Политика

Российская газетаРоссийская газетаВласти Ирана отказались от переговоров с США

"Высокопоставленные официальные лица страны, президент и министр иностранных дел и другие, единодушно объявили, что мы не будем вести переговоры с Соединенными Штатами, ни двусторонние, ни многосторонние", - передает слова Хаменеи агентство Tasnim.
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Тегеран не намерен вести переговоры с Вашингтоном ни на каком уровне

РИА Новости02:12

Верховный лидер Ирана заявил, что никаких переговоров с США не будет

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Верховный лидер Ирана исключил возможность любых переговоров с США

RT на русском02:52

Иран поставил точку в переговорах с США

Lenta.ru03:00

Иран отказался от любых переговоров с США

Московский Комсомолец02:42

Власти Ирана отказались от переговоров с США на любом уровне

РБК04:51

Власти Ирана отказались вести переговоры с США

Газета.Ru02:28
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 05:38, Вашингтон
Энергетика

«Русснефть» допускает краткосрочный рост нефти до $100 из-за событий в Саудовской Аравии

Цена нефти из-за событий в Саудовской Аравии если и вырастет до 100 долларов за баррель, то ненадолго, и потом возможен ее обвал ближе к 50 долларам, "Русснефть" по-прежнему закладывает в бюджет цену Brent в 65 долларов за баррель, заявил журналистам на полях Тюменского нефтегазового форума президент компании Евгений Толочек.
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Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

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Песков рассказал, что Путин в курсе резонансных дел

Президент России Владимир Путин получает доклады обо всех резонансных делах, но он не может оказывать влияние на суд.
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Общество

В Москве открывается бутик модного дома дочери Кадырова

Дом моды Firdaws, возглавляемый дочерью главы Чечни Айшат Кадыровой, открывает первый бутик в Москве, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе модного дома.
РИА Новости вчера в 07:18
Происшествия

Под Тверью четыре человека погибли от отравления алкоголем

В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту смерти четырех человек от отравления.
Российская газета 04:43
Происшествия

Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту возле колонии

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.
RT на русском 02:58
Происшествия

В Смоленской области БТР на учениях сбил двух сотрудников Росгвардии

Коммерсантъ 04:42
Политика

Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной

Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
Газета.Ru 15 сентября в 15:58
Армия и оружие

Директор СВР заявил о военной угрозе после атаки дронов на НПЗ

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что угроза военного конфликта после нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии реальна.
RT на русском 05:16
Киберспорт

Evil Geniuses анонсировали новый состав

Организация Evil Geniuses анонсировала обновленный состав по Dota 2. Команду покинули Саид Самаил 'SumaiL' Хассан и Густав 's4' Магнуссон.
Dota2.ru 04:22
Происшествия

В Москве женщина сбросила с моста двоих детей

Российская газета 03:52
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Певица Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни

36-летняя певица и актриса Анна Седокова призналась в Instagram, что последний месяц страдает от крапивницы - аллергического заболевания, которое опасно рядом осложнений - в том числе отеком Квинке, когда, например, может сильно увеличиться часть лица или конечность.
Российская газета 03:38
Общество

Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ

Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц.
Lenta.ru вчера в 04:27
Здоровье

Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России

По данным эксперта, уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. населения или примерно 34 тыс. впервые выявленных случаев в год.
RT на русском вчера в 23:03
Шоу-бизнес

На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
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Происшествия

В петербургском колледже первокурсник ударил однокашника ножом

Студент первого курса одного из колледжей Василеостровского района Петербурга ударил ножом однокашника.
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Общество

Сердюков и Васильева стали родителями троих детей

Москва 24 вчера в 10:51
Происшествия

В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери

В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Энергетика

Нефть дешевеет после удорожания на 15%

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 17 сентября, после скачка цен почти на 15% из-за рисков на Ближнем Востоке.
RT на русском 01:15
Происшествия

СК возбудил дело после изнасилования врача поликлиники в Саратове

Следователи возбудили уголовное дело, после того как неизвестный изнасиловал врача в Саратове.
РБК вчера в 22:31
Общество

Москвич купил лотерейный билет за 200 рублей и стал мультимиллионером

Газета.Ru 00:51
Интернет

Пользователи Viber смогут сами создавать стикеры

Афиша Daily вчера в 09:04
Авто

Автомобильный завод ТагАЗ превратился в металлолом

1 из 3 Таганрогский автомобильный завод (ТагАЗ) стал грудой металлолома. Предприятие невозможно восстановить.
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Экономика

В Кремле прокомментировали сообщения о льготах «Роснефти»

Кремль пока не принял решений относительно льгот для "Роснефти" по проектам освоения Арктики, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Кино

На фестивале «Пилот» ивановцы увидят 17 новых сериалов

В рамках второго российского фестиваля телесериалов «Пилот», который пройдет в Иванове с 20 по 22 сентября, жители и гости города смогут увидеть 17 пилотных серий новых телесериалов до их премьеры.
IvanovoNews вчера в 03:04
Происшествия

При взрыве на месте выступления главы Афганистана погибли 24 человека

Рядом с местом, где президент Афганистана Ашраф Гани выступал на предвыборном митинге, произошёл взрыв, по меньшей мере 24 человека погибли и 31 получил ранения.
RT на русском 04:48
Авто

У Renault в России не пошла интернет-торговля

Какие выводы были сделаны после тестирования новой услуги и появится ли она с другими моделями, представитель Renault не сказал, отметив лишь, что компания «изучает и анализирует полученный опыт», а о планах дальнейшего развития онлайн-торговли в России объявит дополнительно.
Автоновости дня 03:09
Культура

В Нижнем Ломове появится виртуальный концертный зал

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Игры

В World of Tanks появится трассировка лучей

Сообщается, что технология теней с трассировкой лучей, под названием enCore RT, теперь будет поддерживаться в игре.
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Кино

Ушел из жизни актер сериала «Беверли-Хиллз, 90210»

На 50-м году жизни скончался американский актер Брайан Терк. Он был известен своей ролью в сериале «Беверли-Хиллз, 90210».
Вечерняя Москва вчера в 10:12
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Али Хаменеи
Иранский политик
Иранский религиозный и государственный деятель, второй Высший руководитель Ирана с 1989 года по настоящее время, президент Ирана, один из ближайших соратников лидера Исламской революции аятоллы Р. Хомейни.
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