Политика

Газета.RuГазета.RuВласти Ирана отказались вести переговоры с США

Власти Ирана не намерены вести переговоры с США. Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, передает Tasnim. Он подчеркнул. что Иран исключает возможность ведения переговоров с Америкой на любом уровне.
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Тегеран не намерен вести переговоры с Вашингтоном ни на каком уровне

РИА Новости02:12

Верховный лидер Ирана заявил, что никаких переговоров с США не будет

РЕН ТВ02:22

Верховный лидер Ирана исключил возможность любых переговоров с США

RT на русском02:52

Иран отказался от любых переговоров с США

Московский Комсомолец02:42

Власти Ирана отказались вести переговоры с США

Газета.Ru02:28

Иран поставил точку в переговорах с США

Lenta.ru03:00

Власти Ирана отказались от переговоров с США

Российская газета02:40
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Происшествия

6-летний мальчик провел неделю у трупа матери

В городе Янаул (Башкирия) 6-летний ребенок почти неделю прожил в квартире наедине с трупом своей матери.
Вести.Ru 02:52
Общество

Экипаж МКС похвалил Брэда Питта за роль астронавта

Североамериканское космическое агентство NASA провело трансляцию видеосвязи актера Брэда Питта с астронавтом Ником Хейгом, находящимся на Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:01
Гаджеты

В России цены на iPhone 11 Pro Max стали самыми высокими в мире

В России отмечены самые высокие цены на iPhone 11.
ToDay News Ufa вчера в 15:02
Политика

Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ

Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Здоровье

Онколог раскрыл статистику заболеваемости раком мозга в России

Кобяков добавил, что уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на сто тысяч населения, или около 34 тысяч впервые выявленных случаев в год.
РИА Новости 00:12
Кино

Путин поздравил Владимира Меньшова с 80-летием

Советскому и российскому режиссеру и актеру Владимиру Меньшову исполняется 80 лет, поздравительная телеграма появилась на сайте Кремля.
Московский Комсомолец 03:39
Футбол

Адвокат: Кокорин заключил новый контракт с «Зенитом»

РИА Новости 03:00
Футбол

Федун не принял отставку Кононова

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил отказом на вариант с отставкой главного тренера команды Олега Кононова.
Metaratings вчера в 10:00
Общество

В России предложили изменить правила ухода в отпуск

Россияне смогут уходить в отпуск по новым правилам – подавая заявление в электронном формате.
Известия вчера в 22:11
Экономика

Акции АФК «Система» выросли на 7% после запуска программы buy-back

Акции АФК «Система» выросли, после того как она объявила о запуске программы выкупа акций объемом 3 млрд руб. дочерней компанией.
РБК 03:50
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Футбол

Сын Киркорова зачислен в академию ЦСКА

Рамблер вчера в 15:32
Авто

АвтоВАЗ представил спецверсии трех моделей Lada

Российская компания «АвтоВАЗ» представила новую лимитированную серию #CLUB для моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus.
Автоновости дня вчера в 05:33
Политика

В Белоруссии раскрыли схему поставок оружия в Россию с Украины

Коммерсантъ вчера в 23:12
Политика

Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США

Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.
Lenta.ru 00:57
Общество

В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного

Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ 02:37
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне.
Газета.Ru 01:56
Происшествия

Взрыв и пожар произошли на одном из крупнейших НПЗ в Италии

Известия 03:46
Происшествия

Генпрокуратура поручила выпустить из-под стражи нижегородских врачей

В Генеральной прокуратуре изучили материалы уголовного дела, в рамках которого были отправлены под стражу двое нижегородских хирургов, обвиняемых в хищении средств пациентов под предлогом необходимости покупки медоборудования.
REGNUM 02:17
Общество

Актеры запустили флешмоб в поддержку приговоренного к 3,5 годам Павла Устинова

Интерфакс 03:50
Политика

Патрушев прокомментировал ситуацию вокруг мирного договора с Японией

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев по итогам встречи в Токио с генсекретарём Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой прокомментировал ситуацию вокруг заключения мирного договора между двумя странами.
RT на русском 03:37
Финансы

Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2014 года

Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов страны превысила пиковые значения 2013-2014 годов, сообщается в докладе Банка России по денежно-кредитной политике.
ТАСС вчера в 11:59
Экономика

Минимальная зарплата на Украине составит $189,5

Минимальная зарплата с 1 января 2019 года на Украине составляет 4 173 гривен (около 155 долларов).
ПРАЙМ 15 сентября в 09:59
Шоу-бизнес

Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшается

Судя по всему, состояние здоровья любимицы миллионов телезрителей – Анастасии Заворотнюк – вошло в саму критическую точку.
Bimru.ru вчера в 04:00
Политика

Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе.
РИА Новости вчера в 22:21
Футбол

«Боруссия» Д — «Барселона»: прогноз Георгия Черданцева на матч Лиги чемпионов

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Барселоной».
Sport24.ru вчера в 17:35
Политика

Путин предложил Саудовской Аравии после атаки дронов купить С-400

Путин напомнил также, что Иран уже купил у России комплексы С-300, а Турция — С-400.
РБК вчера в 14:04
Политика

В Сети высмеяли уснувшего на заседании рады Порошенко

Пользователи социальных сетей посмеялись над экс-президентом Украины Петром Порошенко, который, предположительно, уснул на заседании Верховной рады.
Известия вчера в 23:43
Здоровье

Врачи дали советы по поведению во время атмосферной «барической пилы»

Ведущий научный сотрудник Института профилактической медицины Ольга Молчанова посоветовала метеочувствительным людям больше находиться дома, лежать и пить чай с мятой.
Известия вчера в 19:36
Кино

Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»

Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform вчера в 22:38
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Али Хаменеи
Иранский политик
Иранский религиозный и государственный деятель, второй Высший руководитель Ирана с 1989 года по настоящее время, президент Ирана, один из ближайших соратников лидера Исламской революции аятоллы Р. Хомейни.
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