Политика
Газета.RuВласти Ирана отказались вести переговоры с США
Власти Ирана не намерены вести переговоры с США. Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, передает Tasnim. Он подчеркнул. что Иран исключает возможность ведения переговоров с Америкой на любом уровне.
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Происшествия
6-летний мальчик провел неделю у трупа матери
В городе Янаул (Башкирия) 6-летний ребенок почти неделю прожил в квартире наедине с трупом своей матери.
Вести.Ru 02:52
Общество
Экипаж МКС похвалил Брэда Питта за роль астронавта
Североамериканское космическое агентство NASA провело трансляцию видеосвязи актера Брэда Питта с астронавтом Ником Хейгом, находящимся на Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:01
Гаджеты
В России цены на iPhone 11 Pro Max стали самыми высокими в мире
В России отмечены самые высокие цены на iPhone 11.
ToDay News Ufa вчера в 15:02
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Здоровье
Онколог раскрыл статистику заболеваемости раком мозга в России
Кобяков добавил, что уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на сто тысяч населения, или около 34 тысяч впервые выявленных случаев в год.
РИА Новости 00:12
Кино
Путин поздравил Владимира Меньшова с 80-летием
Советскому и российскому режиссеру и актеру Владимиру Меньшову исполняется 80 лет, поздравительная телеграма появилась на сайте Кремля.
Московский Комсомолец 03:39
Футбол
Адвокат: Кокорин заключил новый контракт с «Зенитом»
РИА Новости 03:00
Футбол
Федун не принял отставку Кононова
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил отказом на вариант с отставкой главного тренера команды Олега Кононова.
Metaratings вчера в 10:00
Общество
В России предложили изменить правила ухода в отпуск
Россияне смогут уходить в отпуск по новым правилам – подавая заявление в электронном формате.
Известия вчера в 22:11
Экономика
Акции АФК «Система» выросли на 7% после запуска программы buy-back
Акции АФК «Система» выросли, после того как она объявила о запуске программы выкупа акций объемом 3 млрд руб. дочерней компанией.
РБК 03:50
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Футбол
Сын Киркорова зачислен в академию ЦСКА
Рамблер вчера в 15:32
Авто
АвтоВАЗ представил спецверсии трех моделей Lada
Российская компания «АвтоВАЗ» представила новую лимитированную серию #CLUB для моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus.
Автоновости дня вчера в 05:33
Политика
В Белоруссии раскрыли схему поставок оружия в Россию с Украины
Коммерсантъ вчера в 23:12
Политика
Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США
Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.
Lenta.ru 00:57
Общество
В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ 02:37
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне.
Газета.Ru 01:56
Происшествия
Генпрокуратура поручила выпустить из-под стражи нижегородских врачей
В Генеральной прокуратуре изучили материалы уголовного дела, в рамках которого были отправлены под стражу двое нижегородских хирургов, обвиняемых в хищении средств пациентов под предлогом необходимости покупки медоборудования.
REGNUM 02:17
Общество
Актеры запустили флешмоб в поддержку приговоренного к 3,5 годам Павла Устинова
Интерфакс 03:50
Политика
Патрушев прокомментировал ситуацию вокруг мирного договора с Японией
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев по итогам встречи в Токио с генсекретарём Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой прокомментировал ситуацию вокруг заключения мирного договора между двумя странами.
RT на русском 03:37
Финансы
Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2014 года
Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов страны превысила пиковые значения 2013-2014 годов, сообщается в докладе Банка России по денежно-кредитной политике.
ТАСС вчера в 11:59
Экономика
Минимальная зарплата на Украине составит $189,5
Минимальная зарплата с 1 января 2019 года на Украине составляет 4 173 гривен (около 155 долларов).
ПРАЙМ 15 сентября в 09:59
Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшается
Судя по всему, состояние здоровья любимицы миллионов телезрителей – Анастасии Заворотнюк – вошло в саму критическую точку.
Bimru.ru вчера в 04:00
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе.
РИА Новости вчера в 22:21
Футбол
«Боруссия» Д — «Барселона»: прогноз Георгия Черданцева на матч Лиги чемпионов
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Барселоной».
Sport24.ru вчера в 17:35
Политика
Путин предложил Саудовской Аравии после атаки дронов купить С-400
Путин напомнил также, что Иран уже купил у России комплексы С-300, а Турция — С-400.
РБК вчера в 14:04
Политика
В Сети высмеяли уснувшего на заседании рады Порошенко
Пользователи социальных сетей посмеялись над экс-президентом Украины Петром Порошенко, который, предположительно, уснул на заседании Верховной рады.
Известия вчера в 23:43
Здоровье
Врачи дали советы по поведению во время атмосферной «барической пилы»
Ведущий научный сотрудник Института профилактической медицины Ольга Молчанова посоветовала метеочувствительным людям больше находиться дома, лежать и пить чай с мятой.
Известия вчера в 19:36
Кино
Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»
Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform вчера в 22:38