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Врач поликлиники госпитализирована после изнасилования в Саратове

Девушка-медик госпитализирована после нападения насильника в Саратове, ей оказывается вся необходимая, в том числе, психологическая помощь, об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального Минздрава.
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Депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий Власов предложил признать официальным видом спорта рэп-баттлы.
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Хоккей

В «Нью-Джерси» впечатлены ассистентскими способностями Гусева

Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев провел первый матч за новый клуб.
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Здоровье

В препарате от изжоги Zantac обнаружен канцероген

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов объявило, что в Zantac был найден элемент N-нитрозодиметиламин (NDMA).
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«Зенит» выступил с заявлением по контракту с Кокориным

RT на русском 05:57
Шоу-бизнес

Семья Юлии Началовой вступила в права наследства

Юрист рассказал, что родственникам досталась половина 4-комнатных апартаментов покойной певицы.
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Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
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При пожаре в Красноярске погибли прокурор Лесосибирска и его семья

Kazanfirst.ru вчера в 03:17
Происшествия

В Краснодаре на заведующую детсадом завели дело после гибели ребенка

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении заведующей детского сада в Краснодаре, на территории которого деревом убило девочку, сообщается на сайте ведомства.
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Политика

Песков признал безопасность коммуникаций в Telegram

Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, комментируя совет экс-сотрудника АНБ США Эдварда Сноудена чиновникам не использовать WhatsApp, и Telegram из-за низкого уровня шифрования, отметил, что "абсолютно безопасных средств связи не существует".
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Крысы оказались способны к групповым играм только ради удовольствия

Крысы оказались способны к групповым играм просто ради удовольствия, сообщат в статье, опубликованной на страницах журнала Science.
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Политика

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Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании полуострова в Республику Крым — Таврида.
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Общество

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Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк

В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
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Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
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